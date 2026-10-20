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Jelentősen nő a visszaváltott italcsomagolások hazai feldolgozási kapacitása

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Átadta az Alteo Circular a kistarcsai telephelyén működő új DRS hulladékfeldolgozó üzemét. A nyáron üzembe állított létesítménnyel a cégcsoport a visszaváltott italcsomagolások feldolgozására rendelkezésre álló éves kapacitása 28 ezer tonnára nő - áll a közleményükben.

A DRS-rendszer új korszakot nyitott a hazai italcsomagolási hulladék kezelésében, a DRS-válogató feladata, hogy a visszaváltási rendszerből érkező anyagáramokat hatékonyan szétválassza, és ezzel elősegítse azok másodnyersanyagként történő hasznosítását. A kistarcsai beruházás így fontos szerepet tölt be abban, hogy a kötelező visszaváltási rendszerben összegyűjtött PET-palackok és fém italosdobozok minél nagyobb arányban visszakerüljenek az alapanyag-körforgásba.

A 14 ezer tonna éves feldolgozó kapacitású új kistarcsai üzem az Alteo Csoport második DRS-feldolgozó létesítménye, amely a tavaly átadott kőbányai üzemmel együtt megduplázta az ezen a téren rendelkezésre álló kapacitását. Az új üzem a kőbányai létesítmény működtetése során megszerzett technológiai, üzemeltetési és anyagáram-kezelési tapasztalatokra épít, és azt fejleszti tovább. A teljesen automatizált üzem technológiája lehetővé teszi a visszaváltási rendszerből érkező italcsomagolások nagy volumenű válogatását, előkezelését és bálázását.

A beruházást az Alteo körforgásos gazdasági üzletágához tartozó FE-Group Invest Zrt. valósította meg. A cégcsoport célja, hogy 2030-ra piacvezető szereplővé váljon a hazai szervetlenhulladék-gazdálkodásban.

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