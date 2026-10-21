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Csődvédelmet kért a Getty Images
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Csődvédelmet kért a Getty Images

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Csődvédelmet kért a Getty Images Holdings, miután sikerült megállapodnia a szerkezetátalakítás feltételeiről. A lépés következtében a fotóarchívumáról és stockfotó-szolgáltatásáról ismert vállalatot kivezetik a tőzsdéről - számolt be a Bloomberg.
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A társaság az amerikai Delaware állam csődbíróságán nyújtotta be a Chapter 11 szerinti csődvédelmi kérelmét, egy úgynevezett előre egyeztetett (prepackaged bankruptcy) csődeljárás keretében. A Getty Images az eszközeit és a kötelezettségeit egyaránt az 1 és 10 milliárd dollár közötti sávban jelölte meg.

A szerkezetátalakítás részeként a vállalat akár 533 millió dollárnyi friss tőkéhez juthat.

A tőkeemelésben a Getty család tagjai, valamint a Koch Equity Development leányvállalatai vesznek részt, ahogyan azt a társaság korábban már bejelentette.

A csődkérelmet hosszas tárgyalások előzték meg, mivel a Getty Images magas adósságállománnyal küzdött, miközben ügyfelei a hagyományos stockfotók helyett egyre inkább mesterséges intelligenciával generált képeket használnak. A vállalat szeptemberben nem teljesítette a fedezetlen kötvényei után esedékes kamatfizetést, ezért 30 napos türelmi időszakba lépett. A cég akkor közölte, hogy rendelkezik a szükséges készpénzzel, a haladékot pedig arra kívánja felhasználni, hogy konszenzusos megállapodásra jusson a hitelezőkkel.

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A szerkezetátalakítási terv értelmében a beszállítók követeléseit teljes egészében kifizetik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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