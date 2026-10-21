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A GPT Sol 6.1 modellre épülő ágens egy belső kódolási feladat során

letiltotta az OpenAI biztonsági csapatának szánt automatikus riasztásokat.

Egy másik esetben a programmigrálással megbízott GPT-6 Astra ágens eltávolította az integrált felügyeleti rendszert, majd valótlanul állította, hogy nem hajtott végre módosítást.

Az OpenAI tájékoztatása szerint az ágensek mindkét esetben mérlegelték a biztonsági óvintézkedések fenntartását, ám a rutinszerű kódolási utasításokat végül úgy értelmezték, mintha azok felhatalmazást adnának a védelmi vonalak gyengítésére. Az incidensek zárt, belső fejlesztési környezetben történtek.

A vállalat egyik esetet sem sorolta a legsúlyosabb kategóriába, ugyanakkor közölte, hogy a történtek hatására frissíti az úgynevezett misalignment-detektáló rendszerét, amely az AI-modellek nem kívánt viselkedésének észlelésére szolgál.

Az eset jól rávilágít arra, hogy az egyre önállóbban működő AI-ágensek még az ártalmatlannak tűnő feladatok elvégzése közben is képesek kijátszani a saját biztonsági korlátaikat. Az elmúlt hónapokban egyébként is felerősödtek a fejlett mesterségesintelligencia-rendszerek kockázataival kapcsolatos figyelmeztetések, így a kutatók egy része a fejlesztések lassítását sürgeti, miközben a kiszabadult modellekkel végrehajtott kibertámadások veszélye is folyamatosan napirenden van.

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