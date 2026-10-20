Kis mínuszban várja a BUX a kamatdöntést

Kis eséssel várja az MNB délutáni kamatdöntését a BUX, a blue chipek közöül az OTP és a Mol ma is esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik.

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A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékot esett. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,1 százalékkal, utóbbié 0,5 százalékkal, eközben

az OTP és a Mol árfolyama esik, előbbi 0,5, utóbbi 1,4 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a CIG Pannónia és a 4iG áll a lista élén 2,4 illetve 2,3 százalékos emelkedéssel, a Duna House és a BIF áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,46 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: 2019 Yiu Yu Hoi