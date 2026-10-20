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Jön a fordulat az időjárásban: országos eső közeleg
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Jön a fordulat az időjárásban: országos eső közeleg

Portfolio
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Szerdán csapadékzóna éri el Magyarországot, a hét közepén sokfelé kell számítani esőre, záporra, sőt akár zivatarra is. A csapadék eloszlása ugyanakkor meglehetősen egyenetlennek ígérkezik, így míg egyes területeken csak kevés eső várható, a nyugati és északkeleti országrészben akár 40 milliméter csapadék is hullhat - közölte az Időkép.

A keddi csendesebb időt követően szerda délutántól délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Bár a nap első felében – különösen a Dunától keletre – még többórás napsütésre számíthatunk, később egyre több helyen elered az eső, és helyenként beágyazott zivatarok is kialakulhatnak.

A csapadékzóna szerda este és az éjszakai órákban terjed ki a legnagyobb területre.

Csütörtökön is folytatódik a csapadékos időjárás, a súlypontja azonban ekkor már fokozatosan a keleti országrészre helyeződik át. A lehulló vízmennyiség rendkívül változatosan alakul, hiszen az ország jelentős részén csak néhány, legfeljebb 10–20 milliméter várható, a nyugati és az északkeleti tájakon viszont helyenként a 20–40 millimétert is elérheti.

A csapadékzóna csütörtök estétől nyugat felől lassan elvonul, így ott megszűnik az esőzés. Péntekre virradóan már csak a keleti és északkeleti megyékben fordulhat elő csapadék, napközben pedig egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és országszerte visszatérnek a hosszabb-rövidebb napos időszakok.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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