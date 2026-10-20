Itt vannak a költségvetés részletei - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Valamivel 10 órát követően kezdetét vette a sajtótájékoztató, amelyen a 2027-es költségvetés részleteit mutatja be Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Egyelőre konkrét, a hazai tőzsdei nagyvállalatok kilátásait befolyásoló bejelentések nem érkeztek, a mozgás mégis elindult a tőzsdén:

az OTP árfolyama emelkedésnek indult; a korábbi 0,4 százalékos mínuszból 0,3 százalékos pluszba váltott,

eközben a Mol jegyzése a korábbi 0,7 százalékos mínuszhoz képest 1,3 százalékos mínuszba került.

Maga a BUX index emelkedik, a korábbi 0,4 százalékos mínuszhoz képest most 0,3 százalékos az emelkedés mértéke.