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Dario Amodei szerint lassítani kellene az AI-fejlesztések ütemét, mert most olyan szakaszba lépett az AI fejlődése, ami komoly kockázatokat hordozhat. Te egyetértesz ezzel, látod ennek a jeleit? Milyen kockázata lehet, ha nem lassítanak le a csúcsmodellek fejlesztői a versenyben?

Szerintem nagy hiba volt az emberiségnek odaadni az AI-modelleket. A nagy tudományos vívmányoknak korábban megvolt a saját evolúciójuk: mindig volt idő arra, hogy kidolgozott állapotban kerüljenek ki a piacra. Az utolsó 30 év fejlődése már szinte követhetetlen, és most erre engedtek rá még egy vadonatúj, teljesen kiforratlan technológiát, amit rajtunk tesztelnek. Licitháború zajlik: ki tud erősebb, újabb modellt kihozni. Ennek mi, kiberbiztonságiak isszuk meg a levét, mert már most is aszimmetrikus rendszerben élünk. A védelmi képességeinkben messze elmaradunk attól, amit ezek a modellek tudnak - és ez csak a publikus információ.

A legnagyobb probléma, hogy nem látjuk a teljes képet. Senki sem tudja pontosan megmondani, hol, milyen motivációval, kik és milyen képességű AI-modelleket fejlesztenek.

Ez az ellenőrizetlen, úgynevezett „Shadow AI” jelenti az egyik legnagyobb veszélyt, mert gyakorlatilag sötétben vagyunk. Nehéz felkészülni az ismeretlenre.

Marton László SMP Solutions, IT security vezető Marton László IT biztonsági szakértő, az SMP Solutions Zrt. IT Security Architectje és IT security osztály vezetője. Több mint 25 éves kiberbiztonsági múlttal, valamint két évtizedes tapasztalattal re … Tovább

Az Anthropic Glasswing Projectet indított, hogy a legfejlettebb eszközökhöz hozzáférjenek Amerika szövetségesei. Mikor érnek el ezek az információk és a csúcsmodellek Magyarországra?

Nemcsak Magyarországon jelent ez gondot, ez a probléma tágabb kört ölel fel. Az elviekben szövetséges kiberbiztonsági szakemberek nem egyenlő mértékben jutnak hozzá ezekhez az információkhoz. A NATO-nak 32 tagállama van a jelenlegi információk szerint16 országot vontak be a projektbe nem nehéz kitalálni, nem mi vagyunk a sor elején. Régóta nem volt ennyire bizonytalan a világ. A politikusok a saját szövetségeseiket egy pillanat alatt dobják félre gazdasági érdekek miatt - ez nem jó tendencia. Mi pedig ebben az időszakban vagyunk egy óriási technológiai boom előtt.

Mindenki azt gondolja, hogy aki az AI-t uralja, az uralja majd a világot, de ebben én nem vagyok biztos.Ugyanis az sem biztos, hogy az AI végig uralható marad.

Remélem hamarosan Magyarország is részt vehet a projektben, de sajnos erre nem sok ráhatásunk van.

Marton László Fotó: Stiller Ákos

Az AI által végrehajtott első kibertámadások nagy port kavartak, az „elszabadult AI-ügynökök” mekkora kiberbiztonsági veszélyt jelentenek most, illetve a jövőben, a következő 2-3 évben? Van ebben marketing is, vagy ezek az AI ügynökök valóban rendszeresen kicsúszhatnak az irányítás alól?

Ez a féligazságok története. Van marketingrésze is: ahogy az Anthropictól megjött az információ, milyen képességekkel bír a Claude új modellje, a Mythos, két-három hónappal később az OpenAI is bejelentette, hogy vannak hasonló képességű modellek. Ám nézzünk néhény publikált esetet, például az Alibaba egyik fejlesztés alatt lévő AI-ügynöke kitört a környezetből, átment a tűzfalon, nyitott magának egy külső bitcoin-számlát, és elkezdte gyűjteni a bitcoint, hogy megalapozza a "kinti életét".

Egy másik hasonló incidens során dél-koreai bankok ellen követtek el egy támadássorozatot. Itt a kínaiak egyik penetrációs tesztelésre szánt eszköze hajtotta végre a feladatok 80-90 százalékát. Az Anthropic egy hasonló támadássorozatot már egy évvel ezelőtt is detektált, szintén kínai - akkor állami - szereplőkhöz kötve. Ott is az volt a lényeg, hogy részfeladatokra bontva vették ki a modellek védelmi korlátjait: olyan környezetben adták ki a feladatokat, amire a modell nem tudott nemet mondani. Ezeket a láncokat fűzték egymás után, és ebből lett egy támadás, amelynek nagy részét már AI csinálta.

A legnagyobb baj az, hogy az AI-t arra tervezték, hogy megoldja a feladatokat, - és ezt mindenáron meg is teszi a fentiek alapján.

A "rogue" kifejezést nem kedvelem, mert szerintem jelen pillanatban ezek a modellek még nem ezen a szinten vannak - feladatokat hajtanak végre. 2026 júliusában az OpenAI belső teszten vizsgálta, mennyire ügyesek az új mesterséges intelligencia modelljei a számítógépes betörésben. A teszt egy internettől elzárt környezetben futott. A feladatok egy része valójában megoldhatatlan volt, a modellek viszont nem adták fel. Ehelyett a kész megoldást próbálták megszerezni máshonnan, mint egy diák, aki puskát keres. Ehhez kitaláltak egy módot arra, hogy üzenjenek egymásnak, majd kijutottak az internetre, és kiszivárgott jelszavakkal betörtek a Hugging Face nevű MI-platform rendszereibe, ahol napokig hozzáfértek titkos adatokhoz és forráskódhoz. Az OpenAI szerint ez az első ismert eset, amikor MI-ügynökök emberi irányítás nélkül hajtottak végre valódi kibertámadást.

Mekkora a különbség a hagyományos fenyegetések és az AI-támadások között?

Egy hagyományos kibertámadás mögött emberek állnak, akik lépésről lépésre haladnak, és a tempójukat behatárolja a saját idejük, figyelmük és tudásuk. Egy AI által vezérelt támadásban viszont önállóan dolgozó ügynökök végzik a munkát: emberi irányítás nélkül, megállás nélkül és egyszerre több irányban próbálkoznak, és ami az egyiknek sikerül, azt azonnal megosztják a többivel. Ezért egy ilyen támadás sokkal gyorsabb és nehezebben megfékezhető: a Hugging Face esetében az ügynököknek 13 óra sem kellett ahhoz, hogy egyetlen feltört gépből több rendszer teljes irányítását megszerezzék.

Ha a támadók AI-t használnak, a védekezés sem maradhat le mögöttük. Az AI-alapú támadások gyorsabban és nagyobb tömegben érkeznek, mint amire egy emberi csapat egyedül reagálni tud, ezért a védelemben is AI-ra van szükség. A védekezők azonban így is hátrányból indulnak. Mi a modellek beépített biztonsági korlátai és a szabályozás keretei között dolgozunk, a támadók viszont korlátozás nélküli, saját célra átalakított modelleket használnak, és semmilyen szabályt nem kell betartaniuk.

Marton László Fotó: Stiller Ákos

Nektek sokszor az is feladatotok, hogy a beszállítói védelmet kiépítsétek, ellenőrizzétek az ügyfeleiteknél, hiszen gyakran ők jelentik a leggyengébb láncszemet egy kibertámadásnál. Ez hogyan zajlik?

A beszállítók első reakciója általában az, hogy nem érzik magukat célpontnak: "Miért pont minket támadnának meg?". Csakhogy a támadók nem is velük akarnak valójában foglalkozni. A beszállítón keresztül próbálnak bejutni a nagyobb partnerhez, az ügyfélhez. A beszállító tehát csak egy ugródeszka.

Ez nagyon nehéz munka. A jogszabályok, például a NIS2 vagy a DORA, ugyan szigorú kiberbiztonsági megfelelést írnak elő, és ez a beszállítói láncra is kiterjed. A kis cégek nagy részének azonban egyszerűen nincs rá pénze, hogy ezeknek a követelményeknek eleget tegyen. Már a felkészülés is drága, ráadásul sok olyan szerepkört kell betölteni, amelyet egyetlen ember nem tud ellátni. A cégek ezért kiszámolják a költségeket, és sokszor arra jutnak, hogy olcsóbb vállalni a kockázatot. Inkább megkockáztatják, hogy egyszer majd megbüntetik vagy feltörik őket. Pedig van járhatóbb út is.

Nem kell mindent házon belül felépíteni: a feladatok nagy része kiszervezhető, és így töredék költségből megoldható. Jó példa erre a menedzselt SOC-szolgáltatás. Ilyenkor egy külső csapat éjjel-nappal figyeli a cég rendszereit, és azonnal reagál, ha gyanús eseményt észlel. Ugyanez igaz a virtuális CISO-ra vagy a megfelelőségi tanácsadásra: a cég nem vesz fel külön szakembert minden szerepkörre, hanem akkor és annyi szakértelmet vesz igénybe, amennyire valóban szüksége van. Így egy kisebb beszállító is elérheti azt a biztonsági szintet, amelyet a partnerei és a jogszabályok elvárnak tőle.

Mekkora kockázatot jelent az, amikor az alkalmazottak egy szervezetben szabályozatlanul használnak AI-t?

Sajnos ez egy reális és minden céget érintő kockázat. Elenyészően kevés helyen van AI-használati szabályzat, vagy lista arról, hogy a cégek milyen AI-eszközt használhatnak. A legnagyobb kockázat az, hogy a munkatársak céges dokumentumokat osztanak meg az általuk előfizetett, nem céges használatú AI-modellekkel. Ezek pedig nem tudjuk, hova kerülnek, mert egyik AI-cég sem transzparens ebben. Ha bármelyik AI-céget megkérdezzük, mindegyik azt fogja mondani, hogy nála az adat biztonságban van. Az igazság, hogy bár egy teljes dokumentumot explicit módon nem lehet egykönnyen visszafejteni, de az információk ott vannak a modellben, és értő kezekben kinyerhetők. Ráadásul ezekkel az adatokkal tanítják a modellt, tehát egy másik válasznál fel fogja használni az általunk átadott adatokat.

A magyar nyelv sokáig védelmet jelentett a csalások, manipulációs próbálkozások ellen. Ennek vége?

Mi, magyarok borzasztóan sokáig jól védettek voltunk, mert egy nagyon bonyolult nyelvet birtoklunk. De az LLM-modellekkel ennek vége lett. Olyan tökéletes deepfake üzeneteket és olyan tökéletes adathalász, vagyis phishing e-maileket lehet most már magyar nyelven létrehozni, hogy nem fogod tudni megmondani róla, hogy hamis.

Egyre többet hallani a deepfake-csalásokról. Mennyire fordulnak ezek elő Magyarországon, találkoztok vele?

Sajnos előfordul, látunk ilyen próbálkozásokat. Magyarországon nem annyira elterjedt, hiszen kis piac vagyunk, de azért itt is akadt rá példa. Magyarországon inkább ennek az egyszerűbb változata terjedt el: a romantikus csalások, ahol a deepfake-et a legtöbben bevetik. Ennek viszonylag nagy a "felvételi piaca", sok kiszolgáltatott embert találnak meg, akiket be lehet húzni ezekbe a történetekbe.

Mi fog történni, ha az AI és a kvantumszámítástechnika egymásra talál?

Ha a mesterséges intelligencia képes lesz kihasználni a kvantumszámítógépek teljesítményét, olyan feladatokra is, amelyekre ma még nem is gondolunk, az egyik első következmény a mai titkosítások feltörése lesz. Ezek a titkosítások védik a banki tranzakciókat, az állami és egészségügyi adatokat és a vállalati kommunikációt.

Ráadásul az AI olyan gyorsan fejlődik, hogy ahol a nyers számítási kapacitás önmagában még kevés lenne, ott az AI kreatív megoldásai pótolhatják a hiányt. A mostani felgyorsult fejlődést látva reális, hogy ez már 2030 előtt bekövetkezik.

A legnagyobb veszély azonban nem a jövőben van, hanem már most zajlik. A támadók ma gyűjtik be tömegesen a titkosított adatokat, hogy később, a megfelelő eszközök birtokában feltörjék őket. Ezt hívják "harvest now, decrypt later" támadásnak. Ami ma bizalmas, és tíz év múlva is annak kell maradnia, például egészségügyi adatok, szerződések, üzleti titkok vagy állami információk, az lényegében már ma veszélyben van.

Közben a kvantumbiztos titkosításra való átállás még nagyon az elején tart. A szabványok már elkészültek, de a legtöbb szervezet még el sem kezdte a bevezetésüket. Egy ilyen átállás éveket vesz igénybe: fel kell mérni, hol és milyen titkosítást használ a cég, le kell cserélni a rendszereket, és a beszállítókat is be kell vonni. Aki tehát arra vár, hogy a kvantumgépek megjelenjenek, az már elkésett.

Nem az a kérdés, hogy pontosan melyik évben jön el ez a pillanat. Az a kérdés, hogy addigra kész leszünk-e. Ma a legtöbb cég nem lenne az.

Marton László Fotó: Stiller Ákos

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép: Marton László Fotó: Stiller Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.