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Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam
Üzlet

Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam

Portfolio
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A francia Carrefour szupermarketlánc részvényeinek árfolyama egy ponton 12 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi társadalmi válsághelyzetre hivatkozva lefelé módosította az egész éves profitvárakozását - tudósított a CNBC.

A cég kedden este közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében

"példátlan franciaországi helyzetről" számolt be.

A Carrefour közleménye szerint a romló társadalmi és biztonsági viszonyok miatt a fogyasztási trendek és a működési feltételek egyaránt kedvezőtlenebbé váltak Franciaországban.

A profit warning hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban több francia városban százezrek vonultak utcára, a közszolgáltatások finanszírozásának növelését és a megélhetési költségek mérséklését követelve. A tüntetések többsége békés volt, a hétvégén azonban fosztogatásokra, rongálásokra és a hatóságok elleni támadásokra is sor került.

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Az új előrejelzés szerint a Carrefour mindössze 0–15 bázispontos üzemi eredmény-javulásra számít a korábban várt 25 bázisponttal szemben. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS) tekintetében a korábbi, magas egyjegyű növekedés helyett már csak stagnálást vagy enyhe emelkedést valószínűsít a vállalat, míg a szabad cash flow terén a korábban jelzett mérsékelt bővülés helyett immár enyhe csökkenéssel kalkulálnak.

A Carrefour árfolyama 10,5 százalékos mínuszban van ma reggel.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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