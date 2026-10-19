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Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó
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Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó

Portfolio
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Azonnali hatállyal távozott a Lindt vezérigazgatója, Adalbert Lechner, mindössze egy hónappal azután, hogy a svájci csokoládégyártó ismét lefelé módosította idei bevételvárakozását. A társaság átmeneti jelleggel a korábbi vezérigazgatót, Dieter Weisskopfot nevezte ki a cég élére - írja a Bloomberg.

Lechner 2022 óta irányította a Lindtet. A társaság az elmúlt időszakban a rekordmagas kakaóárakkal, az egyre árérzékenyebb fogyasztókkal, valamint a kulcspiacain – különösen Németországban, Svájcban és Ausztriában – tapasztalható gyenge kereslettel küzdött.

Az igazgatótanács alelnökeként és korábbi vezérigazgatóként visszatérő Weisskopf a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a vállalatnak új vezetésre van szüksége a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához és a tartós növekedési pályára való visszatéréshez. Hozzátette, a bizalom megingása is kulcsszerepet játszott a személyi döntésben.

A Lindt szeptember végén csökkentette a 2026-os árbevétel-növekedési várakozásait,

a gyenge kereslet miatt pedig a csokoládétermékek árcsökkentését helyezte kilátásba. Ez volt idén a második warning, a cég az idei évre vonatkozó előrejelzését már márciusban is lefelé módosította.

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Weisskopf szerint jelenleg a legfontosabb feladat a fogyasztók visszaszerzése.

A Lindt a tervek szerint 2027 második negyedévében nevezi majd ki a végleges utódot a vezérigazgatói posztra.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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