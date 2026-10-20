A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

Az Egyesült Államokban már három halálos áldozata van idén a kanyarójárványnak, amely az elmúlt évtizedek legsúlyosabb járványkitörése az országban. Október közepéig mintegy a 4400 esetet regisztráltak a megbetegedésből, amire már mintegy 60 éve létezik oltás.

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) kedden erősítette meg honlapján a harmadik halálesetet. A szervezet szeptemberben még két, kanyaróval összefüggő halálesetről számolt be.

Az egészségügyi tárca közlése szerint az Országos Egészségügyi Statisztikai Központ (NCHS) újabb, kanyaró okozta halálesetről kapott jelentést, és igazolta, hogy a fertőzés volt az alapvető halálok.

A CDC nem hozta nyilvánosságra, hogy a halálesetek mely tagállamokban történtek. A Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter irányítása alatt álló CDC-t bírálatok érték, amiért a kanyaróhalálesetek nyilvántartásában az NCHS mortalitási adataira állt át a korábbi, tagállami egészségügyi hatóságoktól származó jelentések helyett.

A szövetségi halálozási mutató így továbbra is alacsonyabb a tagállamok által hivatalosan közölt adatoknál.

A járvány által legsúlyosabban érintett Pennsylvaniában a helyi hatóságok idén legalább öt, a kanyaróhoz köthető halálesetet jelentettek, és egy további esetet is vizsgálnak. Az államban október 19-ig 1286 megbetegedést regisztráltak. A CDC a múlt héten jelentette be, hogy további erőforrásokat küld Pennsylvaniába a járvány felszámolására, miután az állam hivatalosan szövetségi segítséget kért a hatóság sürgősségi beavatkozási programján keresztül.

A kanyaró rendkívül fertőző vírusos betegség, amely azonban megelőzhető a kanyaró–mumpsz–rubeola elleni (MMR) vakcinával, ez két dózis után körülbelül 97 százalékos védettséget nyújt.

Forrás: Reuters

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