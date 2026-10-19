Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagál a tőzsde

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Csorog lefelé a BUX
A Mol és az OTP esésével egyre nagyobb a mínusz a BUX-nál is, 0,9 százalékos csökkenést mutat a hazai részvényindex. Európa-szerte negatív a hangulat a részvénypiacokon, a vezető nyugat-európai indexek egy-másfél százalékkal kerültek ma lejjebb.
Egyre lejjebb a Mol
Egyre lejjebb ütik a Mol részvényét, már 1,8 százalékos mínuszban áll a papír.
Emelkednek a chipgyártók az amerikai tőzsdén
A múlt héten megütött AI-részvények közül az Intel árfolyama közel 5 százalékot emelkedett ma a JP Morgan pozitív elemzői véleményét követően, alulsúlyozásról tartásra minősítette fel a részvényeket.
A chipgyártók közül az AMD közel 3 százalékot emelkedett, de a Broadcom is több mint 2 százalékos pluszban áll.
Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése. A lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedéssel indítja a hetet a Nadsaq
Szemmel látható emelkedéssel kezdi a kereskedést a Nasdaq, 1,2 százalékos pluszban áll az index az AI-részvények elmúlt napokban látott eladói nyomását követően. Emelkedik az S&P 500 index is, 0,5 százalékkal került feljebb, a Dow viszont 0,1 százalékot esett.
Fejlesztik geotermiát, mit csinál a PannErgy?
Magyar Péter a geotermia fejlesztését is megemlítette mai beszédében, a PannErgy árfolyama egyelőre nem reagál, kis, 0,7 százalékos mínuszban áll a részvény.
Jó hír a Masterplastnak
Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Wekerle Plusz otthonteremtési és felújítási program harmadik pillére energetikai felújítási támogatás és hitel lesz.
a felvehető hitelösszeget 6 millióról 15 millió forintra emelik, fix 3 százalékos kamattal.
A konstrukcióból a lakóingatlanok szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszerek korszerűsítését lehet finanszírozni.
A kedvezményes hitel mellé 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás is járhat. Ennek feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése. A közepes energetikai besorolású ingatlanok esetében 30 százalékos, a legrosszabb állapotú épületeknél pedig 50 százalékos támogatást biztosítanak, legfeljebb a meghatározott összeghatárig. A miniszterelnök szerint a támogatás mértékét az ingatlan energetikai állapotához és a felújítással elért megtakarításhoz igazítják.
A kormány évente 20 ezer háztartás energetikai korszerűsítésének elindítását tervezi, mintegy 40 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással.
A Masterplast árfolyama pluszba ugrott, 1 százalékos erősödést mutat a részvény.
Itt a várva várt szám
Magyar Péter bejelentette, hogy jövőre 4,9 százalékos lesz a költségvetési hiány.
A magyar tőzsde nem reagál érdemben, a BUX továbbra is 0,5 százalékos mínuszban áll.
Esik a Mol és az OTP
Magyar Péter elmondta, hogy a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól. Hozzátette, hogy az energiacégek magasabb befizetéseiből további 100 milliárd forintos bevétellel számolnak a 2027-es költségvetésben.
A Mol 1 százalékos mínuszban áll,
míg az OTP 1,2 százalékot esett ma, mind a két részvény árfolyama a pénteki záróérték alatt járt egész nap, Magyar Péter bejelentésére valamivel lejjebb került mind a két részvény.
A miniszterelnök ma azt is elmondta, hogy a kutatás-fejlesztési központok és gyógyszeripari laboratóriumok támogatása előnyösebb Magyarország számára, mint az akkumulátor- és katódgyárak létesítése, mivel a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek jobb béreket is lehetővé tesznek. A Richter árfolyama emelkedik, de már Magyar Péter beszédét megelőzően is pluszban állt.
Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!
Jövőre 4,9% lesz a költségvetési hiány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn.
Hogy nyithatnak az amerikai tőzsdék?
Felemásan nyithatnak az amerikai tőzsdék, míg a Dow futures 0,3 százalékos mínuszban áll, addig az S&P 500 és a Nasdaq emelkedéssel kezdheti a kereskedést. A Nasdaq a pénteki, 2 százalékos esés után ma 1 százalékot meghaladó felpattanással nyithat a határidős index alapján.
Magyar Péter beszédét figyelik a befektetők
Zajlik Magyar Péter bejelentése: jövőre mintegy 2,5 millió munkavállaló személyi jövedelemadója csökken, a minimálbér szja-ja 9 százalékra mérséklődik, és megduplázzák a családi pótlékot. Az édesanyák adómentességénél ugyanakkor havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnek be, a 40 év feletti kétgyermekes anyákra pedig nem terjesztik ki a mentességet. A minimálnyugdíjat 28 500 forintról 120 ezer forintra emelik, megduplázzák az időskorúak járadékát, megőrzik a 13. havi nyugdíjat, és kifizetik a 14. havi nyugdíj első heti részét is. Az egészségügyi szakdolgozók jövedelme átlagosan 17 százalékkal, a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozóké 17,8 százalékkal emelkedik, emellett fokozatosan bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát is.
A befektetők elsősorban a 2027-es költségvetés főbb számaira várnak. A BUX 0,5 százalékos mínuszban áll jelenleg.
Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.
Egyre lejjebb az európai indexek
Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken, sőt, egyre lejjebb kerülnek az irányadó indexek, a DAX már 1,2 százalékos, a CAC-400 1,5 százalékos, a MIB 1,7 százalékos mínuszban áll.
Esik a hazai blue chipek többsége
Esik a BUX index az európai tőzsdékkel együtt, a hazai blue chipek a Richter kivételével esnek.
Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.
Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató
Európa négy legnagyobb mobilszolgáltatója – a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone – közös pályázat benyújtását fontolgatja a műholdas mobilszolgáltatási (MSS) frekvenciasávok jövőbeli európai kiosztására – jelentették be a vállalatok hétfőn.
Egy milliárd forintért vett saját részvényeket pénteken az OTP
Az OTP Bank a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján 2026. október 16-án a Budapesti Értéktőzsdén 24 238 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 41 998 forint/darab átlagáron,
összesen 1, 018 milliárd forint értékben.
A vásárlások a piaci forgalom 9,6 százalékát adták pénteken.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 472 001 darabra változott. A saját részvény állomány 5,88%.
Egyre lejjebb az európai tőzsdék
Egyre lejjebb ütik az európai tőzsdéket, a CAX-40 már 1,4 százalékos, a MIB 1,5 százalékos, a DAX pedig 1,1 százalékos mínuszban áll.
1 százalékos mínuszban a DAX
Már a DAX is 1 százalékos esésnél jár, a részvényindex komponensei közül a leggyengébb a Rheinmetall ma, amely több mint 4 százalékkal került lejjebb, de a Continental is esett 3,5 százalékot.
Lefordult a BUX
Nem sokáig tudott ellenállni a nemzetközi hangulatnak a magyar tőzsde, lefordult a BUX is, 0,3 százalékos mínuszban áll az index. A blue chipek közül az OTP és a Telekom is 1 százalékot esett.
Esik az olasz tőzsde is
Tovább esik a francia index, a CAC-40 már 1,2 százalékos mínuszban áll.
A többi európai részvénypiacon is esés bontakozott ki ma reggel, a DAX 0,9 százalékkal, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, az FTSE-100 0,8 százalékkal került lejjebb.
Nyomás alatt az olasz tőzsde is, ahol szintén súlyos zavargások voltak hétvégén,
a MIB 1,3 százalékos mínuszban áll.
A nap vesztesei a francia tőzsdén
A francia index leggyengébben teljesítő részvényei között van többek között az Accor, a szállodaüzemeltető közel 3 százalékot esett,
valamint a Vinci infrastruktúra vállalat, amely repülőtereket is üzemeltet, több mint 2 százalékot csökkenést mutat.
Esnek az európai indexek, főleg a francia tőzsde
Esnek a vezető európai indexek a nyitást követő percekben, a francia tőzsde alulteljesítő a hétvégi súlyos zavargások után,
a CAC-40 1 százalékot esett.
A DAX 0,4 százalékos, a Stoxx 600 szintén 0,4 százalékos mínuszban áll, míg az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb.
1998 óta nem volt ilyen - Pánik söpör végig a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéjén
Két nap alatt közel 16 százalékot zuhant az indonéz tőzsde, a péntekihez hasonló összeomlásra 1998 óta nem volt példa, az esés pedig ma is folytatódott. A befektetők a legnagyobb bankok és vállalatok részvényeitől is szabadulnak, a piac idén már több mint 40 százalékot esett. A pánikot az MSCI figyelmeztetése váltotta ki, Indonézia kikerülhet a legfontosabb nemzetközi részvényindexekből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedéssel kezdi a hetet a BUX
Csökkenéssel kezdik a hetet az irányadó európai indexek a hétvégén fokozódó zavargások hírére, de a negatívra forduló nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde még tartja magát, emelkedéssel indítja a kereskedést a BUX.
Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt
A világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat (NPS) mintegy 182 ezermilliárd wonos (körülbelül 137 milliárd dolláros) veszteséget könyvelhetett el részvényportfólióján, miután a technológiai szektor – élén a Samsung Electronics-szal és az SK Hynix-szel – meredeken esett - írja a Bloomberg.
Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó
Azonnali hatállyal távozott a Lindt vezérigazgatója, Adalbert Lechner, mindössze egy hónappal azután, hogy a svájci csokoládégyártó ismét lefelé módosította idei bevételvárakozását. A társaság átmeneti jelleggel a korábbi vezérigazgatót, Dieter Weisskopfot nevezte ki a cég élére - írja a Bloomberg.
Beszakadt az indonéz tőzsde
Beszakadt az indonéz tőzsde vezető index, a Jakarta Composite több mint 5 százalékot esett ma reggel, hatéves mélypontra, miután az MSCI pénteken meglebegtette Indonézia piaci besorolásának megváltoztatását. Ha Indonézia kikerül az nagy globális részvényindexekből, az jelentős külföldi tőkekiáramlást idézhet elő.
Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából
Kína gazdasága a harmadik negyedévben 4,5 százalékos éves növekedést ért el, felülmúlva a várakozásokat. A lendületet azonban szinte kizárólag az export szárnyalása adja, miközben a belföldi kereslet és az ingatlanpiac továbbra is gyenge lábakon áll – számolt be a Reuters.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Jelentős eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,5 százalék mínuszban zárt, miután az AI-trade megingott az elmúlt napokban, és a vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyesen állnak, a Nikkei 0,6 százalékot esett, miközben a kínai Shanghai Composite 0,7 százalékot emelkedett, miután a vártnál erősebb adat érkezett a kínai gazdasági növekedésről.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékos mínuszban nyithat. A hétvégén fokozódtak a zavargások Franciaországban, Olaszországban és Belgiumban is, amire az euró nagyot gyengült.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn fontos kínai adatokkal indul a hét: hajlanban egyszerre jelent meg a harmadik negyedéves GDP, valamint a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom statisztikája. Ezekből pontosabb képet kaphatnak a befektetők a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról. Magyarországon az MNB teszi közzé a devizatartalékok szeptemberi adatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 72,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 89,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 002,41
|-0,3%
|0,7%
|1,1%
|8,2%
|13,2%
|47,3%
|S&P 500
|7 659,44
|-1,1%
|-1,9%
|1,4%
|11,9%
|15,5%
|71,3%
|Nasdaq
|29 187,55
|-2,5%
|-5,5%
|0,8%
|15,6%
|18,4%
|92,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 324,29
|1,4%
|-5,4%
|2,2%
|29,8%
|35,3%
|124,7%
|Hang Seng
|24 186,83
|0,5%
|-0,1%
|-2,1%
|-5,6%
|-6,6%
|-4,5%
|CSI 300
|4 170,61
|0,1%
|-3,4%
|-6,9%
|-9,9%
|-9,7%
|-15,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 622,61
|0,9%
|2,1%
|0,3%
|4,6%
|5,6%
|64,4%
|CAC
|7 956,7
|0,3%
|2,0%
|-2,3%
|-2,4%
|-2,8%
|18,3%
|FTSE
|10 881,9
|0,4%
|3,1%
|1,8%
|9,6%
|15,3%
|50,4%
|FTSE MIB
|49 857,18
|0,9%
|0,2%
|-4,1%
|10,9%
|17,7%
|88,2%
|IBEX
|19 326,3
|0,8%
|1,5%
|-1,6%
|11,7%
|23,5%
|114,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 471,09
|0,7%
|2,7%
|-5,6%
|31,0%
|41,1%
|165,6%
|ATX
|6 557,32
|0,7%
|0,2%
|-3,7%
|23,1%
|40,3%
|73,5%
|PX
|2 657,34
|0,3%
|3,1%
|-3,2%
|-1,1%
|11,7%
|95,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 430
|1,9%
|5,3%
|-10,0%
|20,9%
|38,5%
|123,3%
|Mol
|5 075
|0,5%
|0,4%
|-3,1%
|72,6%
|84,0%
|85,4%
|Richter
|12 470
|-1,9%
|1,0%
|-1,0%
|26,4%
|22,0%
|45,6%
|Magyar Telekom
|2 692
|1,2%
|5,1%
|4,3%
|50,2%
|49,6%
|530,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|108,21
|3,3%
|16,2%
|4,4%
|89,0%
|85,6%
|31,3%
|Brent
|109,93
|3,8%
|4,8%
|3,9%
|80,7%
|79,8%
|29,4%
|Arany
|4 180,01
|0,6%
|-0,1%
|-4,0%
|-3,3%
|-2,1%
|135,7%
|Devizák
|EURHUF
|362,3
|-0,4%
|-0,9%
|-0,6%
|-5,6%
|-6,9%
|0,9%
|USDHUF
|321,9586
|-0,9%
|-1,4%
|1,9%
|-1,5%
|-3,4%
|4,0%
|GBPHUF
|430,9299
|0,1%
|0,0%
|1,0%
|-2,2%
|-3,8%
|1,0%
|EURUSD
|1,1253
|0,5%
|0,5%
|-2,5%
|-4,2%
|-3,6%
|-3,0%
|USDJPY
|158,0700
|0,0%
|-0,2%
|1,9%
|0,8%
|4,8%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3353
|0,8%
|1,0%
|-0,7%
|-0,7%
|-0,6%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 501,13
|-0,8%
|-1,3%
|7,0%
|-8,1%
|-24,7%
|32,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: CHUANCHAI_PUNDEJ
Kilőttek az olajárak és a félelemindex – pont amikor a Tisza-kormány és az MNB is fontos lépésre készül
Komoly eladási hullám söpört végig az amerikai technológiai szektoron, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy megtérülnek-e a sokszor hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások. A Nasdaq Composite több mint 4 százalékot esett a héten, a vártnál magasabb amerikai infláció pedig ismét felerősítette a kamatemelési várakozásokat. Közben a Hormuzi-szoros környéki támadások miatt a Brent olaj ára hordónként közel 110 dollárra drágult. Az európai tőzsdék ellenállónak bizonyultak, a BUX közel 2,7 százalékot emelkedett, és a forint is erősödött az euróval szemben. A jövő hét kulcseseményei hétfőn és kedden lesznek, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, a 2027-es büdzsét, míg a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról.
Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet
Jelentős eséssel indult a kereskedés a devizapiacon vasárnap este. Az euró fél százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben és a forintot is megütötték. A látványos mozgások hátterében az Európában zajló, egyre fokozódó zavargások állnak. Franciaországban a hétvégén tovább súlyosbodott a helyzet, Emmanuel Macron francia elnök eközben vasárnap este rendkívüli televíziós beszédet intézett a nemzethez, miközben Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások történtek.
Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket
Visszatértek a vevők az ázsiai tőzsdékre a csütörtöki technológiai eladási hullám után, újra emelkedtek a chipgyártók részvényei. A dél-koreai Kospi 3,3 százalékot emelkedett az előző napi közel 8 százalékos zuhanás után, a japán Nikkei 1,7 százalékot erősödött. A vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás, a figyelem az októberi kamatemelés helyett egyre inkább decemberre terelődik. Az európai kereskedésnek támaszt adott az ázsiai felpattanás, enyhe pluszban álltak meg a tőzsdék, köztük a BUX is. Indonézia kimaradt a javuló hangulatból, a jakartai tőzsde több mint 11 százalékot zuhant az MSCI által javasolt piaci átsorolás hírére. Az Egyesült Államokban viszont újra itt az AI- és chip-para, ami lerántotta az indexeket a kereskedésben, egyre aggasztóbbak a CDS-felárak, ami miatt már a félelemindex is bejelzett. Nap végére még az olajárak is kilőttek az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok eszkalálódásai miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megjött a jelzés a jegybanktól: magas az üresedés, de felpörögtek a befektetések a fővárosi kereskedelmi ingatlanoknál
Közzétette októberi Kereskedelmiingatlan-piaci jelentését a Magyar Nemzeti Bank.
Mit jelenthet az árrésstop kivezetése a bolti árcédulákon?
Nagy visszapattanás vélhetően nem lesz.
Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
Gyorsértékelés következik.
Drasztikus szigorításra készül Norvégia: 16 éves kor alatt betilthatják a népszerű közösségi alkalmazásokat
Játékplatformokra és üzenetküldő szolgáltatásokat is.
Súlyos fordulat a német gazdaságban: tömegével tűnnek el a munkahelyek a húzóágazatokból
Félmillióval kevesebb főt foglalkoztatnak az ipari vállalatok 2019 végéhez képest.
Diáktüntetésnek indult, féktelen pusztítás lett belőle: az elszabaduló erőszak a radikális jobboldal malmára hajthatja a vizet
Hogyan tovább a pusztító zavargások után?
Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
Az intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be.
Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
Csak új lakásokra és energiakorszerűsítésre lesz elérhető 3%-os hitel.
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház kö
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.