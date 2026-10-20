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Fordul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
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Fordul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
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Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is vannak izgalmas dolgok: 14 órakor napvilágot látott az MNB kamatdöntése, és napközben a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatta a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Az európai tőzsdéken a kereskedés nagy részében negatív volt a hangulat, az amerikai tőzsdén pedig kezdetben újra nyomás alá kerültek az AI-részvények a nyitást követően, de napközben nagyot fordultak az indexek, amit az olajár esése mellett vállalati gyorsjelentések segítenek. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Újabb montenegrói beruházási lehetőségekről tárgyalt a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Montenegró miniszterelnökével, Milojko Spajićcsal egyeztetett a társaság lehetséges további beruházásairól. A megbeszélésre az október 20–21. között Portonoviban megrendezett EU–Montenegró Befektetési Konferencián került sor.

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Újabb montenegrói beruházási lehetőségekről tárgyalt a 4iG
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Két szegednyi embert vesz fel az Amazon az ünnepi szezonra

Három év után először növeli az ünnepi szezonra felvett dolgozói létszámát az Amazon az Egyesült Államokban, az ok a megnövekedett rendelésmennyiség kiszolgálása. Az e-kereskedelmi óriás idén több mint 300 ezer munkavállalót toboroz, ami összehasonlítésképp annyi, mint például Debrecen lakosságának másfélszerese, vagy Szeged lakosságának kétszerese.

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Két szegednyi embert vesz fel az Amazon az ünnepi szezonra
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Súlyos veszteségeket okoznak a tomboló zavargások a neves üzletláncnak

A Carrefour francia áruházlánc példátlan helyzetbe került a franciaországi zavargások és fosztogatások miatt, amelyek több tízmillió eurós közvetlen kárt okoztak, olyannyira, hogy az éves profitcél lefelé módosítására kényszerítették a vállalatot.

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Súlyos veszteségeket okoznak a tomboló zavargások a neves üzletláncnak
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Csúnyán megütötték a francia tőzsdét – Érdemes már beszállni?

A francia tőzsde idén látványosan lemaradt az emelkedő európai részvénypiactól, mivel az árfolyamokat a költségvetési gondokból fakadó politikai bizonytalanság és többek között a luxusipar gyengélkedése egyaránt nyomás alatt tartja. A tartós esés a bankoknál különösen látványos átárazódást és erős túladottságot okozott, ezért ebben a szektorban már akár befektetési lehetőségek is kialakulhatnak. Megvizsgáltuk, mi okozza az árfolyamok zuhanását, és melyik részvénynél lehet kedvezőbb a helyzet egy felpattanáshoz.

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Csúnyán megütötték a francia tőzsdét – Érdemes már beszállni?
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Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen

Újabb, ezúttal 342 millió eurós bírságot szabott ki egy orosz bíróság a Raiffeisen Bank International (RBI) oroszországi leányvállalatára a Rasperia nevű orosz céggel folytatott, a Strabag építőipari vállalathoz kapcsolódó jogvitában.

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Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen
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Európa is nagyrészt pluszban

Az amerikai részvénypiacon tapasztalható fordulat az európai tőzsdéken is érezteti hatását, az irányadó indexek többnyire pluszba fordultak: a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, de a CAC-40 is minimális pluszban áll.

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A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet

A nemzetközi tőzsdéken fordult a hangulat a délután folyamán, az amerikai és az európai vezető indexek többnyire pluszba kerültek, a BUX is felfelé indult a nap végén, azonban így is csökkenéssel zárt, elsősorban a Mol és az OTP esése miatt.

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A Mol és az OTP húzta le a BUX indexet
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Fordult a hangulat

Egyre feljebb kerülnek az amerikai indexek, a csökkenő olajár és néhány vártnál jobb vállalati gyorsjelentés egyelőre felülkerekedik az AI-aggodalmakon. A 3M árfolyama 4 százalékot ugrott, miután amellett, hogy erős eredményeket közölt a cég, meg is emelte várakozásait a menedzsment. A Northrop Grumman védelmi cég szintén jó negyedéves jelentésre emelkedett 6 százalékot.

Az olajár esik, a brent 2,8 százalékkal, a WTI 1,6 százalékkal került lejjebb. A nap első felében még emelkedtek a közel-keleti események hatására, többhónapos csúcson járt mind a két olajfajta árfolyama, majd az elmúlt két órában korrekció kezdődött.

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Az irányadó amerikai indexek közül a Dow 1,4 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Javul a hangulat az amerikai tőzsdén

Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken, az irányadó indexek pluszba fordultak:

  • a Dow 1 százalékot
  • az S&P 500 0,5 százalékot
  • a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
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Újra itt az eladási hullám az AI-részvényeknél

Folytatódik az eladási hullám az AI-részvényeknél az amerikai tőzsdén, azt követően, hogy a dél-koreai tőzsdén ma hajnalban debütáló Elice árfolyama 30 százalékos zuhanással kezdte tőzsdei pályafutását.

A nyitást követő percekben a Micron, az Intel és a Sandisk árfolyama 2 százalék körüli mínuszban áll, míg a CoreWeave több mint 3 százalékot esett.

A Nasdaq alulteljesítő, 0,9 százalékkal került lejjebb az index,

míg az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Dow viszont szembemegy az általános hangulattal, 0,4 százalékos pluszban áll.

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Rossz hír jött Németországból

A vártnál nagyobb mértékben csökkent a német befektetői bizalom októberben, ami véget vetett az öt hónapja tartó javulási hullámnak – derült ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből. A visszaesés hátterében a magas energiaárak állnak, amelyek visszafogják a fogyasztást és a beruházásokat.

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Rossz hír jött Németországból
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Újabb áttörés küszöbén az elhízás elleni küzdelem: a negyedével csökkentette testsúlyt az új gyógyszer

A Novo Nordisk legfrissebb elemzése szerint a cég következő generációs elhízás elleni gyógyszere, a CagriSema átlagosan 25 százalékos testsúlycsökkenést eredményezett felnőtt nőknél egy III. fázisú klinikai vizsgálat utólagos adatelemzésében - közölte a CNBC.

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Újabb áttörés küszöbén az elhízás elleni küzdelem: a negyedével csökkentette testsúlyt az új gyógyszer
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Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye

Vannak cégek, amelyek abból csinálnak üzletet, hogy mások pénzét befektetik. A Portfolio soron következő ingyenes rendezvényén egy ilyen sztorit mutatunk be, amely a magyar tőzsdei befektetőknek is elérhető: a Portfolio és az O3 Investor Club közös szervezésében megvalósuló exkluzív rendezvényén első kézből ismerheted meg a részvénykibocsátásra és szintlépésre készülő O3 Partners stratégiáját. Az eseménynek 2026. november 3-án a prémium Kimpton BEM Budapest ad otthont, részletek és jelentkezés az esemény hivatalos weboldalán!

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Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye
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Nem reagált a magyar tőzsde a kamatdöntésre

Nem okozott meglepetést mai döntésével az MNB, az elemzői várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Monetáris Tanács.

A magyar tőzsde nem mozdult jelentősen a kamatdöntés 14 órás bejelentésére, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül az OTP és a Mol továbbra is csökkenést mutat, míg a Richter és a Telekom emelkedik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Külföldön negatív a hangulat, a vezető nyugat-európai indexek fél és 1 százalék közötti mínuszban állnak, míg az amerikai határidős indexek is csökkenéseket jeleznek előre a nyitásra. A Nasdaq futures mutatja a legnagyobb esést, az AI-trade ismét nyomás alá került.

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Itt az MNB kamatdöntése!

Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.

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Itt az MNB kamatdöntése!
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Emelkednek az olajárak, nagyot ugrott a WTI

A húszik szaúdi célpontok, köztük olajlétesítmények elleni támadásai felfelé hajtották a kőolaj árát, a brent jegyzése öthavi csúcsra emelkedett, miközben a Perzsa-öbölben elkövetett hajótámadásokról is érkeztek jelentések.

A brent nyersolaj ára hordónként 111,75 dollárig emelkedett, ami öthavi csúcsnak számít, most 2 százalékos pluszban áll.

Az amerikai WTI jegyzése még látványosabban, több mint 6 százalékkal ugrott meg,

ezzel elérte a 110 dollárt, ami április óta a legmagasabb szint.

A jemeni, Iránnal szövetséges húszik hétfőn több szaúdi célpont ellen is csapást mértek. Célba vették az Aramco janbui létesítményét, a Sajbah-olajmezőt, valamint a rijádi Hálid király nemzetközi repülőteret és az abhai repülőteret is. A szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg a húszik állításait.

(Reuters)

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Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint az európai repülőjegy-árak jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek, ami a valaha volt legnagyobb drágulás lenne a kontinens légiközlekedésének történetében. Az áremelkedés hátterében az iráni háború következtében megugró kerozinárak és a várható csődök miatti kapacitáscsökkenés áll.

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Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban
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Kis mínuszban várja a BUX a kamatdöntést

Kis eséssel várja az MNB délutáni kamatdöntését a BUX, a blue chipek közöül az OTP és a Mol ma is esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik.

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Kis mínuszban várja a BUX a kamatdöntést
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Mi lesz a különadókkal?

Már a kérdésekre válaszolva a szektorális különadókkal kapcsolatban elmondták a miniszterek, hogy rövid távon nem látnak lehetőséget ezek kivezetésére.

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Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban

54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést írt alá a 4iG a montenegrói Közmunkaügyi Minisztériummal – jelentette be kedden a 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán.

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Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban
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A Magyar Telekom vezérigazgatója kiszáll a Fradi elnökségéből

A jövő héten esedékes tisztújító közgyűlésen távozik a Ferencvárosi Torna Club elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a döntés hátterében egyéb kötelezettségek állnak, ám a lépés nem befolyásolja a cég és a klub kapcsolatát, mivel a távközlési óriás a jövőben is a csapat kiemelt támogatója marad - jelentette a HVG.

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A Magyar Telekom vezérigazgatója kiszáll a Fradi elnökségéből
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Jön az szén-dioxid adó, lejjebb került a Mol árfolyama

A pénzügyminiszter kitért a nyáron eltörölt szén-dioxid-kvótaadóra is, amely korábbi formájában szerinte rendkívül szelektív volt: mindössze néhány vállalatot érintett, azokat viszont aránytalanul nagy mértékben terhelte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szabályozás eredeti célját továbbra is fontosnak tartják, vagyis azt, hogy a jelentős szén-dioxid-kibocsátók megfelelő mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez. Ennek érdekében egy általános, minden érintett vállalatra egységesen vonatkozó szén-dioxid-adó bevezetését tervezik – mondta Kármán.

A bejelentéssel párhuzamosan a Mol árfolyama 1,2 százalékos esésbe váltott.

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Mit látunk most a magyar tőzsdén?

A blue chipeket érintő bejelentések előtt a BUX index 0,45 százalékos emelkedésben van, az OTP 0,8 százalékos pluszban, a Mol pedig 0,6 százalékos mínuszban áll, a Richter és a Magyar Telekom is 0,8 százalékos emelkedésben áll.

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Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners

Jóváhagyta az O3 Partners N.V. részvénykibocsátásához és tőzsdei kategóriaváltásához kapcsolódó tájékoztatót a holland pénzügyi felügyelet (AFM) – derül ki a társaság keddi rendkívüli tájékoztatásából. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners
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Mi történt a magyar tőzsdén a sajtótájékoztató eleje óta?

Valamivel 10 órát követően kezdetét vette a sajtótájékoztató, amelyen a 2027-es költségvetés részleteit mutatja be Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Egyelőre konkrét, a hazai tőzsdei nagyvállalatok kilátásait befolyásoló bejelentések nem érkeztek, a mozgás mégis elindult a tőzsdén:

  • az OTP árfolyama emelkedésnek indult; a korábbi 0,4 százalékos mínuszból 0,3 százalékos pluszba váltott,
  • eközben a Mol jegyzése a korábbi 0,7 százalékos mínuszhoz képest 1,3 százalékos mínuszba került.

Maga a BUX index emelkedik, a korábbi 0,4 százalékos mínuszhoz képest most 0,3 százalékos az emelkedés mértéke.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"

Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.

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Magyar Péter az új költségvetésről:
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Egyre lejjebb Európa

Romlik a hangulat a kontinens tőzsdéin, a DAX már 0,9 százalékos mínuszban áll, a CAC és a FTSE 100 pedig fél százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Vette saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 19-én a Budapesti Értéktőzsdén 28 704 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 119 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével.

A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 499 705 darabra változott. A saját részvény állomány 5,89%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kisebb mínuszban Európa

Nincs jó hangulat a kontinens tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került eddig lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók

Ma reggel ismét súlyos fennakadások jelentkeztek a Revolut működésében. Bár a cég hivatalos státuszoldala szerint a szolgáltatások hibátlanul üzemelnek, több felhasználó nem tudott utalni és pénzt váltani, emellett a kártyás fizetések, valamint a készpénzfelvételek is sorra meghiúsultak - jelentette a Revb.

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Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók
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Esik az OTP

Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legrosszabban.

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Esik az OTP
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Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!

Az OTP-nél a hírek az elmúlt hetekben egyértelműen az orosz kivonulásról szóltak, ez lehet az egyik feltétele annak, hogy az OTP beléphessen a Baltikumba, és megvegye a Luminort. Az OTP részvényárfolyama a hírekre a csúcsról nagyot esett, ilyen környezetben általában célárcsökkentések szoktak érkezni a részvényekre, most azonban az egyik elemzőház lépett, és tovább emelte célárát, ezzel minden idők legmagasabbját hozta ki, ez alapján óriási potenciál van az OTP-ben. Mutatjuk a részleteket. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!
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Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét

A réz a mesterséges intelligencia terjedése, a villamosenergia-hálózatok bővítése és a növekvő védelmi kiadások hatására egyre inkább stratégiai nyersanyaggá válik, miközben az iparági szereplők a londoni LME Weeken értékelték a piac kilátásait - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét
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Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit - Mit jelent ez a Mol befektetőinek?

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben ismertette a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének alapelveit, a bejelentett intézkedések a Mol működésének számos kulcsterületét érinthetik. Elemzésünkben megnéztük, hogy pontosan mire kell odafigyelniük a befektetőknek a friss bejelentések kapcsán. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit - Mit jelent ez a Mol befektetőinek?
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Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?

A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése, a lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
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Nagy esés jöhet a francia tőzsdén

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
  • Komoly eséssel indult a keddi kereskedés az ázsiai tőzsdéken, a legnagyobb veszteséget a dél-koreai Kospi szenvedte el, amely 2,31 százalékot zuhant. A japán Nikkei 225 0,79 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. A hongkongi Hang Seng 1,11 százalékot, míg a sanghaji és sencseni részvényeket követő CSI 300 index 0,58 százalékot esett.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalékkal kerülhet feljebb,

    a CAC 1,8 százalékkal kerülhet lejjebb,

    míg a FTSE 0,6 százalék mínuszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai események kerülnek a figyelem középpontjába: 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, és várhatóan a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány miután hétfőn Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 966,03 -0,1% 0,2% 0,5% 8,1% 12,5% 46,6%
S&P 500 7 690,73 0,4% -1,5% 0,5% 12,3% 15,4% 70,2%
Nasdaq 29 529,34 1,2% -3,7% -0,4% 16,9% 19,0% 91,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 916,7 -0,6% -6,0% -0,2% 29,0% 36,4% 122,2%
Hang Seng 24 186,83 0,0% -0,3% -2,3% -5,6% -4,2% -6,2%
CSI 300 4 174,53 0,1% -2,6% -7,4% -9,8% -7,5% -15,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 319,77 -1,2% 0,2% 0,1% 3,4% 6,2% 63,2%
CAC 7 868,05 -1,1% 0,4% -2,4% -3,5% -3,7% 18,0%
FTSE 10 764,69 -1,1% 1,0% 1,0% 8,4% 15,1% 49,1%
FTSE MIB 49 086,27 -1,5% -1,9% -4,8% 9,2% 17,5% 86,4%
IBEX 19 039,3 -1,5% -1,3% -2,4% 10,0% 22,0% 111,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 839,3 -1,1% 0,6% -5,8% 29,5% 39,7% 164,6%
ATX 6 506,54 -0,8% -1,6% -4,3% 22,2% 42,1% 72,0%
PX 2 641,56 -0,6% 1,7% -2,9% -1,6% 12,9% 95,2%
Magyar blue chipek              
OTP 41 670 -1,8% 0,1% -9,7% 18,7% 37,4% 122,2%
Mol 4 968 -2,1% -0,2% -3,7% 69,0% 81,0% 82,1%
Richter 12 640 1,4% 2,3% -1,5% 28,1% 22,0% 48,0%
Magyar Telekom 2 660 -1,2% 5,1% 3,8% 48,4% 48,9% 524,4%
Nyersanyagok              
WTI 106,66 -1,4% 12,3% 5,1% 86,3% 83,0% 28,3%
Brent 109,42 -0,5% 2,5% 5,3% 79,8% 78,6% 28,4%
Arany 4 146,85 -0,8% -0,6% -4,7% -4,1% -2,3% 133,9%
Devizák              
EURHUF 363,3750 0,3% -0,5% -0,3% -5,4% -6,7% 0,3%
USDHUF 323,9503 0,6% -0,8% 1,8% -0,9% -3,0% 4,2%
GBPHUF 430,4050 -0,1% -0,4% 1,4% -2,3% -4,1% 0,2%
EURUSD 1,1217 -0,3% 0,4% -2,1% -4,5% -3,9% -3,7%
USDJPY 157,9200 0,0% -0,5% 0,3% 0,7% 5,0% 38,2%
GBPUSD 1,3318 -0,3% 0,7% -0,3% -1,0% -0,6% -3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 840 0,4% 0,1% 1,2% -7,8% -23,1% 27,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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