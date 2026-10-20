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Március óta nem látott jelzést kapott a Goldman Sachs: most kell részvényeket venni?
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Március óta nem látott jelzést kapott a Goldman Sachs: most kell részvényeket venni?

Portfolio
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A Goldman Sachs elemzői szerint a befektetői hangulat romlása paradox módon kedvező vételi alkalmat teremthet a részvénypiacokon, ezért a Wall Street-i nagybank felülsúlyozásra módosította a részvények ajánlását a következő három hónapos időtávra - írja a CNBC.

A bank mutatója a kockázati étvégyra március óta először váltott negatív tartományba, amit a Goldman kontraindikátorként, azaz vételi jelzésként értelmez.

A befektetői bizalom az elmúlt hetekben érezhetően megrendült, főként a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények – köztük a félvezetőgyártók és a dél-koreai papírok – jelentős árfolyamesése miatt. Az iShares Semiconductor ETF a múlt héten kilenc egymást követő kereskedési napon esett.

A Goldman elemzése alapján az eladási hullám kellően alacsony bázist teremtett ahhoz, hogy a piaci szereplők ismét pozíciókat építsenek ki. A kedvező vállalati eredmények, a mérsékeltebb árazási szintek és a kevésbé zsúfolt pozicionáltság együttesen újabb emelkedési hullámot vetítenek előre.

A pénzintézet londoni eszközallokációs kutatási vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy rövid távon a mesterséges intelligencia körüli kételyek, a közel-keleti feszültségek, valamint az amerikai félidős választások növelhetik a piaci volatilitást. Ennek ellenére a vállalati nyereségek, a mérsékeltebb pozicionáltság és az alacsonyabb értékeltség az év végére felfelé segítheti a részvényárfolyamokat.

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A kedvezőbb részvénypiaci kilátások mellett a bank továbbra is felülsúlyozza a készpénzt és alulsúlyozza a vállalati kötvényeket.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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