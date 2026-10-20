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Súlyos döntést hozott az olasz kormány: akár 5 év börtön is járhat az erőszakos tüntetésekért
Üzlet

Súlyos döntést hozott az olasz kormány: akár 5 év börtön is járhat az erőszakos tüntetésekért

MTI
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Az olasz kormány bűncselekménynek minősítette az erőszakos tüntetésen való részvételt az elmúlt napok zavargásai után.

Az olasz kormány új intézkedéseket vezetett be az erőszak megelőzése érdekében, és bűncselekménynek minősítette az erőszakos tüntetésen való részvételt - jelentette be Giorgia Meloni miniszterelnök a közösségi oldalaira feltett videóban a kedd esti kormányülést követően, amelyet a Milánóban és más városokban történt zavargások miatt hívott össze.

A kormányfő elmondta: az újonnan kriminalizált cselekmény elkövetőjére

öt évi börtönbüntetés szabható ki,

ami súlyosbítható, ha a zavargásokban részt vevő elkövető eltakarja az arcát vagy megsebesít valakit.

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"Nincs semmi forradalmi a rombolásban és fosztogatásban. Ez nem tiltakozás, hanem bűncselekmény, és az államnak határozottan fel kell lépnie ellene" - jelentette ki Meloni. Matteo Piantedosi belügyminiszter közölte, hogy a hadsereg ötszáz katonájával erősítik a Milánó utcáin szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját.

Címlapkép forrása: Portfolio

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