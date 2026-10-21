Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla

A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.

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A SpaceX harmadik negyedéves árbevétele egy év alatt 5,58 milliárd dollárról 14,58 milliárd dollárra, vagyis 161 százalékkal nőtt. Ez jóval meghaladja a 12,9 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az üzemi eredmény az egy évvel korábbi 273 millió dolláros veszteség után 2,79 milliárd dolláros nyereségbe fordult. A nettó eredmény a tavalyi 1,05 milliárd dolláros veszteséget követően 4,40 milliárd dollár lett, így a hígított egy részvényre jutó eredmény −0,36 dollárról 0,35 dollárra javult.

A legnagyobb változást a Super Intelligence néven működő AI-üzletág hozta, amelynek bevétele közel 830 százalékkal, 7,56 milliárd dollárra ugrott. A részleg ezzel megelőzte a Starlinket, és már a csoport forgalmának több mint felét adta. A növekedést új felhőszolgáltatási szerződések, a Cursor felvásárlása és a Grok terjedése támogatta. Az AI-üzletág 431 millió dolláros üzemi nyereséget ért el, vagyis már ezen a szinten is pozitívba fordult.

A SpaceX egyre nagyobb üzletet csinál abból, hogy más AI-cégeknek biztosít számítási kapacitást. Az ügyfelek között az Anthropic és a Google is megjelent. Musk szerint a rendelkezésre álló kapacitást többszörösen is bérbe tudnák adni; a vezetés hozzávetőleg fele-fele arányban osztaná meg az infrastruktúrát a saját felhasználás és a külső ügyfelek között.

A műholdas internetet is magában foglaló Connectivity üzletág bevétele 69 százalékkal, 5,25 milliárd dollárra nőtt, üzemi eredménye pedig közel megduplázódva 2,37 milliárd dollár lett. Ez a csoportszintű üzemi profit mintegy 85 százaléka. A Starlink lakossági és kisebb üzleti előfizetéseket lefedő ügyfélmutatója 13,6 millióra emelkedett a június végi 12 millióról. Az egy előfizetőre jutó havi bevétel 69 dollár volt, szemben az előző negyedévi 66 és az egy évvel korábbi 83 dollárral. A növekedéshez a nagyvállalati és állami ügyfelek is hozzájárultak, az innen származó bevétel 91 százalékkal, 2,13 milliárd dollárra emelkedett. A légiközlekedési terjeszkedés is folytatódott, szeptember végén már több mint 3800 repülőgépen működött Starlink.

A hagyományos űripari üzletág bevétele mérsékelten, 6 százalékkal, mintegy 1,8 milliárd dollárra bővült, a szegmens pedig 7 millió dolláros üzemi veszteséget könyvelt el. Fontos műszaki mérföldkő volt ugyanakkor a Starship első bevételt termelő küldetése, a rakéta 26 új generációs Starlink-műholdat állított pályára. A vállalat szerint ezek hozzávetőleg tízszer akkora letöltési kapacitást adtak a hálózathoz, mint egy Falcon 9-cel végrehajtott Starlink-indítás. A nagyobb szállítási kapacitás így a műholdas üzlet bővítését is támogathatja.

A SpaceX a negyedévben 19,6 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ebből 16,4 milliárdot az AI-üzletágban költött el. Bret Johnsen pénzügyi igazgató szerint

az új számítási kapacitások beruházási költsége a jelenlegi árak mellett egy éven belül megtérülhet.

A következő negyedévre a vállalat 35–40 milliárd dolláros beruházási kiadást vetített előre, ami nagyjából kétszerese a Wall Street mintegy 20 milliárd dolláros várakozásának. A számítási infrastruktúra névleges kapacitása az év végére 2,5–3 gigawattra emelkedhet.

A működésből befolyó pénz egyelőre a beruházási program alig több mint negyedét fedezi, hiszen az első kilenc hónapban 13,1 milliárd dolláros működési cash flow állt szemben 48,1 milliárd dolláros beruházási kiadással.

A befektetők számára a kulcskérdés az, meddig tarthatók fenn a mostani megtérülési feltételek. A kapacitáshiány jelenleg magas bérleti díjakat tesz lehetővé, de ezek csökkenhetnek, ha a kínálat bővül, vagy az AI-cégek kereslete elmarad a várakozásoktól.

Musk a gyorsjelentést kísérő konferenciahíváson megerősítette, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat állított fel az esetleges egyesülés vizsgálatára. A vállalatvezető támogatja az elképzelést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a feltételekről még nem született megállapodás, és az ügylet megvalósulása sem biztos. A közös munka lehetséges területei között az AI-szoftvereket, a chiptervezést, a robotikát és a kommunikációs szolgáltatásokat említette. Összeférhetetlensége miatt a bizottságok tárgyalásaiban nem vesz részt.

A SpaceX részvényei a számok és a bejelentések nyomán mintegy 8 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

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