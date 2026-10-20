Fordul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Újabb montenegrói beruházási lehetőségekről tárgyalt a 4iG
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Montenegró miniszterelnökével, Milojko Spajićcsal egyeztetett a társaság lehetséges további beruházásairól. A megbeszélésre az október 20–21. között Portonoviban megrendezett EU–Montenegró Befektetési Konferencián került sor.
Két szegednyi embert vesz fel az Amazon az ünnepi szezonra
Három év után először növeli az ünnepi szezonra felvett dolgozói létszámát az Amazon az Egyesült Államokban, az ok a megnövekedett rendelésmennyiség kiszolgálása. Az e-kereskedelmi óriás idén több mint 300 ezer munkavállalót toboroz, ami összehasonlítésképp annyi, mint például Debrecen lakosságának másfélszerese, vagy Szeged lakosságának kétszerese.
Súlyos veszteségeket okoznak a tomboló zavargások a neves üzletláncnak
A Carrefour francia áruházlánc példátlan helyzetbe került a franciaországi zavargások és fosztogatások miatt, amelyek több tízmillió eurós közvetlen kárt okoztak, olyannyira, hogy az éves profitcél lefelé módosítására kényszerítették a vállalatot.
Csúnyán megütötték a francia tőzsdét – Érdemes már beszállni?
A francia tőzsde idén látványosan lemaradt az emelkedő európai részvénypiactól, mivel az árfolyamokat a költségvetési gondokból fakadó politikai bizonytalanság és többek között a luxusipar gyengélkedése egyaránt nyomás alatt tartja. A tartós esés a bankoknál különösen látványos átárazódást és erős túladottságot okozott, ezért ebben a szektorban már akár befektetési lehetőségek is kialakulhatnak. Megvizsgáltuk, mi okozza az árfolyamok zuhanását, és melyik részvénynél lehet kedvezőbb a helyzet egy felpattanáshoz.
Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen
Újabb, ezúttal 342 millió eurós bírságot szabott ki egy orosz bíróság a Raiffeisen Bank International (RBI) oroszországi leányvállalatára a Rasperia nevű orosz céggel folytatott, a Strabag építőipari vállalathoz kapcsolódó jogvitában.
Európa is nagyrészt pluszban
Az amerikai részvénypiacon tapasztalható fordulat az európai tőzsdéken is érezteti hatását, az irányadó indexek többnyire pluszba fordultak: a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, de a CAC-40 is minimális pluszban áll.
A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet
A nemzetközi tőzsdéken fordult a hangulat a délután folyamán, az amerikai és az európai vezető indexek többnyire pluszba kerültek, a BUX is felfelé indult a nap végén, azonban így is csökkenéssel zárt, elsősorban a Mol és az OTP esése miatt.
Fordult a hangulat
Egyre feljebb kerülnek az amerikai indexek, a csökkenő olajár és néhány vártnál jobb vállalati gyorsjelentés egyelőre felülkerekedik az AI-aggodalmakon. A 3M árfolyama 4 százalékot ugrott, miután amellett, hogy erős eredményeket közölt a cég, meg is emelte várakozásait a menedzsment. A Northrop Grumman védelmi cég szintén jó negyedéves jelentésre emelkedett 6 százalékot.
Az olajár esik, a brent 2,8 százalékkal, a WTI 1,6 százalékkal került lejjebb. A nap első felében még emelkedtek a közel-keleti események hatására, többhónapos csúcson járt mind a két olajfajta árfolyama, majd az elmúlt két órában korrekció kezdődött.
Az irányadó amerikai indexek közül a Dow 1,4 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
Javul a hangulat az amerikai tőzsdén
Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken, az irányadó indexek pluszba fordultak:
- a Dow 1 százalékot
- az S&P 500 0,5 százalékot
- a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
Újra itt az eladási hullám az AI-részvényeknél
Folytatódik az eladási hullám az AI-részvényeknél az amerikai tőzsdén, azt követően, hogy a dél-koreai tőzsdén ma hajnalban debütáló Elice árfolyama 30 százalékos zuhanással kezdte tőzsdei pályafutását.
A nyitást követő percekben a Micron, az Intel és a Sandisk árfolyama 2 százalék körüli mínuszban áll, míg a CoreWeave több mint 3 százalékot esett.
A Nasdaq alulteljesítő, 0,9 százalékkal került lejjebb az index,
míg az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Dow viszont szembemegy az általános hangulattal, 0,4 százalékos pluszban áll.
Rossz hír jött Németországból
A vártnál nagyobb mértékben csökkent a német befektetői bizalom októberben, ami véget vetett az öt hónapja tartó javulási hullámnak – derült ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből. A visszaesés hátterében a magas energiaárak állnak, amelyek visszafogják a fogyasztást és a beruházásokat.
Újabb áttörés küszöbén az elhízás elleni küzdelem: a negyedével csökkentette testsúlyt az új gyógyszer
A Novo Nordisk legfrissebb elemzése szerint a cég következő generációs elhízás elleni gyógyszere, a CagriSema átlagosan 25 százalékos testsúlycsökkenést eredményezett felnőtt nőknél egy III. fázisú klinikai vizsgálat utólagos adatelemzésében - közölte a CNBC.
Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye
Vannak cégek, amelyek abból csinálnak üzletet, hogy mások pénzét befektetik. A Portfolio soron következő ingyenes rendezvényén egy ilyen sztorit mutatunk be, amely a magyar tőzsdei befektetőknek is elérhető: a Portfolio és az O3 Investor Club közös szervezésében megvalósuló exkluzív rendezvényén első kézből ismerheted meg a részvénykibocsátásra és szintlépésre készülő O3 Partners stratégiáját. Az eseménynek 2026. november 3-án a prémium Kimpton BEM Budapest ad otthont, részletek és jelentkezés az esemény hivatalos weboldalán!
Nem reagált a magyar tőzsde a kamatdöntésre
Nem okozott meglepetést mai döntésével az MNB, az elemzői várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Monetáris Tanács.
A magyar tőzsde nem mozdult jelentősen a kamatdöntés 14 órás bejelentésére, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül az OTP és a Mol továbbra is csökkenést mutat, míg a Richter és a Telekom emelkedik.
Külföldön negatív a hangulat, a vezető nyugat-európai indexek fél és 1 százalék közötti mínuszban állnak, míg az amerikai határidős indexek is csökkenéseket jeleznek előre a nyitásra. A Nasdaq futures mutatja a legnagyobb esést, az AI-trade ismét nyomás alá került.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.
Emelkednek az olajárak, nagyot ugrott a WTI
A húszik szaúdi célpontok, köztük olajlétesítmények elleni támadásai felfelé hajtották a kőolaj árát, a brent jegyzése öthavi csúcsra emelkedett, miközben a Perzsa-öbölben elkövetett hajótámadásokról is érkeztek jelentések.
A brent nyersolaj ára hordónként 111,75 dollárig emelkedett, ami öthavi csúcsnak számít, most 2 százalékos pluszban áll.
Az amerikai WTI jegyzése még látványosabban, több mint 6 százalékkal ugrott meg,
ezzel elérte a 110 dollárt, ami április óta a legmagasabb szint.
A jemeni, Iránnal szövetséges húszik hétfőn több szaúdi célpont ellen is csapást mértek. Célba vették az Aramco janbui létesítményét, a Sajbah-olajmezőt, valamint a rijádi Hálid király nemzetközi repülőteret és az abhai repülőteret is. A szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg a húszik állításait.
(Reuters)
Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint az európai repülőjegy-árak jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek, ami a valaha volt legnagyobb drágulás lenne a kontinens légiközlekedésének történetében. Az áremelkedés hátterében az iráni háború következtében megugró kerozinárak és a várható csődök miatti kapacitáscsökkenés áll.
Kis mínuszban várja a BUX a kamatdöntést
Kis eséssel várja az MNB délutáni kamatdöntését a BUX, a blue chipek közöül az OTP és a Mol ma is esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik.
Mi lesz a különadókkal?
Már a kérdésekre válaszolva a szektorális különadókkal kapcsolatban elmondták a miniszterek, hogy rövid távon nem látnak lehetőséget ezek kivezetésére.
Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban
54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést írt alá a 4iG a montenegrói Közmunkaügyi Minisztériummal – jelentette be kedden a 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán.
A Magyar Telekom vezérigazgatója kiszáll a Fradi elnökségéből
A jövő héten esedékes tisztújító közgyűlésen távozik a Ferencvárosi Torna Club elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a döntés hátterében egyéb kötelezettségek állnak, ám a lépés nem befolyásolja a cég és a klub kapcsolatát, mivel a távközlési óriás a jövőben is a csapat kiemelt támogatója marad - jelentette a HVG.
Jön az szén-dioxid adó, lejjebb került a Mol árfolyama
A pénzügyminiszter kitért a nyáron eltörölt szén-dioxid-kvótaadóra is, amely korábbi formájában szerinte rendkívül szelektív volt: mindössze néhány vállalatot érintett, azokat viszont aránytalanul nagy mértékben terhelte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szabályozás eredeti célját továbbra is fontosnak tartják, vagyis azt, hogy a jelentős szén-dioxid-kibocsátók megfelelő mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez. Ennek érdekében egy általános, minden érintett vállalatra egységesen vonatkozó szén-dioxid-adó bevezetését tervezik – mondta Kármán.
A bejelentéssel párhuzamosan a Mol árfolyama 1,2 százalékos esésbe váltott.
Mit látunk most a magyar tőzsdén?
A blue chipeket érintő bejelentések előtt a BUX index 0,45 százalékos emelkedésben van, az OTP 0,8 százalékos pluszban, a Mol pedig 0,6 százalékos mínuszban áll, a Richter és a Magyar Telekom is 0,8 százalékos emelkedésben áll.
Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners
Jóváhagyta az O3 Partners N.V. részvénykibocsátásához és tőzsdei kategóriaváltásához kapcsolódó tájékoztatót a holland pénzügyi felügyelet (AFM) – derül ki a társaság keddi rendkívüli tájékoztatásából. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mi történt a magyar tőzsdén a sajtótájékoztató eleje óta?
Valamivel 10 órát követően kezdetét vette a sajtótájékoztató, amelyen a 2027-es költségvetés részleteit mutatja be Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Egyelőre konkrét, a hazai tőzsdei nagyvállalatok kilátásait befolyásoló bejelentések nem érkeztek, a mozgás mégis elindult a tőzsdén:
- az OTP árfolyama emelkedésnek indult; a korábbi 0,4 százalékos mínuszból 0,3 százalékos pluszba váltott,
- eközben a Mol jegyzése a korábbi 0,7 százalékos mínuszhoz képest 1,3 százalékos mínuszba került.
Maga a BUX index emelkedik, a korábbi 0,4 százalékos mínuszhoz képest most 0,3 százalékos az emelkedés mértéke.
Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"
Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.
Egyre lejjebb Európa
Romlik a hangulat a kontinens tőzsdéin, a DAX már 0,9 százalékos mínuszban áll, a CAC és a FTSE 100 pedig fél százalékot esett.
Vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 19-én a Budapesti Értéktőzsdén 28 704 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 119 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 499 705 darabra változott. A saját részvény állomány 5,89%.
Kisebb mínuszban Európa
Nincs jó hangulat a kontinens tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került eddig lejjebb.
Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók
Ma reggel ismét súlyos fennakadások jelentkeztek a Revolut működésében. Bár a cég hivatalos státuszoldala szerint a szolgáltatások hibátlanul üzemelnek, több felhasználó nem tudott utalni és pénzt váltani, emellett a kártyás fizetések, valamint a készpénzfelvételek is sorra meghiúsultak - jelentette a Revb.
Esik az OTP
Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legrosszabban.
Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!
Az OTP-nél a hírek az elmúlt hetekben egyértelműen az orosz kivonulásról szóltak, ez lehet az egyik feltétele annak, hogy az OTP beléphessen a Baltikumba, és megvegye a Luminort. Az OTP részvényárfolyama a hírekre a csúcsról nagyot esett, ilyen környezetben általában célárcsökkentések szoktak érkezni a részvényekre, most azonban az egyik elemzőház lépett, és tovább emelte célárát, ezzel minden idők legmagasabbját hozta ki, ez alapján óriási potenciál van az OTP-ben. Mutatjuk a részleteket. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét
A réz a mesterséges intelligencia terjedése, a villamosenergia-hálózatok bővítése és a növekvő védelmi kiadások hatására egyre inkább stratégiai nyersanyaggá válik, miközben az iparági szereplők a londoni LME Weeken értékelték a piac kilátásait - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit - Mit jelent ez a Mol befektetőinek?
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben ismertette a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének alapelveit, a bejelentett intézkedések a Mol működésének számos kulcsterületét érinthetik. Elemzésünkben megnéztük, hogy pontosan mire kell odafigyelniük a befektetőknek a friss bejelentések kapcsán. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése, a lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés jöhet a francia tőzsdén
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
- Komoly eséssel indult a keddi kereskedés az ázsiai tőzsdéken, a legnagyobb veszteséget a dél-koreai Kospi szenvedte el, amely 2,31 százalékot zuhant. A japán Nikkei 225 0,79 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. A hongkongi Hang Seng 1,11 százalékot, míg a sanghaji és sencseni részvényeket követő CSI 300 index 0,58 százalékot esett.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalékkal kerülhet feljebb,
a CAC 1,8 százalékkal kerülhet lejjebb,míg a FTSE 0,6 százalék mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai események kerülnek a figyelem középpontjába: 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, és várhatóan a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány miután hétfőn Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 966,03
|-0,1%
|0,2%
|0,5%
|8,1%
|12,5%
|46,6%
|S&P 500
|7 690,73
|0,4%
|-1,5%
|0,5%
|12,3%
|15,4%
|70,2%
|Nasdaq
|29 529,34
|1,2%
|-3,7%
|-0,4%
|16,9%
|19,0%
|91,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 916,7
|-0,6%
|-6,0%
|-0,2%
|29,0%
|36,4%
|122,2%
|Hang Seng
|24 186,83
|0,0%
|-0,3%
|-2,3%
|-5,6%
|-4,2%
|-6,2%
|CSI 300
|4 174,53
|0,1%
|-2,6%
|-7,4%
|-9,8%
|-7,5%
|-15,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 319,77
|-1,2%
|0,2%
|0,1%
|3,4%
|6,2%
|63,2%
|CAC
|7 868,05
|-1,1%
|0,4%
|-2,4%
|-3,5%
|-3,7%
|18,0%
|FTSE
|10 764,69
|-1,1%
|1,0%
|1,0%
|8,4%
|15,1%
|49,1%
|FTSE MIB
|49 086,27
|-1,5%
|-1,9%
|-4,8%
|9,2%
|17,5%
|86,4%
|IBEX
|19 039,3
|-1,5%
|-1,3%
|-2,4%
|10,0%
|22,0%
|111,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 839,3
|-1,1%
|0,6%
|-5,8%
|29,5%
|39,7%
|164,6%
|ATX
|6 506,54
|-0,8%
|-1,6%
|-4,3%
|22,2%
|42,1%
|72,0%
|PX
|2 641,56
|-0,6%
|1,7%
|-2,9%
|-1,6%
|12,9%
|95,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 670
|-1,8%
|0,1%
|-9,7%
|18,7%
|37,4%
|122,2%
|Mol
|4 968
|-2,1%
|-0,2%
|-3,7%
|69,0%
|81,0%
|82,1%
|Richter
|12 640
|1,4%
|2,3%
|-1,5%
|28,1%
|22,0%
|48,0%
|Magyar Telekom
|2 660
|-1,2%
|5,1%
|3,8%
|48,4%
|48,9%
|524,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|106,66
|-1,4%
|12,3%
|5,1%
|86,3%
|83,0%
|28,3%
|Brent
|109,42
|-0,5%
|2,5%
|5,3%
|79,8%
|78,6%
|28,4%
|Arany
|4 146,85
|-0,8%
|-0,6%
|-4,7%
|-4,1%
|-2,3%
|133,9%
|Devizák
|EURHUF
|363,3750
|0,3%
|-0,5%
|-0,3%
|-5,4%
|-6,7%
|0,3%
|USDHUF
|323,9503
|0,6%
|-0,8%
|1,8%
|-0,9%
|-3,0%
|4,2%
|GBPHUF
|430,4050
|-0,1%
|-0,4%
|1,4%
|-2,3%
|-4,1%
|0,2%
|EURUSD
|1,1217
|-0,3%
|0,4%
|-2,1%
|-4,5%
|-3,9%
|-3,7%
|USDJPY
|157,9200
|0,0%
|-0,5%
|0,3%
|0,7%
|5,0%
|38,2%
|GBPUSD
|1,3318
|-0,3%
|0,7%
|-0,3%
|-1,0%
|-0,6%
|-3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 840
|0,4%
|0,1%
|1,2%
|-7,8%
|-23,1%
|27,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: gopixa
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Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.
Megszólalt a Költségvetési Tanács elnöke: támogatja a kormány egyik legfőbb gazdasági intézkedését
Felhívta a figyelmet az adósságcsökkentés fontosságára.
Az izraeli elnökkel tárgyalt Magyar Péter
A miniszterelnök elfogadta a meghívást Izraelbe.
Bő ötven év alatt a Föld vadvilágának közel háromnegyede tűnt el – Megállítható a folyamat?
Összeült az ENSZ biodiverzitási konferenciája.
Kiverte a biztosítékot a vitatott szoftvercég felbukkanása az etikus befektetési alapban – Lépéskényszerben a vagyonkezelő óriás
Nagy balhét eredményezett a technikai váltás.
Házkutatást tartott a NAV a Rákay Philip filmjéhez kötődő büntetőeljárásban
Két helyszínen is lecsaptak a nyomozók.
Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
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