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Megütötték az európai tőzsdéket a zavargások hírére, itthon a költségvetésre várnak a befektetők
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Megütötték az európai tőzsdéket a zavargások hírére, itthon a költségvetésre várnak a befektetők

Portfolio
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Hétvégén súlyosbodtak a zavargások Európában, amire megütötték az eurót a kereskedés indulásakor, az európai tőzsdék pedig esnek, különösen a francia és az olasz index. Az ázsiai részvénypiacokon vegyes volt a kép reggel, a kínai index emelkedett a vártnál erősebb GDP-adatra, míg a japán tőzsde esett, Hongkongban pedig nem volt kereskedés. A hét hazai kulcseseményei ma és holnap lesznek, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, a 2027-es büdzsét, és a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.

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Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től
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Egyre lejjebb az európai indexek

Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken, sőt, egyre lejjebb kerülnek az irányadó indexek, a DAX már 1,2 százalékos, a CAC-400 1,5 százalékos, a MIB 1,7 százalékos mínuszban áll.

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Esik a hazai blue chipek többsége

Esik a BUX index az európai tőzsdékkel együtt, a hazai blue chipek a Richter kivételével esnek.

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Esik a hazai blue chipek többsége
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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről

Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.

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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
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Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató

Európa négy legnagyobb mobilszolgáltatója – a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone – közös pályázat benyújtását fontolgatja a műholdas mobilszolgáltatási (MSS) frekvenciasávok jövőbeli európai kiosztására – jelentették be a vállalatok hétfőn.

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Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató
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Egy milliárd forintért vett saját részvényeket pénteken az OTP

Az OTP Bank a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján 2026. október 16-án a Budapesti Értéktőzsdén 24 238 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 41 998 forint/darab átlagáron,

összesen 1, 018 milliárd forint értékben.

A vásárlások a piaci forgalom 9,6 százalékát adták pénteken.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 472 001 darabra változott. A saját részvény állomány 5,88%.

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Egyre lejjebb az európai tőzsdék

Egyre lejjebb ütik az európai tőzsdéket, a CAX-40 már 1,4 százalékos, a MIB 1,5 százalékos, a DAX pedig 1,1 százalékos mínuszban áll.

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1 százalékos mínuszban a DAX

Már a DAX is 1 százalékos esésnél jár, a részvényindex komponensei közül a leggyengébb a Rheinmetall ma, amely több mint 4 százalékkal került lejjebb, de a Continental is esett 3,5 százalékot.

daxindex
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Lefordult a BUX

Nem sokáig tudott ellenállni a nemzetközi hangulatnak a magyar tőzsde, lefordult a BUX is, 0,3 százalékos mínuszban áll az index. A blue chipek közül az OTP és a Telekom is 1 százalékot esett.

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Esik az olasz tőzsde is

Tovább esik a francia index, a CAC-40 már 1,2 százalékos mínuszban áll.

A többi európai részvénypiacon is esés bontakozott ki ma reggel, a DAX 0,9 százalékkal, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, az FTSE-100 0,8 százalékkal került lejjebb.

Nyomás alatt az olasz tőzsde is, ahol szintén súlyos zavargások voltak hétvégén,

a MIB 1,3 százalékos mínuszban áll.

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A nap vesztesei a francia tőzsdén

A francia index leggyengébben teljesítő részvényei között van többek között az Accor,  a szállodaüzemeltető közel 3 százalékot esett,

accor

valamint a Vinci infrastruktúra vállalat, amely repülőtereket is üzemeltet, több mint 2 százalékot csökkenést mutat.

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Esnek az európai indexek, főleg a francia tőzsde

Esnek a vezető európai indexek a nyitást követő percekben, a francia tőzsde alulteljesítő a hétvégi súlyos zavargások után,

a CAC-40 1 százalékot esett.

cacindex

A DAX 0,4 százalékos, a Stoxx 600 szintén 0,4 százalékos mínuszban áll, míg az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb.

dax
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1998 óta nem volt ilyen - Pánik söpör végig a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéjén

Két nap alatt közel 16 százalékot zuhant az indonéz tőzsde, a péntekihez hasonló összeomlásra 1998 óta nem volt példa, az esés pedig ma is folytatódott. A befektetők a legnagyobb bankok és vállalatok részvényeitől is szabadulnak, a piac idén már több mint 40 százalékot esett. A pánikot az MSCI figyelmeztetése váltotta ki, Indonézia kikerülhet a legfontosabb nemzetközi részvényindexekből.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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1998 óta nem volt ilyen - Pánik söpör végig a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéjén
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Emelkedéssel kezdi a hetet a BUX

Csökkenéssel kezdik a hetet az irányadó európai indexek a hétvégén fokozódó zavargások hírére, de a negatívra forduló nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde még tartja magát, emelkedéssel indítja a kereskedést a BUX.

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Emelkedéssel kezdi a hetet a BUX
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Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt

A világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat (NPS) mintegy 182 ezermilliárd wonos (körülbelül 137 milliárd dolláros) veszteséget könyvelhetett el részvényportfólióján, miután a technológiai szektor – élén a Samsung Electronics-szal és az SK Hynix-szel – meredeken esett - írja a Bloomberg.

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Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt
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Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó

Azonnali hatállyal távozott a Lindt vezérigazgatója, Adalbert Lechner, mindössze egy hónappal azután, hogy a svájci csokoládégyártó ismét lefelé módosította idei bevételvárakozását. A társaság átmeneti jelleggel a korábbi vezérigazgatót, Dieter Weisskopfot nevezte ki a cég élére - írja a Bloomberg.

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Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó
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Beszakadt az indonéz tőzsde

Beszakadt az indonéz tőzsde vezető index, a Jakarta Composite több mint 5 százalékot esett ma reggel, hatéves mélypontra, miután az MSCI pénteken meglebegtette Indonézia piaci besorolásának megváltoztatását. Ha Indonézia kikerül az nagy globális részvényindexekből, az jelentős külföldi tőkekiáramlást idézhet elő.

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Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából

Kína gazdasága a harmadik negyedévben 4,5 százalékos éves növekedést ért el, felülmúlva a várakozásokat. A lendületet azonban szinte kizárólag az export szárnyalása adja, miközben a belföldi kereslet és az ingatlanpiac továbbra is gyenge lábakon áll – számolt be a Reuters.

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Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Jelentős eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,5 százalék mínuszban zárt, miután az AI-trade megingott az elmúlt napokban, és a vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyesen állnak, a Nikkei 0,6 százalékot esett, miközben a kínai Shanghai Composite 0,7 százalékot emelkedett, miután a vártnál erősebb adat érkezett a kínai gazdasági növekedésről.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékos mínuszban nyithat. A hétvégén fokozódtak a zavargások Franciaországban, Olaszországban és Belgiumban is, amire az euró nagyot gyengült.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn fontos kínai adatokkal indul a hét: hajlanban egyszerre jelent meg a harmadik negyedéves GDP, valamint a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom statisztikája. Ezekből pontosabb képet kaphatnak a befektetők a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról. Magyarországon az MNB teszi közzé a devizatartalékok szeptemberi adatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 72,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 89,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 002,41 -0,3% 0,7% 1,1% 8,2% 13,2% 47,3%
S&P 500 7 659,44 -1,1% -1,9% 1,4% 11,9% 15,5% 71,3%
Nasdaq 29 187,55 -2,5% -5,5% 0,8% 15,6% 18,4% 92,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 324,29 1,4% -5,4% 2,2% 29,8% 35,3% 124,7%
Hang Seng 24 186,83 0,5% -0,1% -2,1% -5,6% -6,6% -4,5%
CSI 300 4 170,61 0,1% -3,4% -6,9% -9,9% -9,7% -15,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 622,61 0,9% 2,1% 0,3% 4,6% 5,6% 64,4%
CAC 7 956,7 0,3% 2,0% -2,3% -2,4% -2,8% 18,3%
FTSE 10 881,9 0,4% 3,1% 1,8% 9,6% 15,3% 50,4%
FTSE MIB 49 857,18 0,9% 0,2% -4,1% 10,9% 17,7% 88,2%
IBEX 19 326,3 0,8% 1,5% -1,6% 11,7% 23,5% 114,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 471,09 0,7% 2,7% -5,6% 31,0% 41,1% 165,6%
ATX 6 557,32 0,7% 0,2% -3,7% 23,1% 40,3% 73,5%
PX 2 657,34 0,3% 3,1% -3,2% -1,1% 11,7% 95,1%
Magyar blue chipek              
OTP 42 430 1,9% 5,3% -10,0% 20,9% 38,5% 123,3%
Mol 5 075 0,5% 0,4% -3,1% 72,6% 84,0% 85,4%
Richter 12 470 -1,9% 1,0% -1,0% 26,4% 22,0% 45,6%
Magyar Telekom 2 692 1,2% 5,1% 4,3% 50,2% 49,6% 530,4%
Nyersanyagok              
WTI 108,21 3,3% 16,2% 4,4% 89,0% 85,6% 31,3%
Brent 109,93 3,8% 4,8% 3,9% 80,7% 79,8% 29,4%
Arany 4 180,01 0,6% -0,1% -4,0% -3,3% -2,1% 135,7%
Devizák              
EURHUF 362,3 -0,4% -0,9% -0,6% -5,6% -6,9% 0,9%
USDHUF 321,9586 -0,9% -1,4% 1,9% -1,5% -3,4% 4,0%
GBPHUF 430,9299 0,1% 0,0% 1,0% -2,2% -3,8% 1,0%
EURUSD 1,1253 0,5% 0,5% -2,5% -4,2% -3,6% -3,0%
USDJPY 158,0700 0,0% -0,2% 1,9% 0,8% 4,8% 38,6%
GBPUSD 1,3353 0,8% 1,0% -0,7% -0,7% -0,6% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 501,13 -0,8% -1,3% 7,0% -8,1% -24,7% 32,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: CHUANCHAI_PUNDEJ

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Kilőttek az olajárak és a félelemindex – pont amikor a Tisza-kormány és az MNB is fontos lépésre készül

Komoly eladási hullám söpört végig az amerikai technológiai szektoron, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy megtérülnek-e a sokszor hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások. A Nasdaq Composite több mint 4 százalékot esett a héten, a vártnál magasabb amerikai infláció pedig ismét felerősítette a kamatemelési várakozásokat. Közben a Hormuzi-szoros környéki támadások miatt a Brent olaj ára hordónként közel 110 dollárra drágult. Az európai tőzsdék ellenállónak bizonyultak, a BUX közel 2,7 százalékot emelkedett, és a forint is erősödött az euróval szemben. A jövő hét kulcseseményei hétfőn és kedden lesznek, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, a 2027-es büdzsét, míg a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról.

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Kilőttek az olajárak és a félelemindex – pont amikor a Tisza-kormány és az MNB is fontos lépésre készül
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Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet

Jelentős eséssel indult a kereskedés a devizapiacon vasárnap este. Az euró fél százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben és a forintot is megütötték. A látványos mozgások hátterében az Európában zajló, egyre fokozódó zavargások állnak. Franciaországban a hétvégén tovább súlyosbodott a helyzet, Emmanuel Macron francia elnök eközben vasárnap este rendkívüli televíziós beszédet intézett a nemzethez, miközben Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások történtek.

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Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet
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Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket

Visszatértek a vevők az ázsiai tőzsdékre a csütörtöki technológiai eladási hullám után, újra emelkedtek a chipgyártók részvényei. A dél-koreai Kospi 3,3 százalékot emelkedett az előző napi közel 8 százalékos zuhanás után, a japán Nikkei 1,7 százalékot erősödött. A vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás, a figyelem az októberi kamatemelés helyett egyre inkább decemberre terelődik. Az európai kereskedésnek támaszt adott az ázsiai felpattanás, enyhe pluszban álltak meg a tőzsdék, köztük a BUX is. Indonézia kimaradt a javuló hangulatból, a jakartai tőzsde több mint 11 százalékot zuhant az MSCI által javasolt piaci átsorolás hírére. Az Egyesült Államokban viszont újra itt az AI- és chip-para, ami lerántotta az indexeket a kereskedésben, egyre aggasztóbbak a CDS-felárak, ami miatt már a félelemindex is bejelzett. Nap végére még az olajárak is kilőttek az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok eszkalálódásai miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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