Megszűnik a díjnetes fizetés az MVM Nextnél

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A változás az egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfélkör mindössze három százalékát érinti, mivel

a többség már most is az MVM online ügyfélszolgálatát vagy mobilalkalmazását használja a mindennapi ügyintézéshez.

Az érintett lakossági fogyasztóknak legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az e-számlaküldést az MVM Next weboldalán, hogy a jövőben is elektronikusan kapják meg a számláikat. A korábban megadott csoportos beszedési megbízások automatikusan érvényben maradnak, ezekkel nincs további teendő. Az egyedi banki átutalásoknál ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a befizetés mindig a legfrissebb számlán megjelölt bankszámlaszámra érkezzen.

A versenypiaci ügyfeleknek 2026. november 6-ig kell lemondaniuk a díjnetes számlabemutatást, ezt követően pedig új e-számlát kell igényelniük az MVM felületén. A váltás kiemelten fontos a nem lakossági fogyasztók számára, esetükben ugyanis a jogszabályok tiltják a papíralapú számlázást. Az új igénylést csak akkor lehet elindítani az MVM-nél, ha a felhasználó a Díjneten már törölte a korábbi számlakibocsátói regisztrációját, az átállási folyamatnál pedig érdemes egy-két napos átfutási idővel számolni.

A régi rendszerbe korábban érkezett számlák a Díjnet szabályzatában meghatározott ideig továbbra is megtekinthetők maradnak, és 2026. december 31-ig ki is fizethetők. 2027. január 1-jétől azonban a platformról indított tranzakciókat a rendszer automatikusan visszautalja. Az átállás pontos lépéseiről és a határidőkről az MVM Next levélben is részletes tájékoztatást küld a felhasználóknak.

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