Megkezdődött a működés helyreállítása a Revolutnál

Kedden, közép-európai idő szerint 18 óra körül kezdett újra működni a brit Revolut digitális bank szolgáltatásainak egy része, miután egy több órán át tartó Google Cloud-leállás számos pénzügyi vállalkozást és közszférabeli weboldalt érintett.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A Google ma délelőtti közleménye szerint a fennakadások az úgynevezett "europe-west2" régióból eredtek, amely a vállalat londoni adatközpontját jelöli. Mivel ez a techóriás egyetlen brit felhőrégiója, bármilyen leállás komoly láncreakciót válthat ki a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodó, Egyesült Királyságban működő vállalkozások körében.

Többek között a Revolut digitális bank "több szolgáltatást érintő üzemzavarról" számolt be, miután

ügyfelek ezrei jelezték, hogy képtelenek használni a rendszert.

A Revolut hivatalos nyilatkozata szerint

az ügyfelek pénze és minden adata teljes biztonságban van.

A Revolut brit weboldalán felsorolt 27 szolgáltatás többségénél továbbra is fennakadásokat jeleztek, többek között a bankkártyás fizetéseknél, az átutalásoknál, az ATM-es készpénzfelvételnél, a devizaváltásnál és a részvénykereskedésnél.

Ugyanakkor megkezdődött a működés helyreállítása hat szolgáltatás esetében, így egyebek mellett a

chates ügyfélszolgálat és a belső átutalások váltak ismét elérhetővé.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock