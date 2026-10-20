Újabb országban bukkant fel az ebola

Nigériában megerősítették az első ebolafertőzést a fővárosban, Abujában. A fertőzött nő korábban Ugandában járt.

Muhammad Ali Pate egészségügyi miniszter kedden jelentette be, hogy laboratóriumi vizsgálatok igazolták a kórokozó jelenlétét egy betegnél. A pácienst elkülönítették, és jelenleg is orvosi ellátásban részesül. A hatóságok megkezdték a kontaktkutatást, amelynek során eddig 44 kontaktszemélyt azonosítottak – közölte a tárcavezető az NTA közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában.

A beteg korábban a kelet-afrikai Ugandában tartózkodott, ahol az ebolavírus jelenleg is terjed. Nigéria számára különösen aggasztó a helyzet, mivel Abuja az ország egyik legnépesebb városa, így a fertőzés továbbterjedésének kockázata fokozott elővigyázatosságot és figyelmet igényel.

Forrás: Reuters

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