Két szegednyi embert vesz fel az Amazon az ünnepi szezonra

Három év után először növeli az ünnepi szezonra felvett dolgozói létszámát az Amazon az Egyesült Államokban, az ok a megnövekedett rendelésmennyiség kiszolgálása. Az e-kereskedelmi óriás idén több mint 300 ezer munkavállalót toboroz, ami összehasonlítésképp annyi, mint például Debrecen lakosságának másfélszerese, vagy Szeged lakosságának kétszerese.

Az online kiskereskedelmi óriásvállalat az elmúlt három évben rendre 250 ezer szezonális munkatársat alkalmazott az ünnepi időszakban, idén azonban jelentősen növeli a létszámot. A felvételek szezonális, részmunkaidős és teljes munkaidős pozíciókat egyaránt érintenek az amerikai logisztikai és operációs hálózatban.

A döntés hátterében az amerikai kiskereskedelmi piac élénkülése áll. Az Országos Kiskereskedelmi Szövetség (National Retail Federation) előrejelzése szerint

az ünnepi kiskereskedelmi forgalom növekedése idén 4,2 százalékra gyorsul az előző évhez képest,

és a teljes árbevétel meghaladja az ezermilliárd dollárt.

Az Amazon a béren kívüli juttatásokat is fejlesztheti, így a következő évtől azok a szezonális dolgozók is a teljes munkaidős alkalmazottakkal azonos egészségügyi ellátásra válnak jogosulttá, akik heti legalább 30 órát dolgoznak. A lépés illeszkedik az iparági trendekhez, hiszen a közelmúltban a Walmart is bővítette az alkalmazottainak nyújtott egészségügyi juttatásokat, mivel az emelkedő egészségügyi kiadások és a növekvő megélhetési költségek egyre nagyobb terhet jelentenek az amerikaiaknak.

A bérezést illetően a vállalat a teljes munkaidős munkavállalóknak legalább 20 dolláros órabért biztosít, az átlagos órabér pedig megközelíti a 24 dollárt. A szezonális munkatársak átlagos órabére 20 dollár lesz. A bővítésről szóló bejelentésre annak ellenére került sor, hogy az Amazon a hónap elején kisebb létszámleépítést hajtott végre a kiskereskedelmi üzletágában.

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Forrás: Reuters

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