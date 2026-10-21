Demográfiai válság és AI-forradalom szorítja a cégeket – Már csak néhány hét a HR (R)evolution konferenciáig

A HR (R)evolution 2026 fókuszában a HR-folyamatok újratervezése áll – a külföldi foglalkoztatástól kezdve a megtartáson és tehetséggondozáson át egészen a mesterséges intelligencia veszélye és integrációjáig. A résztvevők a makrogazdasági folyamatok és a digitális transzformáció mélyebb megértése révén olyan naprakész, gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel hatékonyan válaszolhatnak a jelen és a jövő munkaerőpiaci kihívásaira.
I. szekció: Munkaerőpiaci aktualitások Magyarországon - A demográfiai válságtól a külföldi munkavállalókig
A demográfiai mutatók romlása és a makrogazdasági változások gyökeres fordulatot követelnek a hazai humánerőforrás-menedzsmentben. Az első szekció a legégetőbb munkaerőpiaci kérdéseket veszi górcső alá, mint a hazai humántőke védelme, a külföldi munkaerő kontrollált bevonása és a nemzetközi szakemberek becsatornázása. A szakértők azt járják körül, miként akadályozható meg a hazai munkavállalók kiszorítása, miközben hatékony válaszok születnek a szektorokat sújtó szakemberhiányra.
A szekcióban megrendezett kerekasztal-beszélgetés során a szakértők a hazai munkaerőpiac egyensúlyi helyzetét elemzik, különös tekintettel a külföldi munkavállalók bevonásának korlátaira és lehetőségeire.
A beszélgetés résztvevői:
- Ürögdi Barbara, ügyvezető, Helpers Hungary
- Garab Gábor, partner, EY
- Lenk István, elnök, ABSL Hungary
- Kalmár Ákos, munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa, Continental, ContiTech üzleti szektor
II. szekció: HR trendek és jövőképek – Első kézből a vezetői tapasztalatok
A technológia száguldása és a folyamatosan átalakuló gazdasági környezet új időszámítást hozott a HR-stratégiák világába. Ez a blokk azt mutatja be, hogy a hazai nagyvállalati vezetőket miként foglalkoztatja a bértranszparencia, a toborzás, vagy épp a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása az előszűréstől a készségtérképezésig. Szabó Csaba, a Develor Tanácsadó vezérigazgatója "2026-os stratégiai HR-prioritások és a régió fókuszpontjai: Miben más Magyarország és a V4-ek?" című előadásában a regionális különbségekre világít rá, míg Földházi Csaba, a Shiwaforce Head of Pulze Digital pozíciójú szakembere a "Digitális képességfejlesztés a gyakorlatban" témakörét mutatja be. Horváth Tamás, a Hun-Ter App ügyvezetője előadásában az adatvezérelt döntéseket mutatja be a toborzásban és a tudásiparban.
A szekció kerekasztal-beszélgetése a vállalatok előtt álló HR-kihívásokra és a jövő munkaerőpiacán való sikeres navigálásra összpontosít vezetői perspektívából.
A beszélgetés résztvevői többek között:
- Bartis Eszter, Humán Erőforrás Igazgató, Wallis Csoport
- Bán Zoltán, HR igazgató, MOL Magyarország
III. szekció: Longevity & Wellbeing & Hatékonyság
Egy olyan világban, ahol a változás tempója napról napra gyorsul, a fenntartható szervezeti teljesítmény záloga a munkavállalók testi-lelki egyensúlyában rejlik. A szekció a hatékony munkaszervezés, az élményszerű employee journey, valamint a kiégés elleni védekezés kényes egyensúlyát vizsgálja. Kiemelt témák között lesz a többgenerációs munkahelyeken látható konfliktusok és azok kezelése is.
A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy a közösségépítés, a motiváció, a hosszabb karrierszünet jelent-e jobb megoldást a kiégés ellen.
A beszélgetés résztvevői többek között:
- Korábián Tamás, director, MEDDI Hungary
- Ottó Judit, sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító, OYU
A blokk zárásaként Kovács Eszter, a Mat On the Moon alapítója, jógaoktatója, mindfulnesstrénere, coacha és meditációtanára mutatja be hogyan hat a folyamatos ingeráradat, a multitasking és az állandó készenléti állapot a koncentrációnkra, a döntéseinkre és a teljesítményünkre.
Készüljön fel a jövő munkaerőpiaci kihívásaira, és szerezzen közvetlen tapasztalatokat az iparág vezető szakértőitől! Nézze meg előadóink teljes listáját, amit folyamatosan frissítünk, illetve a szakmai programot. Regisztráljon a rendezvényre a HR (R)EVOLUTION 2026 weboldalán.
Címlapkép forrása: Thomas M Barwick INC
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