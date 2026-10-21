Demográfiai válság és AI-forradalom szorítja a cégeket – Már csak néhány hét a HR (R)evolution konferenciáig

A HR (R)evolution 2026 fókuszában a HR-folyamatok újratervezése áll – a külföldi foglalkoztatástól kezdve a megtartáson és tehetséggondozáson át egészen a mesterséges intelligencia veszélye és integrációjáig. A résztvevők a makrogazdasági folyamatok és a digitális transzformáció mélyebb megértése révén olyan naprakész, gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel hatékonyan válaszolhatnak a jelen és a jövő munkaerőpiaci kihívásaira.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

I. szekció: Munkaerőpiaci aktualitások Magyarországon - A demográfiai válságtól a külföldi munkavállalókig

A demográfiai mutatók romlása és a makrogazdasági változások gyökeres fordulatot követelnek a hazai humánerőforrás-menedzsmentben. Az első szekció a legégetőbb munkaerőpiaci kérdéseket veszi górcső alá, mint a hazai humántőke védelme, a külföldi munkaerő kontrollált bevonása és a nemzetközi szakemberek becsatornázása. A szakértők azt járják körül, miként akadályozható meg a hazai munkavállalók kiszorítása, miközben hatékony válaszok születnek a szektorokat sújtó szakemberhiányra.

A szekcióban megrendezett kerekasztal-beszélgetés során a szakértők a hazai munkaerőpiac egyensúlyi helyzetét elemzik, különös tekintettel a külföldi munkavállalók bevonásának korlátaira és lehetőségeire.

A beszélgetés résztvevői:

Ürögdi Barbara , ügyvezető, Helpers Hungary

, ügyvezető, Helpers Hungary Garab Gábor, partner, EY

partner, EY Lenk István, elnök, ABSL Hungary

elnök, ABSL Hungary Kalmár Ákos, munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa, Continental, ContiTech üzleti szektor

II. szekció: HR trendek és jövőképek – Első kézből a vezetői tapasztalatok

A technológia száguldása és a folyamatosan átalakuló gazdasági környezet új időszámítást hozott a HR-stratégiák világába. Ez a blokk azt mutatja be, hogy a hazai nagyvállalati vezetőket miként foglalkoztatja a bértranszparencia, a toborzás, vagy épp a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása az előszűréstől a készségtérképezésig. Szabó Csaba, a Develor Tanácsadó vezérigazgatója "2026-os stratégiai HR-prioritások és a régió fókuszpontjai: Miben más Magyarország és a V4-ek?" című előadásában a regionális különbségekre világít rá, míg Földházi Csaba, a Shiwaforce Head of Pulze Digital pozíciójú szakembere a "Digitális képességfejlesztés a gyakorlatban" témakörét mutatja be. Horváth Tamás, a Hun-Ter App ügyvezetője előadásában az adatvezérelt döntéseket mutatja be a toborzásban és a tudásiparban.

A szekció kerekasztal-beszélgetése a vállalatok előtt álló HR-kihívásokra és a jövő munkaerőpiacán való sikeres navigálásra összpontosít vezetői perspektívából.

A beszélgetés résztvevői többek között:

Bartis Eszter, Humán Erőforrás Igazgató, Wallis Csoport

Humán Erőforrás Igazgató, Wallis Csoport Bán Zoltán, HR igazgató, MOL Magyarország

III. szekció: Longevity & Wellbeing & Hatékonyság

Egy olyan világban, ahol a változás tempója napról napra gyorsul, a fenntartható szervezeti teljesítmény záloga a munkavállalók testi-lelki egyensúlyában rejlik. A szekció a hatékony munkaszervezés, az élményszerű employee journey, valamint a kiégés elleni védekezés kényes egyensúlyát vizsgálja. Kiemelt témák között lesz a többgenerációs munkahelyeken látható konfliktusok és azok kezelése is.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy a közösségépítés, a motiváció, a hosszabb karrierszünet jelent-e jobb megoldást a kiégés ellen.

A beszélgetés résztvevői többek között:

Korábián Tamás, director, MEDDI Hungary

director, MEDDI Hungary Ottó Judit, sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító, OYU

A blokk zárásaként Kovács Eszter, a Mat On the Moon alapítója, jógaoktatója, mindfulnesstrénere, coacha és meditációtanára mutatja be hogyan hat a folyamatos ingeráradat, a multitasking és az állandó készenléti állapot a koncentrációnkra, a döntéseinkre és a teljesítményünkre.

Készüljön fel a jövő munkaerőpiaci kihívásaira, és szerezzen közvetlen tapasztalatokat az iparág vezető szakértőitől! Nézze meg előadóink teljes listáját, amit folyamatosan frissítünk, illetve a szakmai programot. Regisztráljon a rendezvényre a HR (R)EVOLUTION 2026 weboldalán.

Címlapkép forrása: Thomas M Barwick INC