Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nem reagált a magyar tőzsde a kamatdöntésre
Nem okozott meglepetést mai döntésével az MNB, az elemzői várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Monetáris Tanács.
A magyar tőzsde nem mozdult jelentősen a kamatdöntés 14 órás bejelentésére, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül az OTP és a Mol továbbra is csökkenést mutat, míg a Richter és a Telekom emelkedik.
Külföldön negatív a hangulat, a vezető nyugat-európai indexek fél és 1 százalék közötti mínuszban állnak, míg az amerikai határidős indexek is csökkenéseket jeleznek előre a nyitásra. A Nasdaq futures mutatja a legnagyobb esést, az AI-trade ismét nyomás alá került.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.
Emelkednek az olajárak, nagyot ugrott a WTI
A húszik szaúdi célpontok, köztük olajlétesítmények elleni támadásai felfelé hajtották a kőolaj árát, a brent jegyzése öthavi csúcsra emelkedett, miközben a Perzsa-öbölben elkövetett hajótámadásokról is érkeztek jelentések.
A brent nyersolaj ára hordónként 111,75 dollárig emelkedett, ami öthavi csúcsnak számít, most 2 százalékos pluszban áll.
Az amerikai WTI jegyzése még látványosabban, több mint 6 százalékkal ugrott meg,
ezzel elérte a 110 dollárt, ami április óta a legmagasabb szint.
A jemeni, Iránnal szövetséges húszik hétfőn több szaúdi célpont ellen is csapást mértek. Célba vették az Aramco janbui létesítményét, a Sajbah-olajmezőt, valamint a rijádi Hálid király nemzetközi repülőteret és az abhai repülőteret is. A szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg a húszik állításait.
(Reuters)
Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint az európai repülőjegy-árak jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek, ami a valaha volt legnagyobb drágulás lenne a kontinens légiközlekedésének történetében. Az áremelkedés hátterében az iráni háború következtében megugró kerozinárak és a várható csődök miatti kapacitáscsökkenés áll.
Kis mínuszban várja a BUX a kamatdöntést
Kis eséssel várja az MNB délutáni kamatdöntését a BUX, a blue chipek közöül az OTP és a Mol ma is esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik.
Mi lesz a különadókkal?
Már a kérdésekre válaszolva a szektorális különadókkal kapcsolatban elmondták a miniszterek, hogy rövid távon nem látnak lehetőséget ezek kivezetésére.
Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban
54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést írt alá a 4iG a montenegrói Közmunkaügyi Minisztériummal – jelentette be kedden a 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán.
A Magyar Telekom vezérigazgatója kiszáll a Fradi elnökségéből
A jövő héten esedékes tisztújító közgyűlésen távozik a Ferencvárosi Torna Club elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a döntés hátterében egyéb kötelezettségek állnak, ám a lépés nem befolyásolja a cég és a klub kapcsolatát, mivel a távközlési óriás a jövőben is a csapat kiemelt támogatója marad - jelentette a HVG.
Jön az szén-dioxid adó, lejjebb került a Mol árfolyama
A pénzügyminiszter kitért a nyáron eltörölt szén-dioxid-kvótaadóra is, amely korábbi formájában szerinte rendkívül szelektív volt: mindössze néhány vállalatot érintett, azokat viszont aránytalanul nagy mértékben terhelte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szabályozás eredeti célját továbbra is fontosnak tartják, vagyis azt, hogy a jelentős szén-dioxid-kibocsátók megfelelő mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez. Ennek érdekében egy általános, minden érintett vállalatra egységesen vonatkozó szén-dioxid-adó bevezetését tervezik – mondta Kármán.
A bejelentéssel párhuzamosan a Mol árfolyama 1,2 százalékos esésbe váltott.
Mit látunk most a magyar tőzsdén?
A blue chipeket érintő bejelentések előtt a BUX index 0,45 százalékos emelkedésben van, az OTP 0,8 százalékos pluszban, a Mol pedig 0,6 százalékos mínuszban áll, a Richter és a Magyar Telekom is 0,8 százalékos emelkedésben áll.
Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners
Jóváhagyta az O3 Partners N.V. részvénykibocsátásához és tőzsdei kategóriaváltásához kapcsolódó tájékoztatót a holland pénzügyi felügyelet (AFM) – derül ki a társaság keddi rendkívüli tájékoztatásából. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mi történt a magyar tőzsdén a sajtótájékoztató eleje óta?
Valamivel 10 órát követően kezdetét vette a sajtótájékoztató, amelyen a 2027-es költségvetés részleteit mutatja be Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Egyelőre konkrét, a hazai tőzsdei nagyvállalatok kilátásait befolyásoló bejelentések nem érkeztek, a mozgás mégis elindult a tőzsdén:
- az OTP árfolyama emelkedésnek indult; a korábbi 0,4 százalékos mínuszból 0,3 százalékos pluszba váltott,
- eközben a Mol jegyzése a korábbi 0,7 százalékos mínuszhoz képest 1,3 százalékos mínuszba került.
Maga a BUX index emelkedik, a korábbi 0,4 százalékos mínuszhoz képest most 0,3 százalékos az emelkedés mértéke.
Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"
Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.
Egyre lejjebb Európa
Romlik a hangulat a kontinens tőzsdéin, a DAX már 0,9 százalékos mínuszban áll, a CAC és a FTSE 100 pedig fél százalékot esett.
Vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 19-én a Budapesti Értéktőzsdén 28 704 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 119 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 499 705 darabra változott. A saját részvény állomány 5,89%.
Kisebb mínuszban Európa
Nincs jó hangulat a kontinens tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került eddig lejjebb.
Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók
Ma reggel ismét súlyos fennakadások jelentkeztek a Revolut működésében. Bár a cég hivatalos státuszoldala szerint a szolgáltatások hibátlanul üzemelnek, több felhasználó nem tudott utalni és pénzt váltani, emellett a kártyás fizetések, valamint a készpénzfelvételek is sorra meghiúsultak - jelentette a Revb.
Esik az OTP
Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legrosszabban.
Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!
Az OTP-nél a hírek az elmúlt hetekben egyértelműen az orosz kivonulásról szóltak, ez lehet az egyik feltétele annak, hogy az OTP beléphessen a Baltikumba, és megvegye a Luminort. Az OTP részvényárfolyama a hírekre a csúcsról nagyot esett, ilyen környezetben általában célárcsökkentések szoktak érkezni a részvényekre, most azonban az egyik elemzőház lépett, és tovább emelte célárát, ezzel minden idők legmagasabbját hozta ki, ez alapján óriási potenciál van az OTP-ben. Mutatjuk a részleteket. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét
A réz a mesterséges intelligencia terjedése, a villamosenergia-hálózatok bővítése és a növekvő védelmi kiadások hatására egyre inkább stratégiai nyersanyaggá válik, miközben az iparági szereplők a londoni LME Weeken értékelték a piac kilátásait - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit - Mit jelent ez a Mol befektetőinek?
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben ismertette a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének alapelveit, a bejelentett intézkedések a Mol működésének számos kulcsterületét érinthetik. Elemzésünkben megnéztük, hogy pontosan mire kell odafigyelniük a befektetőknek a friss bejelentések kapcsán. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése, a lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés jöhet a francia tőzsdén
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
- Komoly eséssel indult a keddi kereskedés az ázsiai tőzsdéken, a legnagyobb veszteséget a dél-koreai Kospi szenvedte el, amely 2,31 százalékot zuhant. A japán Nikkei 225 0,79 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. A hongkongi Hang Seng 1,11 százalékot, míg a sanghaji és sencseni részvényeket követő CSI 300 index 0,58 százalékot esett.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalékkal kerülhet feljebb,
a CAC 1,8 százalékkal kerülhet lejjebb,míg a FTSE 0,6 százalék mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai események kerülnek a figyelem középpontjába: 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, és várhatóan a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány miután hétfőn Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 966,03
|-0,1%
|0,2%
|0,5%
|8,1%
|12,5%
|46,6%
|S&P 500
|7 690,73
|0,4%
|-1,5%
|0,5%
|12,3%
|15,4%
|70,2%
|Nasdaq
|29 529,34
|1,2%
|-3,7%
|-0,4%
|16,9%
|19,0%
|91,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 916,7
|-0,6%
|-6,0%
|-0,2%
|29,0%
|36,4%
|122,2%
|Hang Seng
|24 186,83
|0,0%
|-0,3%
|-2,3%
|-5,6%
|-4,2%
|-6,2%
|CSI 300
|4 174,53
|0,1%
|-2,6%
|-7,4%
|-9,8%
|-7,5%
|-15,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 319,77
|-1,2%
|0,2%
|0,1%
|3,4%
|6,2%
|63,2%
|CAC
|7 868,05
|-1,1%
|0,4%
|-2,4%
|-3,5%
|-3,7%
|18,0%
|FTSE
|10 764,69
|-1,1%
|1,0%
|1,0%
|8,4%
|15,1%
|49,1%
|FTSE MIB
|49 086,27
|-1,5%
|-1,9%
|-4,8%
|9,2%
|17,5%
|86,4%
|IBEX
|19 039,3
|-1,5%
|-1,3%
|-2,4%
|10,0%
|22,0%
|111,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 839,3
|-1,1%
|0,6%
|-5,8%
|29,5%
|39,7%
|164,6%
|ATX
|6 506,54
|-0,8%
|-1,6%
|-4,3%
|22,2%
|42,1%
|72,0%
|PX
|2 641,56
|-0,6%
|1,7%
|-2,9%
|-1,6%
|12,9%
|95,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 670
|-1,8%
|0,1%
|-9,7%
|18,7%
|37,4%
|122,2%
|Mol
|4 968
|-2,1%
|-0,2%
|-3,7%
|69,0%
|81,0%
|82,1%
|Richter
|12 640
|1,4%
|2,3%
|-1,5%
|28,1%
|22,0%
|48,0%
|Magyar Telekom
|2 660
|-1,2%
|5,1%
|3,8%
|48,4%
|48,9%
|524,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|106,66
|-1,4%
|12,3%
|5,1%
|86,3%
|83,0%
|28,3%
|Brent
|109,42
|-0,5%
|2,5%
|5,3%
|79,8%
|78,6%
|28,4%
|Arany
|4 146,85
|-0,8%
|-0,6%
|-4,7%
|-4,1%
|-2,3%
|133,9%
|Devizák
|EURHUF
|363,3750
|0,3%
|-0,5%
|-0,3%
|-5,4%
|-6,7%
|0,3%
|USDHUF
|323,9503
|0,6%
|-0,8%
|1,8%
|-0,9%
|-3,0%
|4,2%
|GBPHUF
|430,4050
|-0,1%
|-0,4%
|1,4%
|-2,3%
|-4,1%
|0,2%
|EURUSD
|1,1217
|-0,3%
|0,4%
|-2,1%
|-4,5%
|-3,9%
|-3,7%
|USDJPY
|157,9200
|0,0%
|-0,5%
|0,3%
|0,7%
|5,0%
|38,2%
|GBPUSD
|1,3318
|-0,3%
|0,7%
|-0,3%
|-1,0%
|-0,6%
|-3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 840
|0,4%
|0,1%
|1,2%
|-7,8%
|-23,1%
|27,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: gopixa
IMF: Régiónk Európa növekedési motorja maradhat, de modellváltásra van szükség
A Nemzetközi Valutaalap képviselője exkluzív interjút adott lapunknak.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Amerika direkt tartotta vissza az Ukrajnának szánt létfontosságú fegyvereket? – Reagált Washington
Állítólag nem született ilyen politikai utasítás.
Kiderült, mi okozhatta a Revolut leállását – Globális a probléma
Láncreakciót váltott ki az informatikai szolgáltatás hibája.
Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt erről.
37 milliárdos követelést támaszt Zugló önkormányzata a Bayer-csoport egy cége ellen
A Bosnyák téri irodakomplexum ügyében.
Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre
Közel 300 milliárddal többe kerül.
Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket
2011 óta nem láttunk hasonlót!
Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.