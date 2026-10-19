Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagál a tőzsde

Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Wekerle Plusz otthonteremtési és felújítási program harmadik pillére energetikai felújítási támogatás és hitel lesz.

a felvehető hitelösszeget 6 millióról 15 millió forintra emelik, fix 3 százalékos kamattal.

A konstrukcióból a lakóingatlanok szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszerek korszerűsítését lehet finanszírozni.

A kedvezményes hitel mellé 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás is járhat. Ennek feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése. A közepes energetikai besorolású ingatlanok esetében 30 százalékos, a legrosszabb állapotú épületeknél pedig 50 százalékos támogatást biztosítanak, legfeljebb a meghatározott összeghatárig. A miniszterelnök szerint a támogatás mértékét az ingatlan energetikai állapotához és a felújítással elért megtakarításhoz igazítják.

A kormány évente 20 ezer háztartás energetikai korszerűsítésének elindítását tervezi, mintegy 40 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással.

A Masterplast árfolyama pluszba ugrott, 1 százalékos erősödést mutat a részvény.