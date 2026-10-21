Nemzetközi toplistára került fel egy magyar startup

Beválasztotta Európa 250 leggyorsabban növekvő startupja közé a magyar alapítású Diverzumot a Sifted európai technológiai és üzleti hírportál. A fennállásának ötödik évfordulóját ünneplő diákmunka- és kedvezményplatform felhasználói bázisa 630 ezer főre bővült, a diákok pedig várhatóan 20 milliárd forintot költenek el a rendszeren keresztül a 2026-os évben.

A Sifted éves rangsorában a vállalat a DACH-régió és Közép-Kelet-Európa összesített listáján a 42. helyet szerezte meg. A Magyarországon és Romániában jelen lévő platform a 2021-es indulása óta folyamatosan növekszik. A tranzakciós adatok és a becslések alapján a felhasználók idei költése eléri a 20 milliárd forintot, miközben

az elmúlt öt évben összesen több mint 5 milliárd forintot takarítottak meg az elérhető kedvezmények révén.

Gyarmati Fanni Diverzum, társalapító Gyarmati Fanni, a Diverzum társalapítója, a Forbes 30 Under 30 listáján is helyet kapott, miután cégük, a Diverzum sikeresen felkeltette minden befektető érdeklődését a “Cápák között” című műsorban, a … Tovább

A Diverzum alkalmazásán keresztül a fiatalok több mint hatvan hazai és nemzetközi márka – köztük a SPAR, a Starbucks, az Uber és a foodora – ajánlatait vehetik igénybe, emellett közvetlenül is jelentkezhetnek különböző diákmunkákra.

Idén a cég tulajdonosi szerkezete is átalakult. Az MBH Inkubátor Kft. egy exit keretében értékesítette a még 2022-ben szerzett korai részesedését, amelyet a korábban is résztulajdonos Macsveker Kft. vásárolt meg. A Csillag Péter és Fülöp András angyalbefektetőkhöz köthető társaság tranzakciójával a hazai befektetők 7,51 százalékra növelték tulajdonrészüket a vállalkozásban.

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