12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Bankok, biztosítók, figyelem: ezt tervezi a Tisza-kormány a különadókkal
Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla
Üzlet

Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A SpaceX harmadik negyedéves árbevétele egy év alatt 5,58 milliárd dollárról 14,58 milliárd dollárra, vagyis 161 százalékkal nőtt. Ez jóval meghaladja a 12,9 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az üzemi eredmény az egy évvel korábbi 273 millió dolláros veszteség után 2,79 milliárd dolláros nyereségbe fordult. A nettó eredmény a tavalyi 1,05 milliárd dolláros veszteséget követően 4,40 milliárd dollár lett, így a hígított egy részvényre jutó eredmény −0,36 dollárról 0,35 dollárra javult.

A legnagyobb változást a Super Intelligence néven működő AI-üzletág hozta, amelynek bevétele közel 830 százalékkal, 7,56 milliárd dollárra ugrott. A részleg ezzel megelőzte a Starlinket, és már a csoport forgalmának több mint felét adta. A növekedést új felhőszolgáltatási szerződések, a Cursor felvásárlása és a Grok terjedése támogatta. Az AI-üzletág 431 millió dolláros üzemi nyereséget ért el, vagyis már ezen a szinten is pozitívba fordult.

A SpaceX egyre nagyobb üzletet csinál abból, hogy más AI-cégeknek biztosít számítási kapacitást. Az ügyfelek között az Anthropic és a Google is megjelent. Musk szerint a rendelkezésre álló kapacitást többszörösen is bérbe tudnák adni; a vezetés hozzávetőleg fele-fele arányban osztaná meg az infrastruktúrát a saját felhasználás és a külső ügyfelek között.

A műholdas internetet is magában foglaló Connectivity üzletág bevétele 69 százalékkal, 5,25 milliárd dollárra nőtt, üzemi eredménye pedig közel megduplázódva 2,37 milliárd dollár lett. Ez a csoportszintű üzemi profit mintegy 85 százaléka. A Starlink lakossági és kisebb üzleti előfizetéseket lefedő ügyfélmutatója 13,6 millióra emelkedett a június végi 12 millióról. Az egy előfizetőre jutó havi bevétel 69 dollár volt, szemben az előző negyedévi 66 és az egy évvel korábbi 83 dollárral. A növekedéshez a nagyvállalati és állami ügyfelek is hozzájárultak, az innen származó bevétel 91 százalékkal, 2,13 milliárd dollárra emelkedett. A légiközlekedési terjeszkedés is folytatódott, szeptember végén már több mint 3800 repülőgépen működött Starlink.

Még több Üzlet

Az OpenAI bejelentette: kijátszotta a biztonsági ellenőrzést és letagadta a tetteit a mesterséges intelligencia

Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam

Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade

A hagyományos űripari üzletág bevétele mérsékelten, 6 százalékkal, mintegy 1,8 milliárd dollárra bővült, a szegmens pedig 7 millió dolláros üzemi veszteséget könyvelt el. Fontos műszaki mérföldkő volt ugyanakkor a Starship első bevételt termelő küldetése, a rakéta 26 új generációs Starlink-műholdat állított pályára. A vállalat szerint ezek hozzávetőleg tízszer akkora letöltési kapacitást adtak a hálózathoz, mint egy Falcon 9-cel végrehajtott Starlink-indítás. A nagyobb szállítási kapacitás így a műholdas üzlet bővítését is támogathatja.

A SpaceX a negyedévben 19,6 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ebből 16,4 milliárdot az AI-üzletágban költött el. Bret Johnsen pénzügyi igazgató szerint

az új számítási kapacitások beruházási költsége a jelenlegi árak mellett egy éven belül megtérülhet.

A következő negyedévre a vállalat 35–40 milliárd dolláros beruházási kiadást vetített előre, ami nagyjából kétszerese a Wall Street mintegy 20 milliárd dolláros várakozásának. A számítási infrastruktúra névleges kapacitása az év végére 2,5–3 gigawattra emelkedhet.

A működésből befolyó pénz egyelőre a beruházási program alig több mint negyedét fedezi, hiszen az első kilenc hónapban 13,1 milliárd dolláros működési cash flow állt szemben 48,1 milliárd dolláros beruházási kiadással.

A befektetők számára a kulcskérdés az, meddig tarthatók fenn a mostani megtérülési feltételek. A kapacitáshiány jelenleg magas bérleti díjakat tesz lehetővé, de ezek csökkenhetnek, ha a kínálat bővül, vagy az AI-cégek kereslete elmarad a várakozásoktól.

Musk a gyorsjelentést kísérő konferenciahíváson megerősítette, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat állított fel az esetleges egyesülés vizsgálatára. A vállalatvezető támogatja az elképzelést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a feltételekről még nem született megállapodás, és az ügylet megvalósulása sem biztos. A közös munka lehetséges területei között az AI-szoftvereket, a chiptervezést, a robotikát és a kommunikációs szolgáltatásokat említette. Összeférhetetlensége miatt a bizottságok tárgyalásaiban nem vesz részt.

A SpaceX részvényei a számok és a bejelentések nyomán mintegy 8 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

yXedxArX

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Fordult a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatta ma a piacokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility