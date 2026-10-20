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Katonai erőkkel próbálják elfojtani a tomboló erőszakot Párizsban
Üzlet

Katonai erőkkel próbálják elfojtani a tomboló erőszakot Párizsban

Portfolio
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Franciaország a Sentinelle egység katonáit is beveti a hétvégi tüntetéshullám megfékezésére, miután az elmúlt napokban évek óta nem látott zavargások rázták meg az országot. A kormány több helyen kijárási tilalmat rendelt el, a belügyminiszter pedig felajánlotta a lemondását - jelentette a CNBC.

Laurent Nuñez belügyminiszter a nemzetgyűlésben bejelentette, hogy a 2015-ös párizsi terrortámadások után felállított Sentinelle erők elsősorban objektumvédelmi feladatokat látnak el, ezzel tehermentesítve a rendőrséget és a csendőrséget.

Sébastien Lecornu miniszterelnök "tömeges" biztonsági készültséget ígért a következő hétvégére,

a fő célként pedig a "rend azonnali helyreállítását" jelölte meg.

Több francia városban – köztük Párizsban, Lyonban, Lille-ben és Nizzában – kijárási tilalmat vezettek be. A zavargások hetek óta tartó demonstrációkból eszkalálódtak, amelyeket az oktatási rendszer állapota és az emelkedő megélhetési költségek váltottak ki. Bár százezrek vonultak békésen az utcákra, a hétvégén erőszakos jelenetek rázták meg az országot, üzleteket fosztottak ki, Limoges-ban pedig felgyújtották a városházát.

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Emmanuel Macron elnököt éles bírálatok érik, amiért a zavargások közepette háromnapos közel-keleti körútra indult Kuvaitba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Bahreinbe és Katarba. Macron szerint az üzemanyagárak csökkentését és az energiaellátás biztosítását szolgáló út a francia sajtóban és a politikai elemzők körében egyaránt negatív fogadtatásra talált.

A rendőrséget is komoly bírálatok érik, mivel a hétvégi események során elveszítették az ellenőrzést a helyzet felett, korábban pedig túlzott erőszak alkalmazásával vádolták őket, miután egy 15 éves fiú keze leszakadt egy sokkológránát robbanásában. Nuñez belügyminiszter felajánlotta lemondását, de Macron ezt nem fogadta el, arra hivatkozva, hogy a rendfenntartás élén azonnali vezetésre van szükség.

A gazdasági következmények is súlyosak, hiszen több mint háromezer üzletet fosztottak ki, a Verisk Maplecroft kockázatelemző cég szerint pedig a károk meghaladhatják a 2023-as, Nahel Merzouk halálát követő zavargások mintegy egymilliárd eurós biztosítási kárösszegét.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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