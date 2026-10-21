Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a tegnapi szinten maradt, így a hét eleje óta változatlanok az átlagárak.

A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a benzin és a gázolaj országos átlagára jelenleg:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

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