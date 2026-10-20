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Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban
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Soha nem látott drágulás jöhet az európai repülőjegyárakban

Portfolio
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A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint az európai repülőjegy-árak jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek, ami a valaha volt legnagyobb drágulás lenne a kontinens légiközlekedésének történetében. Az áremelkedés hátterében az iráni háború következtében megugró kerozinárak és a várható csődök miatti kapacitáscsökkenés áll.

O'Leary keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az európai légitársaságok többsége nem rendelkezik fedezeti ügyletekkel a 2027 áprilisától kezdődő időszakra. A Ryanair az üzemanyag-költségeinek mindössze 15 százalékát fedezte a jövő évre, hordónként 85 dolláros áron, miközben a kerozin azonnali piaci ára jelenleg ennek nagyjából a duplája. Az iráni konfliktus kitörésekor a légitársaság még kedvezőbb helyzetben volt, hiszen 2027 márciusáig a szükségletei 80 százalékát fedezte hordónként 67 dolláron.

Légitársaságok szorulhatnak ki a piacról a csődök és a felvásárlások következtében, ami szűkíti a férőhely-kínálatot, ez pedig az üzemanyag-árak hatásával együtt

akár 10-20 százalékos jegyáremelkedést is eredményezhet

– vetítette előre a fapados légitársaság vezetője.

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O'Leary brüsszeli látogatásának közvetlen célja az volt, hogy bejelentse, a Ryanair 20 járatot és több mint egymillió férőhelyet von ki Belgiumból a téli menetrendben. A döntést azzal indokolta, hogy a belga kormány januártól 2 euróról 7 euróra emeli a légiközlekedési illetéket.

Az ír fapados légitársaság vezetője a Boeing 737 MAX 10 típusengedélyéről is optimistán nyilatkozott. Elmondása szerint az amerikai gyártó bízik abban, hogy a hatóságok még októberben kiadják a régóta húzódó engedélyt, így a Ryanair 2027 elején 16 új repülőgépet vehet át. Sean Duffy amerikai közlekedési minisztertől kedden várták a hivatalos bejelentést, miután a navigációs szoftver egy korábbi hibája már az engedélyezési folyamat további csúszásával fenyegetett.

ryanair

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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