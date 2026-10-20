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Megkezdődött a működés helyreállítása a Revolutnál
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Megkezdődött a működés helyreállítása a Revolutnál

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Kedden, közép-európai idő szerint 18 óra körül kezdett újra működni a brit Revolut digitális bank szolgáltatásainak egy része, miután egy több órán át tartó Google Cloud-leállás számos pénzügyi vállalkozást és közszférabeli weboldalt érintett.
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A Google ma délelőtti közleménye szerint a fennakadások az úgynevezett "europe-west2" régióból eredtek, amely a vállalat londoni adatközpontját jelöli. Mivel ez a techóriás egyetlen brit felhőrégiója, bármilyen leállás komoly láncreakciót válthat ki a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodó, Egyesült Királyságban működő vállalkozások körében.

Többek között a Revolut digitális bank "több szolgáltatást érintő üzemzavarról" számolt be, miután

ügyfelek ezrei jelezték, hogy képtelenek használni a rendszert.

A Revolut hivatalos nyilatkozata szerint

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az ügyfelek pénze és minden adata teljes biztonságban van.

A Revolut brit weboldalán felsorolt 27 szolgáltatás többségénél továbbra is fennakadásokat jeleztek, többek között a bankkártyás fizetéseknél, az átutalásoknál, az ATM-es készpénzfelvételnél, a devizaváltásnál és a részvénykereskedésnél.

Ugyanakkor megkezdődött a működés helyreállítása hat szolgáltatás esetében, így egyebek mellett a

chates ügyfélszolgálat és a belső átutalások váltak ismét elérhetővé.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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