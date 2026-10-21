Nagyot nőtt a Netflix profitja, mégis csúnyán ütötték a részvényt

A Netflix a harmadik negyedévben a vártnál nagyobb profitot termelt, a befektetők mégis eladással reagáltak a gyorsjelentésre, mivel a negyedik negyedévre adott visszafogottabb előrejelzés és a hirdetési bevételi cél csökkentése felerősítette a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat. A vállalat közben átalakításba kezdett, amelynek keretében munkahelyeket szüntet meg és lecseréli a tartalomgyártás vezetését.

A Netflix árbevétele a harmadik negyedévben 11,8 százalékkal, 12,87 milliárd dollárra emelkedett, ami lényegében megfelelt az elemzői várakozásoknak. A nettó nyereség 44 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra nőtt, így az egy részvényre jutó profit 87 cent lett, miközben a piac 82 centtel számolt. Az üzemi eredmény 37 százalékkal, az egy évvel korábbi 3,25 milliárdról 4,46 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi marzs pedig 28,2 százalékról 34,6 százalékra javult.

A vártnál jobb jövedelmezőséget azonban a társaság elsősorban a kiadások időzítésével magyarázta,

ezért a negyedéves többlet részben átmeneti hatásnak tekinthető.

A Netflix a negyedik negyedévre 13,44 milliárd dolláros bevételt és 67 centes egy részvényre jutó eredményt vetített előre, az elemzők pedig 13,51 milliárdos forgalommal és 73 centes profittal számoltak. A bevételi előrejelzés így alig fél százalékkal, a profit-előrejelzés mintegy 8 százalékkal marad el a konszenzustól.

Az árbevétel bővülése az év során fokozatosan lassult, hiszen az első negyedévi 16,2 és a második negyedévi 13,4 százalék után a harmadik negyedévben 11,8 százalékra mérséklődött. A negyedik negyedévre jelzett 11,5 százalékos ütem további enyhe lassulást jelentene.

A társaság az idei hirdetési bevételre vonatkozó várakozását mintegy 3 milliárd dollárról körülbelül 2,7 milliárd dollárra mérsékelte. A 10 százalékos csökkentést egyes reklámtermék-funkciók vártnál lassabb bevezetésével indokolta. A hirdetés különösen érzékeny pont, mivel a befektetők ettől az üzletágtól várják az előfizetési bevételeket kiegészítő további növekedést, a mostani módosítás pedig azt jelzi, hogy a reklámüzlet a tervezettnél lassabban épül.

A teljes vállalat kilátásai ugyanakkor alig változtak, hiszen a Netflix 2026-ra 51,1 milliárd dollár bevételt vár, ami mindössze 0,2 százalékkal marad el a korábbi előrejelzési sáv közepétől. Az előfizetési bevételek a vezetés szerint a saját várakozásainál gyorsabban nőttek, és ez részben ellensúlyozta a reklámüzlet elmaradását. Az éves üzemi marzsot 31,5 százalékra várják.

A befektetők a nézői aktivitást is figyelik, a Netflix pedig az első félévben 97 milliárd órányi megtekintést ért el, ami éves összevetésben mindössze 2 százalékos növekedés. Ez az adat hozzájárult a növekedés felgyorsításával kapcsolatos piaci aggodalmakhoz. A vállalat saját közlése szerint ugyanakkor a lemondási arány globálisan és az Egyesült Államokban is javult éves összevetésben, és kedvezőbben alakult a belső előrejelzésnél, így az ügyfélmegtartás a lassan bővülő nézési idő ellenére is egészséges maradt.

A vezetés személyi változásokkal próbál javítani a teljesítményen. A tartalmakért felelős Bela Bajariát a korábban a Disney-nél és a Foxnál dolgozó Peter Rice váltja, és távozik Dan Lin, a filmes üzletág vezetője is. Ted Sarandos társvezérigazgató a jelentés utáni konferenciahíváson elismerte, hogy jobb teljesítményre van szükségük, különösen az amerikai piacon.

Az átalakítás részeként a Netflix mintegy ezer munkahelyet, a dolgozói létszám hozzávetőleg 6 százalékát szünteti meg.

A jelentést követően a Netflix árfolyama 7,1 százalékos mínuszban várja a mai piacnyitást. A 64 dollár körüli árfolyam több mint kétéves mélypontot jelent.

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