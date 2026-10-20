A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet

A nemzetközi tőzsdéken fordult a hangulat a délután folyamán, az amerikai és az európai vezető indexek többnyire pluszba kerültek, a BUX is felfelé indult a nap végén, azonban így is csökkenéssel zárt, elsősorban a Mol és az OTP esése miatt.

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 2,6 százalékos pluszban van, míg a Richter árfolyama 0,6 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Masterplast árfolyama 4,1 százalékot esett annak ellenére, hogy a Wekerle Plusz program kedevhet a szigetelőanyaggyártóknak. A legjobban ma a CIG Pannónia részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 4,9 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT