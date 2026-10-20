Újabb montenegrói beruházási lehetőségekről tárgyalt a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Montenegró miniszterelnökével, Milojko Spajićcsal egyeztetett a társaság lehetséges további beruházásairól - közölte a vállalat.

A 4iG Csoport további montenegrói beruházási lehetőségeiről tárgyalt Jászai Gellért, a vállalat elnök-vezérigazgatója Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel az EU–Montenegró Befektetési Konferencián.

A megbeszélésen a felek a kormányzati adatközpontok fejlesztéséről, a digitális infrastruktúra bővítéséről, ezen belül tenger alatti távközlési kábelkapcsolatok kialakításáról, valamint energetikai együttműködési lehetőségekről egyeztettek.

A konferenciát a montenegrói kormány és az Európai Bizottság együttműködésében szervezték. Az esemény fókuszában Montenegró európai uniós csatlakozásához kapcsolódó beruházások, valamint a stratégiai infrastruktúra és a digitális gazdaság fejlesztése állt.

A 4iG 2021 óta van jelen Montenegróban. Leányvállalata, a One Montenegro az ország mobilszolgáltatói piacának egyik szereplője. A társaság a meglévő távközlési jelenlétére építve informatikai, digitális infrastrukturális és energetikai területeken is vizsgálja a további beruházási lehetőségeket.

A konferencia keretében a 4iG Informatikai Zrt. 54,25 millió euró keretösszegű szerződést írt alá Montenegró Közmunkaügyi Minisztériumával, ahogy azt korábban közzétette a társaság. A megállapodás az ország rendvédelmi és határrendészeti infrastruktúrájának technológiai korszerűsítésére vonatkozik.

A mostani tárgyalások a 4iG montenegrói tevékenységének bővítését, illetve a nyugat-balkáni térségben tervezett további fejlesztéseket készíthetik elő.

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Címlapkép forrása: 4iG