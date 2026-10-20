Összeomlás szélén az óceáni áramlási rendszer: drámai figyelmeztetést adott ki a neves klímakutató

A fosszilis energiahordozók használata által kiváltott globális felmelegedés felgyorsult, és a Föld több kulcsfontosságú ökoszisztémája is a visszafordíthatatlan változások küszöbéhez közelít – figyelmeztetett Johan Rockström, a Potsdami Klímahatáskutató Intézet igazgatója a Reuters fenntarthatósági konferenciáján.

Rockström szerint a korallzátonyok és az amazóniai esőerdő pusztulása már csaknem visszafordíthatatlanná vált. Az atlanti-óceáni áramlási rendszer egyes elemei – köztük az a meleg áramlat, amely a Karib-térségből szállít meleg vizet, ezzel mérsékelve Nyugat-Európa éghajlatát – az összeomlás szélére kerültek.

A legfrissebb tudományos eredmények megerősítik, hogy a világ a következő néhány évben átlépi a globális átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokos emelkedési küszöbét, ami

tovább növeli a szélsőséges időjárási események gyakoriságát és intenzitását

– hangsúlyozta a klímakutató a november 9-én kezdődő ENSZ COP31 klímacsúcs előtt.

Az intézetigazgató úgy véli, a vállalatoknak az éghajlatváltozást és a természetvédelmet egyetlen integrált területként kellene kezelniük ahelyett, hogy külön-külön tárgyalnák azokat. Így a dekarbonizáció mellett a biológiai sokféleség megőrzését és az édesvízkészletek védelmét célzó projektekbe is érdemes befektetniük.

Rockström rendkívül aggasztónak nevezte, hogy egyes lobbicsoportok a belső égésű motorok kivezetésére vonatkozó szabályok lazítását szorgalmazzák, miközben a benzin- és dízelüzemű járművek támogatásai aláássák az elektromos autók iránti keresletet.

Forrás: Reuters

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