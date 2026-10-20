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Beütött a gyilkos árverseny, csalódást okozott a CATL
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Beütött a gyilkos árverseny, csalódást okozott a CATL

Portfolio
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A világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátor-gyártója, a CATL az elemzői várakozásoktól elmaradó eredményeket közölt a harmadik negyedévben, ami az élesedő piaci versennyel és a kínai autóeladások lassulásával magyarázható.

Bár a kínai vállalat nettó nyeresége kétszámjegyű ütemben, 14,5 százalékkal, 21,2 milliárd jüanra (mintegy 3,17 milliárd dollárra) nőtt az előző év azonos időszakához képest, ez az eredmény messze elmaradt az elemzők által várt 41,2 százalékos bővüléstől, és

közel két éve a leglassabb profitnövekedést jelenti.

A második negyedévben a nyereség még 36,5 százalékkal emelkedett éves alapon.

Az árbevétel masszív, 58,6 százalékos dinamikát mutatott, 165,2 milliárd jüanra emelkedett, de ez is csalódást okozott, elmaradt a 60,2 százalékos elemzői konszenzustól. A bevételi dinamika ugyanakkor nem mutat érdemi lassulást az előző negyedévben mért 56,9 százalékos bővüléshez képest.

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A negyedéves számok arra utalnak, hogy a CATL-t is elérték az elektromosakkumulátor-piacon zajló kiélezett árverseny hatásai, miközben a teljes kínai járműpiac növekedési üteme is mérséklődött.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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