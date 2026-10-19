Milliós támogatással újulhatnak meg az otthonok, országos szinten érzékelhető lehet a Wekerle Plusz hatása

Tibor Dávid szerint Magyarországon nagy szükség van egy olyan célzott, széles körben elérhető és egyszerűen igénybe vehető támogatási rendszerre, amely érdemben ösztönzi a lakóépületek energetikai korszerűsítését. A most bejelentett programot ezért mindenképpen fontos előrelépésnek tartja, és kifejezetten örül annak, hogy az épületenergetikai felújítások ismét kiemelt figyelmet és támogatást kapnak – mondta el a Portfolio.hu kérdésére válaszolva.
A program évi 20 ezer háztartás energetikai korszerűsítését célozza. Tibor Dávid szerint
az évi 20 ezer otthon energetikai korszerűsítése már országos szinten is érzékelhető energiamegtakarítást eredményezhet,
és érdemben hozzájárulhat a hazai lakóingatlan-állomány energiahatékonyságának javításához.
A hazai szigetelőanyag-piac szempontjából a Masterplast vezetője úgy látja, hogy az évi 20 ezer felújítás már érezhető keresletélénkülést hozhat. Hosszabb távon ugyanakkor az évi 100 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését tartanák ideális célnak, amely a választási programban is megjelent. Tibor Dávid szerint ez már olyan lépték lenne, amely dinamikus megújulást biztosíthatna a hazai épületállomány számára, miközben tartós és kiszámítható keresletet teremtene az építőanyag-gyártóknak. Hozzátette: bíznak benne, hogy a most bejelentett program sikerére építve idővel erre a volumenre is lehetőség nyílik.
A mostani konstrukció 15 millió forintos hitelkerettel és legfeljebb 7,5 millió forintos támogatással indul. A cég bízik benne, hogy a most bejelentett konstrukció a 2022 végén lezárult, rendkívül sikeres otthonfelújítási programhoz hasonlóan jelentős lakossági érdeklődést és felújítási aktivitást generál majd. Tibor Dávid úgy látja, a támogatás és a kedvezményes hitel együttes összege megfelelő nagyságrendű ahhoz, hogy érdemi energetikai korszerűsítéseket lehessen megvalósítani belőle. A program sikerének egyik legfontosabb feltétele ugyanakkor az egyszerű és gyors igénybevétel, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság számára minél kevesebb adminisztrációval járjon.
A program az állami támogatáshoz legalább 30 százalékos energiamegtakarítási feltételt ír elő. Tibor Dávid szerint ez szakmailag teljesen reális célkitűzés, különösen a korábban még nem szigetelt, illetve gyengén szigetelt lakóépületek esetében. A legbiztosabb és leghatékonyabb megoldásnak az épület termikus burkának korszerűsítését tartja, elsősorban a homlokzat, a padlásfödém vagy a tető hőszigetelését, valamint szükség esetén a nyílászárók cseréjét. Kiemelte, hogy egy korábban szigeteletlen épületnél a termikus burok átfogó korszerűsítésével akár 60–70 százalékos fűtési energiamegtakarítás is elérhető, az épület adottságaitól függően. Ebből következően a 30 százalékos elvárás nemcsak a teljesen szigeteletlen, hanem a régebben épült, gyengébb hőszigeteléssel rendelkező ingatlanok esetében is reálisan teljesíthető.
A 40 milliárd forintos éves vissza nem térítendő támogatási kerettel kapcsolatban Tibor Dávid úgy fogalmazott: ez mindenképpen jó kiindulópont, amely már érdemi lendületet adhat a hazai felújítási piacnak. Amennyiben a pályázati feltételek kellően egyszerűek és felhasználóbarátok lesznek, véleménye szerint a rendelkezésre álló keret viszonylag gyorsan kimerülhet. A Masterplast vezetője bízik benne, hogy a program sikerére építve a következő években további forrásokkal, akár európai uniós finanszírozás bevonásával is bővíthető lesz a támogatási rendszer, biztosítva a felújítási piac hosszú távú kiszámíthatóságát. Emellett fontosnak tartja, hogy a Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel mellett más energetikai felújítási lehetőségek is rendelkezésre álljanak. Tibor Dávid szerint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, vagyis az EKR tervezett kibővítése szintén jelentős lakossági keresletet teremthet. Ideális esetben ezek a konstrukciók egymást kiegészítve, megfelelő feltételek mellett akár összehangoltan is működhetnének, tovább ösztönözve a magyar lakóingatlanok energetikai megújulását.
Gyártói oldalról a Masterplast teljes mértékben felkészült egy évi 20 ezer háztartást érintő korszerűsítési program gyors és hatékony kiszolgálására – mondta Tibor Dávid. Véleménye szerint a hazai építőanyag-gyártók is rendelkeznek a szükséges kapacitásokkal, így az évi 20 ezer otthon korszerűsítése nem jelentene ellátási nehézséget, és önmagában sem anyaghiánytól, sem áremelkedéstől nem kell tartani. Sőt, Tibor Dávid szerint a szakma akár egy évi 100 ezer lakóingatlant érintő felújítási program kiszolgálására is készen áll.
Befektetői oldalról, a várható árbevételi vagy EBITDA-hatásokat illetően Tibor Dávid elmondta: amennyiben a program keretében évente legalább 20 ezer otthon energetikai korszerűsítése valósul meg, annak már érdemi pozitív hatása lehet a hazai hőszigetelőanyag-piac keresletére. Fontos látni szerinte, hogy egy meglévő lakóingatlan átfogó energetikai korszerűsítéséhez sok esetben egy új lakóingatlan építésével összemérhető nagyságrendű szigetelőanyag-mennyiségre van szükség. Az évi 20 ezer felújítás így a 2027-re várható hazai szigetelőanyag-kereslethez viszonyítva mérsékelt, de jól érzékelhető többletigényt jelenthet, amely kedvezően hathat a Masterplast árbevételére és eredményességére is.
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