Olcsóbb lesz a Lindt-csoki? - Nagy bajban van a svájci csokoládégyártó

Lechner 2022 óta irányította a Lindtet. A társaság az elmúlt időszakban a rekordmagas kakaóárakkal, az egyre árérzékenyebb fogyasztókkal, valamint a kulcspiacain – különösen Németországban, Svájcban és Ausztriában – tapasztalható gyenge kereslettel küzdött.

Az igazgatótanács alelnökeként és korábbi vezérigazgatóként visszatérő Weisskopf a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a vállalatnak új vezetésre van szüksége a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához és a tartós növekedési pályára való visszatéréshez. Hozzátette, a bizalom megingása is kulcsszerepet játszott a személyi döntésben.

A Lindt szeptember végén csökkentette a 2026-os árbevétel-növekedési várakozásait,

a gyenge kereslet miatt pedig a csokoládétermékek árcsökkentését helyezte kilátásba. Ez volt idén a második warning, a cég az idei évre vonatkozó előrejelzését már márciusban is lefelé módosította.

Weisskopf szerint jelenleg a legfontosabb feladat a fogyasztók visszaszerzése.

A Lindt a tervek szerint 2027 második negyedévében nevezi majd ki a végleges utódot a vezérigazgatói posztra.

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