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Meglépheti a történelem egyik legnagyobb fúzióját Elon Musk, de komoly veszélyeket is rejt a terv
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Meglépheti a történelem egyik legnagyobb fúzióját Elon Musk, de komoly veszélyeket is rejt a terv

Portfolio
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Elon Musk kedden megerősítette, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat hozott létre a két cég esetleges egyesüléséről szóló tárgyalások lefolytatására. A bejelentés hatására a SpaceX részvényei 8 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, miközben a vállalat közzétette első nyereséges negyedéves jelentését tőzsdén jegyzett cégként.

Musk a befektetői tájékoztatón

jó ötletnek nevezte az összeolvadást,

Ugyanakkor jelezte, hogy az érdekütközés elkerülése miatt személyesen nem vehet részt a független igazgatókból álló különbizottságok egyeztetésein. A bizottságokat a részvényesek kérésére állították fel, így egy esetleges tranzakciót végső soron nekik kellene jóváhagyniuk. Musk hozzátette, hogy korai lenne biztosra venni a fúziót, mivel a felek még nem állapodtak meg a feltételekben, és az is elképzelhető, hogy nem fognak.

A fúzió mintegy 3500 milliárd dolláros piaci értékű vállalatot hozna létre, amely az elektromos járművektől és az energiatárolástól a műholdas internetig, az űrkilövésekig, valamint a mesterséges intelligenciáig terjedő portfóliót fogna össze. Musk azzal érvelt, hogy a két cég tevékenysége között egyre nagyobb az átfedés a mesterségesintelligencia-szoftverek fejlesztésétől a chipgyártáson és a robotikán át az űrbeli adatközpontokig.

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A SpaceX harmadik negyedéves eredményei jól alátámasztják az átalakulás mértékét. A bevétel 161 százalékkal, 14,58 milliárd dollárra ugrott, ezen belül a mesterséges intelligenciából származó árbevétel a közel tízszeresére, 7,56 milliárd dollárra nőtt. Ez utóbbi nagyrészt az adatközponti kapacitások bérbeadásából származott olyan fejlesztők számára, mint az Anthropic és a Google.

A vállalat 4,4 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el az egy évvel korábbi 1,1 milliárd dolláros veszteséggel szemben, ezzel messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. A Starlink előfizetőinek száma 13,6 millióra nőtt, ami szintén meghaladta az elemzői konszenzust, bár az egy előfizetőre jutó havi átlagos bevétel a nemzetközi terjeszkedéssel párhuzamosan 99 dollárról 69 dollárra csökkent.

A két cég közös félvezetőgyártó projektje, a Terafab jövő májusra vagy júniusra tervezi az első tesztchip elkészítését, a tömeggyártás pedig 2028 harmadik negyedévében indulhat el. A közös vállalkozás célja, hogy ellássa a Tesla önvezető járműveinek és Optimus humanoid robotjainak, valamint a SpaceX mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának chipigényét.

Az egyesülés ugyanakkor komoly kockázatokat is hordoz. A SpaceX az amerikai hadsereg, a hírszerző ügynökségek és a NASA egyik fő beszállítója, míg a Tesla a sanghaji gyára révén szorosan kötődik Kínához, ami fokozott nemzetbiztonsági vizsgálatot vonhat maga után mind Washingtonban, mind Pekingben. A vállalatirányítási kérdések szintén kényes pontot jelentenek, hiszen Musk a Tesla közel egyötödét és a SpaceX csaknem felét birtokolja, így az egyesülés révén a kombinált vállalat feletti befolyása tovább erősödne. Elemzők szerint a részvényeseknek meg kell győződniük arról, hogy a fúzió több értéket teremt-e, mint amennyit a két cég külön-külön képviselne.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Annabelle Gordon/CNP/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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