Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató

Európa négy legnagyobb mobilszolgáltatója – a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone – közös pályázat benyújtását fontolgatja a műholdas mobilszolgáltatási (MSS) frekvenciasávok jövőbeli európai kiosztására – jelentették be a vállalatok hétfőn.

A szándéknyilatkozat célja, hogy a cégek közösen biztosítsanak teljes körű lefedettséget a jelenleg kevéssé ellátott területeken, erősítsék a közcélú hálózatok ellenálló képességét, és védjék a kritikus kommunikációs infrastruktúrát. A négy szolgáltató a kulcsfontosságú földi infrastruktúra kiépítését, valamint a koordinációs és vezérlési funkciók európai telepítését tervezi.

A vállalatok ugyanakkor nem kívánnak közvetlenül műholdkonstellációkba beruházni, így a szükséges kapacitásokat egy még kiválasztás előtt álló partnertől szereznék be.

A szándéknyilatkozat emellett nem érinti a társaságok meglévő műholdas partnerségeit.

Forrás: Reuters

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