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Újabb áttörés küszöbén az elhízás elleni küzdelem: a negyedével csökkentette testsúlyt az új gyógyszer
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Újabb áttörés küszöbén az elhízás elleni küzdelem: a negyedével csökkentette testsúlyt az új gyógyszer

Portfolio
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A Novo Nordisk legfrissebb elemzése szerint a cég következő generációs elhízás elleni gyógyszere, a CagriSema átlagosan 25 százalékos testsúlycsökkenést eredményezett felnőtt nőknél egy III. fázisú klinikai vizsgálat utólagos adatelemzésében - közölte a CNBC.

A CagriSema a szemaglutid – a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga – és az amilin-útvonalra ható cagrilintid kombinációja, aminek piaci bevezetése a jövő év elejére várható. Az amilin a hasnyálmirigy által az inzulin mellett termelt hormon, amely a jóllakottság- és éhségérzet szabályozásában játszik kulcsszerepet. Az elhízás elleni készítmények piacát vezető Novo Nordisk és az Eli Lilly egyaránt erre az útvonalra építi új fejlesztéseit, ezektől ugyanis a meglévő GLP-1-receptor-agonistákon túlmutató, újabb jelentős bevételi forrást remélnek.

A mintegy 2300 elhízott vagy túlsúlyos nő bevonásával készült elemzésben

a CagriSema 68 hét alatt átlagosan 25 százalékos testsúlycsökkenést ért el a placebo-csoport 3 százalékos eredményével szemben

– abban az ideális esetben, ha a betegek megszakítás nélkül folytatták a kezelést. Egy másik, körülbelül 1900 nőre kiterjedő, a menopauzális státusz szerinti vizsgálatban a testsúlycsökkenés mértéke 26,7 százalék volt a premenopauzális, 24,8 százalék a perimenopauzális és 23,1 százalék a posztmenopauzális csoportban, míg a placebóval kezelt nőknél mindhárom csoportban 2 százalék körüli értéket regisztráltak.

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Mindkét elemzés kimutatta, hogy a CagriSema a haskörfogat alapján mért hasi zsír csökkenésével is összefüggésbe hozható mind a teljes női populációban, mind az egyes csoportokban.

Az eredmények arra utalnak, hogy a nők valamivel nagyobb mértékű fogyást érhetnek el a CagriSemával, mint amilyet a férfiakat és nőket egyaránt magában foglaló teljes vizsgálati populáció mutatott. A III. fázisú vizsgálat korábbi, összesített eredményei szerint a szer 68 hét alatt átlagosan 22,7 százalékos testsúlycsökkenést hozott – ugyanakkor a résztvevők mintegy 67 százaléka nő volt.

A dán gyógyszergyártó hangsúlyozta, hogy az utólagos elemzésekből levont következtetések megerősítéséhez további kutatásokra van szükség. A befektetők meglehetősen óvatosan reagáltak a CagriSema hírére, mivel a korábbi III. fázisú klinikai vizsgálatok eredményei elmaradtak a befektetői várakozásoktól, ma kismértékben, 0,6 százalékot emelkedett az árfolyam a dán tőzsdén. A Novo Nordisk ugyanakkor kitart amellett, hogy a szer kellően hatékony és jól differenciálható a portfólió többi készítményétől ahhoz, hogy jelentős keresletet generáljon.

A FactSet által összeállított elemzői konszenzus szerint a CagriSema 2028-ra 11,84 milliárd dolláros árbevételt érhet el kizárólag az elhízás kezelésére vonatkozó indikációban.

novo nordisk arfolyam

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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