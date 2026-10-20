Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Nem okozott meglepetést mai döntésével az MNB, az elemzői várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Monetáris Tanács.

A magyar tőzsde nem mozdult jelentősen a kamatdöntés 14 órás bejelentésére, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül az OTP és a Mol továbbra is csökkenést mutat, míg a Richter és a Telekom emelkedik.

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Külföldön negatív a hangulat, a vezető nyugat-európai indexek fél és 1 százalék közötti mínuszban állnak, míg az amerikai határidős indexek is csökkenéseket jeleznek előre a nyitásra. A Nasdaq futures mutatja a legnagyobb esést, az AI-trade ismét nyomás alá került.