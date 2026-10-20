Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye

Az eseménynek 2026. november 3-án a prémium Kimpton BEM Budapest ad otthont, részletek és jelentkezés az esemény hivatalos weboldalán!
Kevés olyan üzleti modell létezik a piacon, amely annyira izgalmas és skálázható, mint az alapkezelőkbe történő befektetés. Az O3 Partners pontosan erre a stratégiára épít: olyan vállalkozásokban vásárol tulajdonrészt, amelyek mások pénzének gyarapításából csinálnak sikeres üzletet. Most pedig egy újabb meghatározó mérföldkőhöz érkezett a cég, hiszen
új részvények kibocsátását tervezi a további növekedés finanszírozására.
De hogyan működik ez a modell a gyakorlatban, és miért éppen az alapkezelőkben lát óriási lehetőséget a társaság? A rendezvényen Oszkó Péter vezérigazgató személyesen mutatja be a cég működését, betekintést engedve a stratégiai kulisszák mögé. Előadásából kiderül, pontosan mire fordítanák a befektetőktől beérkező tőkét, és milyen lépésekkel tervezik a folytatást a magyar tőzsdén.
A rendezvény nem csupán egy egyirányú bemutató: a prezentációt követően a résztvevőknek páratlan lehetőségük nyílik arra, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján közvetlenül feltegyék kérdéseiket a vezérigazgatónak.
Kiemelt témáink:
- Üzlet abból, hogy mások befektetnek
- Az O3 Partners működése közérthetően
- Új részvényekkel készül a társaság
- Erre fordítaná a cég a befektetőktől érkező pénzt
- Az O3 Partners következő lépései a magyar tőzsdén
- Kérdések és válaszok közvetlenül Oszkó Péterrel
Kinek ajánljuk a részvételt?
- Magánbefektetőknek
- Gazdasági és pénzügyi elemzőknek
- Vállalatvezetőknek
- Cégtulajdonosoknak
Ne maradj le az év egyik legfontosabb befektetői találkozójáról! Biztosítsd a helyed még ma, és regisztrálj a konferencia weboldalán! Gyere el, tedd fel a kérdéseidet Oszkó Péternek személyesen, és építs értékes szakmai kapcsolatokat!
Címlapkép forrása: Portfolio
IMF: Régiónk Európa növekedési motorja maradhat, de modellváltásra van szükség
A Nemzetközi Valutaalap képviselője exkluzív interjút adott lapunknak.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Amerika direkt tartotta vissza az Ukrajnának szánt létfontosságú fegyvereket? – Reagált Washington
Állítólag nem született ilyen politikai utasítás.
Kiderült, mi okozhatta a Revolut leállását – Globális a probléma
Láncreakciót váltott ki az informatikai szolgáltatás hibája.
Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt erről.
37 milliárdos követelést támaszt Zugló önkormányzata a Bayer-csoport egy cége ellen
A Bosnyák téri irodakomplexum ügyében.
Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre
Közel 300 milliárddal többe kerül.
Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket
2011 óta nem láttunk hasonlót!
Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.