Betiltották a népszerű mesterséges intelligenciát az Egyesült Államokban, Kína kiakadt

A kínai kereskedelmi minisztérium keddi közleményében szólította fel Washingtont, hogy azonnal korrigálja helytelen gyakorlatát, és
vonja vissza a diszkriminatív korlátozó intézkedéseket.
Peking hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és minden szükséges lépést megtesz az érdekei védelmében.
Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) hétfőn rendelte el a DeepSeek termékeinek, valamint a modellt használó, harmadik féltől származó szolgáltatásoknak az eltávolítását a polgári szövetségi ügynökségek informatikai rendszereiből. A tárca szerint a DeepSeek-modellek
többszörös fenyegetést jelentenek, mivel használatuk során érzékeny adatok kerülhetnek Kínába.
Peking határozottan ellenzi a döntést, és arra szólította fel Washingtont, hogy tartsa be a két ország vezetői által elért konszenzust, valamint használja ki a kínai–amerikai mesterségesintelligencia-párbeszéd kereteit.
A minisztérium egy külön nyilatkozatban szintén tiltakozott öt kínai szervezet szankcionálása ellen. Az amerikai külügyminisztérium hétfőn hirdetett szankciókat a Shanghai Zhisuan Technology nevű MI-cég, annak kockázatitőke-befektetője és három kapcsolódó szervezet ellen, mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti titkok ellopásának vádjával. A Zhisuan alapítója, Ting Lin-vej, a Google egykori szoftvermérnöke, akit januárban ítéltek el MI-titkok eltulajdonításáért, bár ítéletét augusztusban részben hatályon kívül helyezték.
Kína szerint az Egyesült Államok felfújja az úgynevezett üzletititok-lopás kérdését, és tudatosan járatja le a kínai vállalatokat. Peking álláspontja szerint az ország MI-iparának gyors fejlődése a hosszú távú befektetések és a technológiai önállóság iránti elkötelezettség eredménye.
Forrás: Reuters
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