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Elrendelték a nyomozást a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt
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Elrendelték a nyomozást a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt

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Minderről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter adott hírt, aki azt írta: "ma hivatalos értesítést kaptunk, hogy elrendelték a nyomozást a TTM által korábban tett 4 feljelentése ügyében. P2m, Lounge szerződések."

A tárcavezető annyit fűzött még hozzá, hogy "ezt a gyönyörű országot elrabolta pár ezer ember. De visszavesszük, lépésről lépésre."

A Tudományos és Technológiai Minisztérium szeptember közepén jelentette be, hogy feljelentést tesz az állami informatikai cégcsoport átvilágítása során feltárt, összesen több mint 3,3 milliárd forint értékű, kifogásolt szerződések miatt.

A feljelentések közül több a p2m cégcsoporthoz, több pedig a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozásokhoz kapcsolódott. Tanács Zoltán akkor arról beszélt, hogy a vizsgált beszerzéseket előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen igazolható teljesítések és indokolatlannak tűnő árazások jellemezték. A p2m cégei korábban több tízmilliárd forintos állami szervezetfejlesztési keretszerződésekhez jutottak. A minisztérium olyan megbízásokat is talált, amelyeknél a legmagasabb szintű menedzserek munkáját átlagosan több mint 58 ezer forintos óradíjjal számolták el.

A Balásy-féle Lounge-csoporthoz kapcsolódó szerződéseknél szintén feltűnő tételekre bukkantak: a minisztérium beszámolója szerint volt példa 32 millió forintos karácsonyi rendezvényre, 1,8 millió forintért beszerzett társasjátékokra, valamint olyan gyermektáborra, ahol egy háromfogásos ebédet fejenként 24 ezer forintért számoltak el. Egy 93 millió forintos szerződés teljesítésének igazolásában pedig mindössze annyi szerepelt, hogy "rendezvény, karácsony, rendezvénykellékek". A minisztérium szerint ezek a beszerzések egy szélesebb, rendszerszintű visszaélési gyakorlat gyanúját vetik fel, ezen gyanú megalapozottságát vizsgálhatják most a hatóságok.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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