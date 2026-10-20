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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Üzlet

Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Kedden nem változtak a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára is az előző napi szinten maradt, ma nem történt újabb elmozdulás.

Jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 645 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
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