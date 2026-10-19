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Megváltozik a CIG EMABIT neve

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A CIG Pannónia után a CIG EMABIT neve is megváltozott, a névváltást akvizíciós törekvéseivel és regionális stratégiai prioritásaival indokolta a cégcsoport.

A CIG Életbiztosító Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte, hogy

akvizíciós törekvéseink és regionális stratégiai prioritásaink biztosítása érdekében

a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságától hétfőn kézhez vett végzése értelmében a vagyon- és felelősségbiztosítási tevékenységet végző leányvállalat elnevezése CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ről

CIG Általános Biztosító Zrt.-re változott.

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