Évek óta erre a döntésre várt a Boeing: zöld utat kapott a legújabb Max-modelljük

A jóváhagyás azt követően született meg, hogy a hatóság kivizsgált egy navigációsrendszer-hibát az új típusnál, ám azt végül nem értékelte repülésbiztonsági kockázatként. A 737 Max gépcsalád leghosszabb modelljének eredetileg 2020-ban kellett volna megkapnia az engedélyt, a 2018-ban és 2019-ben történt Max-katasztrófák miatt szigorított felügyelet, valamint a kötelezővé tett műszaki módosítások – például a hajtóművek jégtelenítő rendszerének átalakítása – azonban évekkel elnyújtották a tanúsítási eljárást.

A típusengedély megszerzése kiemelkedő üzleti jelentőséggel bír a Boeing számára, hiszen Kelly Ortberg vezérigazgató korábbi tájékoztatása szerint

a Max 10-es modellre leadott igények a cég teljes rendelésállományának mintegy 30 százalékát teszik ki.

A megrendelők között olyan meghatározó légitársaságok találhatók, mint az Alaska Airlines, az American Airlines, a United Airlines vagy a Delta Air Lines.

Bár a tanúsítvány birtokában a légitársaságok elvileg hamarosan forgalomba állíthatják a típust, a gyakorlatban még hónapokig eltarthat, mire az új gépek bekerülnek a menetrendekbe. A csúszás mértékét jól illusztrálja a United Airlines esete, amely korábban fekvőággyá alakítható üléseket rendelt a Max 10-eseire, azonban a folyamat elhúzódása miatt ezeket végül raktárba kellett tenni, mivel a koncepció időközben elavult. Ezzel szemben az Alaska Airlines éppen most jelentette be, hogy egyes Max 10-es gépein prémium, fekvőhelyes üléseket tervez használni.

Az FAA idén augusztusban már jóváhagyta a 737 Max gépcsalád legkisebb változatát, a Max 7-est. A Boeing eközben gőzerővel dolgozik a 737 Max és a 787 Dreamliner modellek gyártási ütemének növelésén, mivel a vállalat pénzügyi helyreállítása szempontjából döntő jelentőségű a repülőgépek mielőbbi leszállítása – a légitársaságok ugyanis a vételár jelentős részét csak az átadáskor egyenlítik ki. Ennek érdekében a gyártó júliusban egy negyedik összeszerelő sort is üzembe helyezett a Washington állambeli Everettben található gyárában a 737 Max gépek készítésére.

A Boeing árfolyama az engedély ellenére esik a mai kereskedésben, 0,7 százalékos mínuszban áll a részvény.

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