Pusztító időjárási szélsőségek csaptak le a Földre: évtizedes rekordok dőlnek meg

Indonéziában 2015 óta a legsúlyosabb erdőtűzszezon zajlik, január óta ugyanis közel 900 ezer hektárnyi terület égett le, ami több mint kétszerese a tavalyi értéknek. A tüzek következtében iskolákat kellett bezárni, Szumátrán és Kalimantanon milliók voltak kitéve a mérgező füstködnek, és mintegy 175 ezer ember szenvedett légúti megbetegedésben. A betegek között több mint 40 ezer kisgyermek volt, akiknél a tünetek az egyszerű köhögéstől a hörghuruton át a tüdőgyulladásig terjedtek.

A Csendes-óceán keleti medencéjében – ahol az El Niño-jelenség jellemzően fokozza a hurrikánaktivitást – rendkívül aktív szezon zajlik. Eddig 22 elnevezett vihart és 12 hurrikánt jegyeztek fel, amelyek közül 10 érte el a heves hurrikán fokozatot, ami már most meghaladja egy átlagos teljes szezon mutatóit. A Polo hurrikán például rendkívül gyorsan felerősödött, és 285 km/órás széllökéseket produkált. Kétszer is előfordult, hogy három hurrikán örvénylett egyszerre ugyanabban a medencében, amire legutóbb 2015-ben volt példa.

Ezzel éles ellentétben az Atlanti-óceánon szokatlanul csendes maradt a hurrikánszezon. Az El Niño növeli a szélnyírást az észak-atlanti térségben, ami széttépi a kialakuló viharokat. Mindössze egyetlen hurrikán – az Isaias – érte el a szárazföldet Florida északi partvidékén és Alabamában. Ez a műholdas megfigyelések kora, vagyis az 1960-as évek óta a legkésőbb kialakuló hurrikán volt. Egy átlagos szezonban ebben az időszakban már tíz elnevezett vihar, öt hurrikán és két heves hurrikán szokott előfordulni, idén azonban mindössze nyolc trópusi vihar alakult ki.

Indiában a létfontosságú monszunesőzés 13 százalékkal elmaradt az átlagtól. Bár az Indiai Meteorológiai Hivatal (IMD) besorolása szerint ez még a "normális" tartományba esik, az országos átlag elfedi a jelentős területi különbségeket. Az ország keleti és északkeleti része 26 százalékkal kevesebb csapadékot kapott, így ott "rendkívüli" szárazság alakult ki, míg a déli államokban 24 százalékos deficit keletkezett. Ahol a csapadékmennyiség megközelítette az átlagot, ott a monszunra jellemző egyenletes esőzés helyett hosszú száraz és szélsőségesen csapadékos periódusok váltakoztak, ami tovább növelte a mezőgazdaság sérülékenységét.

A Csendes-óceán nyugati térségében, Kelet-Kína és Japán közelében szintén aktív tájfunszezon zajlik. A Japán Meteorológiai Ügynökség tájékoztatása szerint a nyugati Csendes-óceánon 10 trópusi ciklon alakult ki, ami 1966 óta a legmagasabb szám.

Az El Niño hatására a ciklonok jellemzően keletebbre jönnek létre,

így hosszabb utat tesznek meg a meleg víz felett, és nagyobb energiát gyűjtenek, mielőtt elérik a szárazföldet; a Maysak és a Dujuan tájfun például széles körű áradásokat és földcsuszamlásokat okozott mindkét országban.

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