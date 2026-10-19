Megütötték az európai tőzsdéket a zavargások hírére, itthon a költségvetésre várnak a befektetők

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.
Egyre lejjebb az európai indexek
Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken, sőt, egyre lejjebb kerülnek az irányadó indexek, a DAX már 1,2 százalékos, a CAC-400 1,5 százalékos, a MIB 1,7 százalékos mínuszban áll.
Esik a hazai blue chipek többsége
Esik a BUX index az európai tőzsdékkel együtt, a hazai blue chipek a Richter kivételével esnek.
Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.
Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató
Európa négy legnagyobb mobilszolgáltatója – a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone – közös pályázat benyújtását fontolgatja a műholdas mobilszolgáltatási (MSS) frekvenciasávok jövőbeli európai kiosztására – jelentették be a vállalatok hétfőn.
Egy milliárd forintért vett saját részvényeket pénteken az OTP
Az OTP Bank a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján 2026. október 16-án a Budapesti Értéktőzsdén 24 238 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 41 998 forint/darab átlagáron,
összesen 1, 018 milliárd forint értékben.
A vásárlások a piaci forgalom 9,6 százalékát adták pénteken.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 472 001 darabra változott. A saját részvény állomány 5,88%.
Egyre lejjebb az európai tőzsdék
Egyre lejjebb ütik az európai tőzsdéket, a CAX-40 már 1,4 százalékos, a MIB 1,5 százalékos, a DAX pedig 1,1 százalékos mínuszban áll.
1 százalékos mínuszban a DAX
Már a DAX is 1 százalékos esésnél jár, a részvényindex komponensei közül a leggyengébb a Rheinmetall ma, amely több mint 4 százalékkal került lejjebb, de a Continental is esett 3,5 százalékot.
Lefordult a BUX
Nem sokáig tudott ellenállni a nemzetközi hangulatnak a magyar tőzsde, lefordult a BUX is, 0,3 százalékos mínuszban áll az index. A blue chipek közül az OTP és a Telekom is 1 százalékot esett.
Esik az olasz tőzsde is
Tovább esik a francia index, a CAC-40 már 1,2 százalékos mínuszban áll.
A többi európai részvénypiacon is esés bontakozott ki ma reggel, a DAX 0,9 százalékkal, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, az FTSE-100 0,8 százalékkal került lejjebb.
Nyomás alatt az olasz tőzsde is, ahol szintén súlyos zavargások voltak hétvégén,
a MIB 1,3 százalékos mínuszban áll.
A nap vesztesei a francia tőzsdén
A francia index leggyengébben teljesítő részvényei között van többek között az Accor, a szállodaüzemeltető közel 3 százalékot esett,
valamint a Vinci infrastruktúra vállalat, amely repülőtereket is üzemeltet, több mint 2 százalékot csökkenést mutat.
Esnek az európai indexek, főleg a francia tőzsde
Esnek a vezető európai indexek a nyitást követő percekben, a francia tőzsde alulteljesítő a hétvégi súlyos zavargások után,
a CAC-40 1 százalékot esett.
A DAX 0,4 százalékos, a Stoxx 600 szintén 0,4 százalékos mínuszban áll, míg az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb.
1998 óta nem volt ilyen - Pánik söpör végig a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéjén
Két nap alatt közel 16 százalékot zuhant az indonéz tőzsde, a péntekihez hasonló összeomlásra 1998 óta nem volt példa, az esés pedig ma is folytatódott. A befektetők a legnagyobb bankok és vállalatok részvényeitől is szabadulnak, a piac idén már több mint 40 százalékot esett. A pánikot az MSCI figyelmeztetése váltotta ki, Indonézia kikerülhet a legfontosabb nemzetközi részvényindexekből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedéssel kezdi a hetet a BUX
Csökkenéssel kezdik a hetet az irányadó európai indexek a hétvégén fokozódó zavargások hírére, de a negatívra forduló nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde még tartja magát, emelkedéssel indítja a kereskedést a BUX.
Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt
A világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat (NPS) mintegy 182 ezermilliárd wonos (körülbelül 137 milliárd dolláros) veszteséget könyvelhetett el részvényportfólióján, miután a technológiai szektor – élén a Samsung Electronics-szal és az SK Hynix-szel – meredeken esett - írja a Bloomberg.
Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó
Azonnali hatállyal távozott a Lindt vezérigazgatója, Adalbert Lechner, mindössze egy hónappal azután, hogy a svájci csokoládégyártó ismét lefelé módosította idei bevételvárakozását. A társaság átmeneti jelleggel a korábbi vezérigazgatót, Dieter Weisskopfot nevezte ki a cég élére - írja a Bloomberg.
Beszakadt az indonéz tőzsde
Beszakadt az indonéz tőzsde vezető index, a Jakarta Composite több mint 5 százalékot esett ma reggel, hatéves mélypontra, miután az MSCI pénteken meglebegtette Indonézia piaci besorolásának megváltoztatását. Ha Indonézia kikerül az nagy globális részvényindexekből, az jelentős külföldi tőkekiáramlást idézhet elő.
Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából
Kína gazdasága a harmadik negyedévben 4,5 százalékos éves növekedést ért el, felülmúlva a várakozásokat. A lendületet azonban szinte kizárólag az export szárnyalása adja, miközben a belföldi kereslet és az ingatlanpiac továbbra is gyenge lábakon áll – számolt be a Reuters.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Jelentős eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,5 százalék mínuszban zárt, miután az AI-trade megingott az elmúlt napokban, és a vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyesen állnak, a Nikkei 0,6 százalékot esett, miközben a kínai Shanghai Composite 0,7 százalékot emelkedett, miután a vártnál erősebb adat érkezett a kínai gazdasági növekedésről.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékos mínuszban nyithat. A hétvégén fokozódtak a zavargások Franciaországban, Olaszországban és Belgiumban is, amire az euró nagyot gyengült.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn fontos kínai adatokkal indul a hét: hajlanban egyszerre jelent meg a harmadik negyedéves GDP, valamint a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom statisztikája. Ezekből pontosabb képet kaphatnak a befektetők a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról. Magyarországon az MNB teszi közzé a devizatartalékok szeptemberi adatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 72,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 89,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 002,41
|-0,3%
|0,7%
|1,1%
|8,2%
|13,2%
|47,3%
|S&P 500
|7 659,44
|-1,1%
|-1,9%
|1,4%
|11,9%
|15,5%
|71,3%
|Nasdaq
|29 187,55
|-2,5%
|-5,5%
|0,8%
|15,6%
|18,4%
|92,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 324,29
|1,4%
|-5,4%
|2,2%
|29,8%
|35,3%
|124,7%
|Hang Seng
|24 186,83
|0,5%
|-0,1%
|-2,1%
|-5,6%
|-6,6%
|-4,5%
|CSI 300
|4 170,61
|0,1%
|-3,4%
|-6,9%
|-9,9%
|-9,7%
|-15,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 622,61
|0,9%
|2,1%
|0,3%
|4,6%
|5,6%
|64,4%
|CAC
|7 956,7
|0,3%
|2,0%
|-2,3%
|-2,4%
|-2,8%
|18,3%
|FTSE
|10 881,9
|0,4%
|3,1%
|1,8%
|9,6%
|15,3%
|50,4%
|FTSE MIB
|49 857,18
|0,9%
|0,2%
|-4,1%
|10,9%
|17,7%
|88,2%
|IBEX
|19 326,3
|0,8%
|1,5%
|-1,6%
|11,7%
|23,5%
|114,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 471,09
|0,7%
|2,7%
|-5,6%
|31,0%
|41,1%
|165,6%
|ATX
|6 557,32
|0,7%
|0,2%
|-3,7%
|23,1%
|40,3%
|73,5%
|PX
|2 657,34
|0,3%
|3,1%
|-3,2%
|-1,1%
|11,7%
|95,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 430
|1,9%
|5,3%
|-10,0%
|20,9%
|38,5%
|123,3%
|Mol
|5 075
|0,5%
|0,4%
|-3,1%
|72,6%
|84,0%
|85,4%
|Richter
|12 470
|-1,9%
|1,0%
|-1,0%
|26,4%
|22,0%
|45,6%
|Magyar Telekom
|2 692
|1,2%
|5,1%
|4,3%
|50,2%
|49,6%
|530,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|108,21
|3,3%
|16,2%
|4,4%
|89,0%
|85,6%
|31,3%
|Brent
|109,93
|3,8%
|4,8%
|3,9%
|80,7%
|79,8%
|29,4%
|Arany
|4 180,01
|0,6%
|-0,1%
|-4,0%
|-3,3%
|-2,1%
|135,7%
|Devizák
|EURHUF
|362,3
|-0,4%
|-0,9%
|-0,6%
|-5,6%
|-6,9%
|0,9%
|USDHUF
|321,9586
|-0,9%
|-1,4%
|1,9%
|-1,5%
|-3,4%
|4,0%
|GBPHUF
|430,9299
|0,1%
|0,0%
|1,0%
|-2,2%
|-3,8%
|1,0%
|EURUSD
|1,1253
|0,5%
|0,5%
|-2,5%
|-4,2%
|-3,6%
|-3,0%
|USDJPY
|158,0700
|0,0%
|-0,2%
|1,9%
|0,8%
|4,8%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3353
|0,8%
|1,0%
|-0,7%
|-0,7%
|-0,6%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 501,13
|-0,8%
|-1,3%
|7,0%
|-8,1%
|-24,7%
|32,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: CHUANCHAI_PUNDEJ
Kilőttek az olajárak és a félelemindex – pont amikor a Tisza-kormány és az MNB is fontos lépésre készül
Komoly eladási hullám söpört végig az amerikai technológiai szektoron, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy megtérülnek-e a sokszor hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások. A Nasdaq Composite több mint 4 százalékot esett a héten, a vártnál magasabb amerikai infláció pedig ismét felerősítette a kamatemelési várakozásokat. Közben a Hormuzi-szoros környéki támadások miatt a Brent olaj ára hordónként közel 110 dollárra drágult. Az európai tőzsdék ellenállónak bizonyultak, a BUX közel 2,7 százalékot emelkedett, és a forint is erősödött az euróval szemben. A jövő hét kulcseseményei hétfőn és kedden lesznek, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, a 2027-es büdzsét, míg a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról.
Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet
Jelentős eséssel indult a kereskedés a devizapiacon vasárnap este. Az euró fél százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben és a forintot is megütötték. A látványos mozgások hátterében az Európában zajló, egyre fokozódó zavargások állnak. Franciaországban a hétvégén tovább súlyosbodott a helyzet, Emmanuel Macron francia elnök eközben vasárnap este rendkívüli televíziós beszédet intézett a nemzethez, miközben Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások történtek.
Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket
Visszatértek a vevők az ázsiai tőzsdékre a csütörtöki technológiai eladási hullám után, újra emelkedtek a chipgyártók részvényei. A dél-koreai Kospi 3,3 százalékot emelkedett az előző napi közel 8 százalékos zuhanás után, a japán Nikkei 1,7 százalékot erősödött. A vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás, a figyelem az októberi kamatemelés helyett egyre inkább decemberre terelődik. Az európai kereskedésnek támaszt adott az ázsiai felpattanás, enyhe pluszban álltak meg a tőzsdék, köztük a BUX is. Indonézia kimaradt a javuló hangulatból, a jakartai tőzsde több mint 11 százalékot zuhant az MSCI által javasolt piaci átsorolás hírére. Az Egyesült Államokban viszont újra itt az AI- és chip-para, ami lerántotta az indexeket a kereskedésben, egyre aggasztóbbak a CDS-felárak, ami miatt már a félelemindex is bejelzett. Nap végére még az olajárak is kilőttek az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok eszkalálódásai miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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