Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

A technológiai részvények erőteljes visszapattanással reagáltak a pénteki eladási hullámra, így a Nasdaq Composite index több mint 1,5 százalékot emelkedett, miközben Európában a francia kötvénypiac nyomás alá került a hétvégi tüntetések miatt.

A múlt héten leginkább meggyengült technológiai papírok közül több is jelentős emelkedést mutatott hétfőn.

Az Intel részvényei 5 százalékot erősödtek, miután a múlt héten 14 százalékot estek.

részvényei 5 százalékot erősödtek, miután a múlt héten 14 százalékot estek. A Micron, a Marvell és az Applied Materials egyaránt több mint 3 százalékos pluszban zárt, míg

a és az egyaránt több mint 3 százalékos pluszban zárt, míg a CoreWeave 2,8 százalékkal került feljebb.

A Dow Jones ipari index ezzel szemben alig mozdult, az olajárak csökkentek, az amerikai államkötvény-hozamok pedig mérsékelten emelkedtek.

Európában borúsabb a kép. A főbb tőzsdeindexek mínuszban zártak, a francia állampapírok piacán pedig éles eladási hullám söpört végig, miután a hétvégén elfajultak a megélhetési költségek növekedése miatti tüntetések. A tiltakozások jól mutatják, hogy az egyre növekvő államadósság mellett mekkora kihívást jelent majd bármely kormány számára a közkiadások visszafogása. A hosszabb lejáratú francia kötvényeknél teljesen elenyészett az elmúlt egy hétben látott óvatos javulás. Ez feljebb nyomta az állam finanszírozási költségeit, miközben az euró gyengült a dollárral szemben.