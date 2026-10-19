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Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató
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Váratlan összefogás a távközlésben: összedolgozna a négy nagy európai szolgáltató

Portfolio
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Európa négy legnagyobb mobilszolgáltatója – a Deutsche Telekom, az Orange, a Telefónica és a Vodafone – közös pályázat benyújtását fontolgatja a műholdas mobilszolgáltatási (MSS) frekvenciasávok jövőbeli európai kiosztására – jelentették be a vállalatok hétfőn.

A szándéknyilatkozat célja, hogy a cégek közösen biztosítsanak teljes körű lefedettséget a jelenleg kevéssé ellátott területeken, erősítsék a közcélú hálózatok ellenálló képességét, és védjék a kritikus kommunikációs infrastruktúrát. A négy szolgáltató a kulcsfontosságú földi infrastruktúra kiépítését, valamint a koordinációs és vezérlési funkciók európai telepítését tervezi.

A vállalatok ugyanakkor nem kívánnak közvetlenül műholdkonstellációkba beruházni, így a szükséges kapacitásokat egy még kiválasztás előtt álló partnertől szereznék be.

A szándéknyilatkozat emellett nem érinti a társaságok meglévő műholdas partnerségeit.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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