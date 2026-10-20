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Betiltották a népszerű mesterséges intelligenciát az Egyesült Államokban, Kína kiakadt
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Betiltották a népszerű mesterséges intelligenciát az Egyesült Államokban, Kína kiakadt

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Kína élesen bírálta az Egyesült Államokat, amiért kitiltotta a DeepSeek mesterségesintelligencia-modellt a szövetségi informatikai rendszerekből, és szankciókkal sújtott kínai cégeket üzleti titkok állítólagos eltulajdonítása miatt.
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A kínai kereskedelmi minisztérium keddi közleményében szólította fel Washingtont, hogy azonnal korrigálja helytelen gyakorlatát, és

vonja vissza a diszkriminatív korlátozó intézkedéseket.

Peking hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és minden szükséges lépést megtesz az érdekei védelmében.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) hétfőn rendelte el a DeepSeek termékeinek, valamint a modellt használó, harmadik féltől származó szolgáltatásoknak az eltávolítását a polgári szövetségi ügynökségek informatikai rendszereiből. A tárca szerint a DeepSeek-modellek

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többszörös fenyegetést jelentenek, mivel használatuk során érzékeny adatok kerülhetnek Kínába.

Peking határozottan ellenzi a döntést, és arra szólította fel Washingtont, hogy tartsa be a két ország vezetői által elért konszenzust, valamint használja ki a kínai–amerikai mesterségesintelligencia-párbeszéd kereteit.

A minisztérium egy külön nyilatkozatban szintén tiltakozott öt kínai szervezet szankcionálása ellen. Az amerikai külügyminisztérium hétfőn hirdetett szankciókat a Shanghai Zhisuan Technology nevű MI-cég, annak kockázatitőke-befektetője és három kapcsolódó szervezet ellen, mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti titkok ellopásának vádjával. A Zhisuan alapítója, Ting Lin-vej, a Google egykori szoftvermérnöke, akit januárban ítéltek el MI-titkok eltulajdonításáért, bár ítéletét augusztusban részben hatályon kívül helyezték.

Kína szerint az Egyesült Államok felfújja az úgynevezett üzletititok-lopás kérdését, és tudatosan járatja le a kínai vállalatokat. Peking álláspontja szerint az ország MI-iparának gyors fejlődése a hosszú távú befektetések és a technológiai önállóság iránti elkötelezettség eredménye.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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