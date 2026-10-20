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A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet
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A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet

Portfolio
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A nemzetközi tőzsdéken fordult a hangulat a délután folyamán, az amerikai és az európai vezető indexek többnyire pluszba kerültek, a BUX is felfelé indult a nap végén, azonban így is csökkenéssel zárt, elsősorban a Mol és az OTP esése miatt.
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Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 2,6 százalékos pluszban van, míg a Richter árfolyama 0,6 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Masterplast árfolyama 4,1 százalékot esett annak ellenére, hogy a Wekerle Plusz program kedevhet a szigetelőanyaggyártóknak. A legjobban ma a CIG Pannónia részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 4,9 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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