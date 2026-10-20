Fordult a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatta ma a piacokat

Egyre feljebb kerülnek az amerikai indexek, a csökkenő olajár és néhány vártnál jobb vállalati gyorsjelentés egyelőre felülkerekedik az AI-aggodalmakon. A 3M árfolyama 4 százalékot ugrott, miután amellett, hogy erős eredményeket közölt a cég, meg is emelte várakozásait a menedzsment. A Northrop Grumman védelmi cég szintén jó negyedéves jelentésre emelkedett 6 százalékot.

Az olajár esik, a brent 2,8 százalékkal, a WTI 1,6 százalékkal került lejjebb. A nap első felében még emelkedtek a közel-keleti események hatására, többhónapos csúcson járt mind a két olajfajta árfolyama, majd az elmúlt két órában korrekció kezdődött.

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Az irányadó amerikai indexek közül a Dow 1,4 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.