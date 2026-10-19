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Nagyot esett a Mol és az OTP
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Nagyot esett a Mol és az OTP

Portfolio
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Jelentős eséssel fejezte be a hétfői kereskedést a Mol és az OTP azt követően, hogy Magyar Péter a társasági adóterhek növelését helyezte kilátásba a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos beszédében. A nemzetközi részvénypiacokon is elromlott a hangulat, Európában jelentős eséseket mutatnak a vezető indexek.
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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 1,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, kivétel a Richter, amely 1,4 százalékos pluszban zárt. A Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot esett, az OTP árfolyama 1,8 százalékkal került lejjebb, míg

a Mol árfolyama 2,1 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a CIG Pannónia papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,7 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 2,9 százalékot esett.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Masterplast részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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