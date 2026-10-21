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Egy AI-lufi kellős közepén vagyunk a világ egyik leggazdagabb befektetője szerint
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Egy AI-lufi kellős közepén vagyunk a világ egyik leggazdagabb befektetője szerint

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Ken Griffin, a Citadel alapítója szerint a befektetők "szinte biztosan" egy mesterségesintelligencia-lufi kellős közepén vannak, miközben a vállalatok többsége még mindig azzal küzd, hogyan tudna valódi értéket kinyerni az AI-technológiából - közölte a Bloomberg.
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A milliárdos befektetési guru a New York-i Future of Global Markets konferencián beszélt arról, hogy

az amerikai vállalati szektor rendkívül egyenetlenül teljesít az AI-modellek hasznosításában.

Griffin szerint a cégek egyre inkább górcső alá veszik az Anthropic és az OpenAI felé kifizetett összegeket, miközben azt keresik, miként érhetnének el valódi termelékenységnövekedést a beruházásokért cserébe.

Az időzítés nem véletlen, hiszen az egyik vezető AI-fejlesztőnek számító Anthropic a következő hetekben várhatóan benyújtja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ami az eddigi egyik legnagyobb elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) lehet. A Wall Street Journal információi szerint a vállalat a következő években akár 750 milliárd dollárt is költhet számítási kapacitásokra. Griffin szerint az Anthropic sikere végső soron azon múlik, meg tudja-e győzni a befektetőket arról, hogy modelljei minden iparágban nélkülözhetetlenné válnak.

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Griffin a mostani AI-lufit a dotkomkorszakhoz hasonlította. Úgy véli, a gazdaság minden radikális átalakulása általában egy-egy lufival fonódik össze, és a lufival kipukkanása után talpon maradó cégek válnak az elkövetkező évtizedek piacvezetőivé. Ennek kapcsán megjegyezte, bárcsak megtartotta volna az Amazon-részvényeit abban az időszakban.

Figyelemre méltó, hogy Griffin maga is jelentős fordulatot tett az AI megítélésében. Az év elején Davosban még értéktelennek nevezte a technológiát, májusban a Stanford üzleti karán arról beszélt, hogy lehangolják az AI lehetőségei, mostanra azonban egyértelműen optimistább hangot ütött meg. Szerinte az AI aranykort hozhat a vállalkozók számára, még ha a szellemi munkakörökre komoly fenyegetést jelent is. A Citadel és a Citadel Securities vezetője kifejtette, hogy cégtulajdonosként egyszerre látható a meglévő versenyelőnyök lebontása és az új vállalkozói lehetőségek kibontakozása.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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