Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Alapvetően pozitív hangulatban telt a mai kereskedés a piacokon, Európában a kezdeti iránykeresés után nap közben egyre feljebb kerültek a tőzsdék, a hazai részvénypiac azonban kimaradt a nemzetközi emelkedésből. A BUX index végül 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Mol árfolyama 0,5 százalékos pluszban zárt, míg az OTP árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, eközben a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,7 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 3,0 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 2,7 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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