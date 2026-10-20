Súlyos veszteségeket okoznak a tomboló zavargások a neves üzletláncnak

A Carrefour francia áruházlánc példátlan helyzetbe került a franciaországi zavargások és fosztogatások miatt, amelyek több tízmillió eurós közvetlen kárt okoztak, olyannyira, hogy az éves profitcél lefelé módosítására kényszerítették a vállalatot.

A cég pénzügyi igazgatója, Matthieu Malige sajtótájékoztatóján közölte, hogy a közvetlen károk – a megrongált üzletek és berendezések, valamint az ellopott vagy megsemmisült áruk – elérik a több tízmillió eurós nagyságrendet.

Összesen ötven Carrefour-üzletet ért közvetlen támadás,

de ennél lényegesen több bolt megóvása érdekében döntöttek a megelőző jellegű zárva tartás mellett, többek között vasárnap és hétfőn is. A bezárt egységek pontos számát nem hozták nyilvánosságra.

A zavargások a vállalat számára kiemelten fontos negyedik negyedéves kereskedelmi időszak kezdetén robbantak ki. Az üzletek védelmében szigorúbb biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni, többek között külső őrző-védő szolgálatokat vontak be, ami tovább növelte a működési költségeket.

A vezetőség értékelése alapján a fogyasztói bizalom – amelyet az üzemanyagárak megugrása már korábban megingatott – az utcai erőszak hatására tovább romlott, ez pedig a bolti forgalom érezhető visszaeséséhez vezetett. Az érvényben lévő kijárási korlátozások miatt ráadásul több üzlet is a szokásosnál korábban zár, ami szintén csökkenti az árbevételt.

A Carrefour vezérigazgatója kedden példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, és bejelentette, hogy

a vállalat kénytelen rontani az éves üzemi eredményhányadra vonatkozó célkitűzésén,

mivel a zavargások okozta veszteségek és a megnövekedett biztonsági kiadások meghaladják az eredetileg tervezett kereteket.

Forrás: Reuters

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