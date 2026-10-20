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Esik az OTP
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Esik az OTP

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Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legrosszabban.
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Információ és jelentkezés

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot esett,

így jelenleg 143 463 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedik ma, előbbié 0,4 százalékkal, utóbbié 0,2 százalékkal,

eközben a Mol és az OTP árfolyama esik, előbbi 0,3, utóbbi 0,6 százalékot esett.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben az AutoWallis és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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