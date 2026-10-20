13°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Évek óta erre a döntésre várt a Boeing: zöld utat kapott a legújabb Max-modelljük
Üzlet

Évek óta erre a döntésre várt a Boeing: zöld utat kapott a legújabb Max-modelljük

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Évekig tartó késlekedés után az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) megadta a típusengedélyt a Boeing 737 Max 10-es modellre, amely a gyártó legnépszerűbb repülőgép-családjának utolsó, még engedélyre váró tagja volt - írta meg a CNBC.

A jóváhagyás azt követően született meg, hogy a hatóság kivizsgált egy navigációsrendszer-hibát az új típusnál, ám azt végül nem értékelte repülésbiztonsági kockázatként. A 737 Max gépcsalád leghosszabb modelljének eredetileg 2020-ban kellett volna megkapnia az engedélyt, a 2018-ban és 2019-ben történt Max-katasztrófák miatt szigorított felügyelet, valamint a kötelezővé tett műszaki módosítások – például a hajtóművek jégtelenítő rendszerének átalakítása – azonban évekkel elnyújtották a tanúsítási eljárást.

A típusengedély megszerzése kiemelkedő üzleti jelentőséggel bír a Boeing számára, hiszen Kelly Ortberg vezérigazgató korábbi tájékoztatása szerint

a Max 10-es modellre leadott igények a cég teljes rendelésállományának mintegy 30 százalékát teszik ki.

A megrendelők között olyan meghatározó légitársaságok találhatók, mint az Alaska Airlines, az American Airlines, a United Airlines vagy a Delta Air Lines.

Még több Üzlet

Fordul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Pusztító időjárási szélsőségek csaptak le a Földre: évtizedes rekordok dőlnek meg

Súlyos döntést hozott az olasz kormány: akár 5 év börtön is járhat az erőszakos tüntetésekért

Bár a tanúsítvány birtokában a légitársaságok elvileg hamarosan forgalomba állíthatják a típust, a gyakorlatban még hónapokig eltarthat, mire az új gépek bekerülnek a menetrendekbe. A csúszás mértékét jól illusztrálja a United Airlines esete, amely korábban fekvőággyá alakítható üléseket rendelt a Max 10-eseire, azonban a folyamat elhúzódása miatt ezeket végül raktárba kellett tenni, mivel a koncepció időközben elavult. Ezzel szemben az Alaska Airlines éppen most jelentette be, hogy egyes Max 10-es gépein prémium, fekvőhelyes üléseket tervez használni.

Az FAA idén augusztusban már jóváhagyta a 737 Max gépcsalád legkisebb változatát, a Max 7-est. A Boeing eközben gőzerővel dolgozik a 737 Max és a 787 Dreamliner modellek gyártási ütemének növelésén, mivel a vállalat pénzügyi helyreállítása szempontjából döntő jelentőségű a repülőgépek mielőbbi leszállítása – a légitársaságok ugyanis a vételár jelentős részét csak az átadáskor egyenlítik ki. Ennek érdekében a gyártó júliusban egy negyedik összeszerelő sort is üzembe helyezett a Washington állambeli Everettben található gyárában a 737 Max gépek készítésére.

A Boeing árfolyama az engedély ellenére esik a mai kereskedésben, 0,7 százalékos mínuszban áll a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Anyák szja-mentessége: nem jár örök életre a 2 gyermekeseknek 40 év felett
Fordul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility