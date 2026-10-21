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Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade
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Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade

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A Super Micro Computer a legutóbbi negyedévben jelentősen felülmúlhatta saját várakozásait, mivel az AI-szerverek iránti kereslet a korábban jelzettnél jóval nagyobb bevételt és kedvezőbb bruttó marzsot hozott. Az előzetes számokra két számjegyű emelkedéssel reagált az árfolyam, és a versenytársak részvényei is erősödtek. A befektetők figyelme ugyanakkor a növekedés tartósságára irányul, valamint arra, hogy a gyorsan bővülő forgalomból mennyi profit és készpénz marad a vállalatnál.

A Supermicro előzetes adatokat közölt a 2027-es pénzügyi év első, szeptember végén zárult negyedévéről. A vezetés becslése szerint a bevétel 18,5–19,5 milliárd dollár lehetett, ami bőven meghaladja a korábban előre jelzett 14,5–15,5 milliárd dolláros sávot. A teljes gyorsjelentést november 3-án teszik közzé.

Az új bevételi sáv alsó széle 3 milliárd dollárral haladja meg a korábbi előrejelzés felső határát. Az LSEG által összegyűjtött elemzői konszenzus 15,23 milliárd dollár volt, amelyet a 19 milliárd dolláros sávközép mintegy 25 százalékkal múl felül.

Egy évvel korábban a társaság nagyjából 5 milliárd dollár bevételt ért el,

így a mostani becslés ennek közel négyszerese.

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Az éves összevetést ugyanakkor felnagyítja a gyenge bázis, hiszen a tavalyi szeptemberi negyedévben a forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól.

A vállalat 12–12,5 százalékos bruttó marzzsal számol, ami a korábban jelzett 10,4–10,8 százalékos sáv közepéhez képest 1,65 százalékpontos javulás. A vezetés ezt a kedvezőbb ügyfél- és termékösszetétellel magyarázza.

A társaság a bevételi felülteljesítést az AI-platformok iránti kereslettel indokolta. A Supermicro az adatközponti beruházások beszállítójaként szervereket és összetett informatikai rendszereket gyárt, így az AI-infrastruktúra építése közvetlenül megjelenik az értékesítésében.

Charles Liang vezérigazgató augusztusban arról számolt be, hogy a társaság az előző pénzügyi évben több mint 60 milliárd dollárnyi új megrendelést szerzett, és rekord rendelésállománnyal kezdte az új üzleti évet. A vállalat ekkor a 2027-es pénzügyi évre 65–72 milliárd dolláros árbevételt vetített előre, a megelőző évi 39,1 milliárd dollár után.

A keddi közlemény új éves előrejelzést nem tartalmazott, ezért a novemberi jelentésből derülhet ki, hogy az első negyedév számai alapján emeli-e a vezetés az éves célt.

Az előzetes számok közzétételét követően a Super Micro árfolyama 15,6 százalékot ralizott a zárás utáni kereskedésben.

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