Jön a fordulat az időjárásban: országos eső közeleg

A keddi csendesebb időt követően szerda délutántól délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Bár a nap első felében – különösen a Dunától keletre – még többórás napsütésre számíthatunk, később egyre több helyen elered az eső, és helyenként beágyazott zivatarok is kialakulhatnak.

A csapadékzóna szerda este és az éjszakai órákban terjed ki a legnagyobb területre.

Csütörtökön is folytatódik a csapadékos időjárás, a súlypontja azonban ekkor már fokozatosan a keleti országrészre helyeződik át. A lehulló vízmennyiség rendkívül változatosan alakul, hiszen az ország jelentős részén csak néhány, legfeljebb 10–20 milliméter várható, a nyugati és az északkeleti tájakon viszont helyenként a 20–40 millimétert is elérheti.

A csapadékzóna csütörtök estétől nyugat felől lassan elvonul, így ott megszűnik az esőzés. Péntekre virradóan már csak a keleti és északkeleti megyékben fordulhat elő csapadék, napközben pedig egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és országszerte visszatérnek a hosszabb-rövidebb napos időszakok.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio